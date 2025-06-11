Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 16.06.2025

Бои в Лос-Анджелесе, ядерные разборки Израиля и Ирана и атаки ВС РФ в зоне СВО – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Евгений Норин



СВО



Текущая неделя началась ударно и продолжается с размахом



