Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."

12:53 15.06.2025

Глава Минобороны Пакистана призвал к объединению исламского мира, чтобы противостоять Израилю



Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф констатировал, что израильская агрессия в настоящее время нацелена на Йемен, Иран и Палестину, однако, если исламские страны не объединятся и вместе не дадут отпор агрессии, их ожидает подобная участь.



Асиф также выразил поддержку Ирану, который в настоящее время подвергается атакам израильской армии. Глава пакистанского Минобороны считает, что представителям исламских стран следует встретиться и сформировать совместную стратегию совместного противостояния израильской агрессии. При этом в пакистанских СМИ раздаются призывы к передаче Ирану средств ПВО и вооружений.



