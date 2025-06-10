Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)

20:19 15.06.2025

Парад в честь 250-летия армии США разочаровал американцев - пользователи соцсетей начали сравнивать его с торжественными шествиями других стран



В США прошел военный парад в честь 250-летия армии страны - бойцы в военной форме разных эпох совместно с соответствующей времени техникой прошлись вдоль Национальной аллеи. Правда, простых жителей такое торжество не впечатлило - вместо организованного строя американские военные больше напоминали военнопленных, которых ведут по главным улицам города. Тогда в сети стали сравнивать парад в США с торжественными шествиями других стран. Среди эдитов был и недавно прошедший на 9 Мая в России - многих американцев восхитили синхронность и масштаб русского марша.



Такой парад многие жители США увидели впервые за 25 лет и обошелся он, по скромным подсчетам, от $25 до $45 млн. Сам же Трамп сидел с очень грустным лицом на трибуне, наблюдая за всем. Континентальная армия Америки появилась 250 лет назад - в ней объединились все представители североамериканских штатов ради борьбы с британцами.



