 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
12:53 15.06.2025

Глава Минобороны Пакистана призвал к объединению исламского мира, чтобы противостоять Израилю

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф констатировал, что израильская агрессия в настоящее время нацелена на Йемен, Иран и Палестину, однако, если исламские страны не объединятся и вместе не дадут отпор агрессии, их ожидает подобная участь.

Асиф также выразил поддержку Ирану, который в настоящее время подвергается атакам израильской армии. Глава пакистанского Минобороны считает, что представителям исламских стран следует встретиться и сформировать совместную стратегию совместного противостояния израильской агрессии. При этом в пакистанских СМИ раздаются призывы к передаче Ирану средств ПВО и вооружений.



Также сообщается, что авиаудары ЦАХАЛ по Ирану вызвали осуждение не только мусульман региона. Иранская еврейская община призвала вооруженные силы страны нанести решительный ответ израильскому сионистскому режиму. Иранские евреи выразили соболезнования верховному лидеру исламской республики в связи с гибелью военного руководства страны.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в 2011 году называл обладающий ядерным оружием Пакистан одной из двух стран, представляющих наибольшую угрозу еврейскому государству. По мнению Нетаньяху, исламские страны в принципе не должны иметь на вооружении ядерное оружие.

Как предполагает ряд источников, Пакистан предоставляет прикрытие иранским гражданским и военным самолетам, в то время как Греция и Кипр делают то же самое для Израиля. Однако в настоящее время какие-либо подтверждения передислокации иранской авиации отсутствуют.

Источник - topwar.ru
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