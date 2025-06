НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР

19:25 15.06.2025

Пекин не бросит Тегеран в беде

Поражение Ирана ударит по экономике КНР



Министр иностранных дел Китая Ван И провел по телефону переговоры с обеими сторонами конфликта – главами МИД Ирана Аббасом Аракчи и Израиля – Гидеоном Сааром. Западные СМИ, ссылаясь на заявление МИД КНР, сообщили, что Китай поддерживает Иран, который защищает свои законные права и интересы. А коллеге из Израиля Ван И сказал, что Китай выступает против нападения на Иран и применения силы. По мнению аналитиков, КНР, формулируя свою позицию по поводу обмена ударами между Израилем и Ираном, прежде всего хочет защитить свои экономические интересы. На Китай приходится до 90% экспорта нефти Ирана. Кроме того, Китай сделал большие капиталовложения в инфраструктуру Ирана.



Пекинская газета the Global Times, голос Пекина для заграницы, дает более пространную трактовку курса Тегерана и Пекина.



Она цитирует Аракчи, указавшего, что если Израиль ударит по ядерным объектам Ирана, то это не только будет нарушением международного права, но и может привести к вспышке войны во всем регионе Ближнего Востока. Аракчи поблагодарил Китай за поддержку и выразил надежду на то, что Китай будет играть все более возрастающую роль в прекращении военных действий.



Иными словами, Тегеран просит своего могущественного партнера вмешаться в конфликт и обуздать воинственный Израиль. А что же говорит на сей счет Китай? Как подчеркивает Ван И, Китай осуждает атаки на иранских чиновников, которые привели к гибели гражданских лиц, и поддерживает Иран в деле защиты национального суверенитета. Также китайский министр указал, что удары по ядерным объектам Ирана могут иметь катастрофические последствия. В этой связи Ван призвал "страны, обладающие влиянием на Израиль", принять конкретные шаги по восстановлению мира. Что за страны имел в виду Ван, ясно. Это прежде всего США.



Ну а какие конкретные шаги собирается сделать КНР? Она, как следует из слов министра, будет поддерживать коммуникации с международным сообществом во имя справедливости. В заключение Ван И попросил Тегеран позаботиться о безопасности китайских компаний и персонала в Иране.



Как видим, никакого желания ввязываться в конфликт между Израилем и Ираном у Китая нет. Но можно ли ожидать от Китая более решительных действий или он будет и дальше ограничиваться словесными интервенциями? В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Китай всегда призывал решать споры путем переговоров в рамках ООН и других международных организаций. Естественно, он осуждает Израиль. В двусторонних конфликтах он поддерживал арабов, хотя в принципе с Израилем у Китая тоже были неплохие отношения. Было сотрудничество с Израилем в области высоких технологий. Однако арабы важнее, так как Китай у них получает энергоресурсы. И в Иране у Китая есть довольно большие капиталовложения в области энергетики. Китай закупает иранскую нефть. Сообщения о том, что на Китай приходится 90% иранского экспорта нефти, могут быть близки к истине. Ведь Иран находится под санкциями США. Поэтому Ирану трудно сбывать свою нефть другим странам, кроме Китая".



Эксперт напомнил, что в 2015 году был заключен Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном. В нем участвовали США, Россия, КНР, Великобритания, Германия и Франция. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения. Он денонсировал соглашение и ввел санкции. Иран после этого говорил, что придерживается этого соглашения вместе с Китаем и европейскими странами. Но недавно МАГАТЭ заявило, что Иран не соблюдает свое обязательство не обогащать уран свыше 60%. Что могло означать, что Иран изготовляет необходимые компоненты для ядерных бомб. А носители их у Ирана имелись. "Что касается поддержки Китаем Ирана, то тут я бы дал такое толкование курса Китая. Он поддерживает Тегеран, так как тот не выходил из ядерной сделки", – заключил Лукин.



Совершенно иначе оценивают позицию КНР некоторые индийские СМИ. Газета The Times of India пишет, что Иран служил давно орудием китайской политики на Ближнем Востоке. А сейчас Китай теряет силу, которая действовала по его доверенности. И теперь китайская политика на Ближнем Востоке буксует. Виноваты в этом не только Израиль, но и США. Китай не станет мириться с таким провалом своего курса. Он будет побуждать Иран нанести удар по США не непосредственно, а с помощью таких аффилированных с Тегераном сил, как йеменские хуситы и ливанская "Хезболла". "Не будем забывать, что не только у Ирана, но и у этих группировок есть оружие китайского производства", – подчеркивает The Times of India.