|Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 16.06.2025
Бои в Лос-Анджелесе, ядерные разборки Израиля и Ирана и атаки ВС РФ в зоне СВО – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Евгений Норин
СВО
Текущая неделя началась ударно и продолжается с размахом
Момент истины Дональда Трампа
Первые горячие новости пришли из США. В Лос-Анджелесе развернулись протесты против иммиграционной политики Дональда Трампа. Здесь стоит сделать ремарку: Лос-Анджелес в ноябре 2024 года местные власти объявили "городом-убежищем". Полиции и вообще любым службам запретили оказывать содействие федеральным служащим в поиске и депортации нелегальных мигрантов. В Лос-Анджелесе 1,35 из 3,82 млн населения – иммигранты, так что город очень сильно поляризован по вопросу миграции.
6 июня федеральные агенты провели рейд в центре мегаполиса. Участвовали ФБР, миграционная служба и Бюро по контролю за алкоголем, табаком и оружием. Они арестовали 45 человек, причем профсоюзный лидер получил травму и попал под арест в результате попытки блокировать машину федеральных агентов.
Затем толпа "активистов" явилась к центру заключения нелегалов. Полиция попыталась разогнать ее как незаконное собрание, в ответ в стражей порядка полетели камни, и те пустили в ход слезогонку. С этого момента протесты пошли по нарастающей, и 7 июня Трамп распорядился ввести национальную гвардию в город. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил применение гвардии незаконным. Трамп закусил удила и ввел в Лос-Анджелес еще и части морской пехоты. По словам Ньюсома, президенту США в судебном порядке запрещено размещать гвардию в Лос-Анджелесе.
В действительности для американского лидера именно Лос-Анджелес – это возможность показать, кто он на самом деле, и чего стоят его сильные движения в политике. На внешнеполитическом фронте его успехи очень умеренные, внутри страны он находится в перманентном кризисе даже с товарищами по партии. Именно сейчас Трамп сможет либо продавить политических противников и ослабить позиции левых в Лос-Анджелесе, либо окончательно стать слабым президентом, который не в состоянии разобраться даже с внутренними кризисами.
А на иранском направлении усилия руководителя США во время первого и нынешнего сроков привели к размашистому военному столкновению Израиля и Ирана. Кстати, о нем.
Фехтование на ракетах
На Ближнем Востоке прошел острый обмен ударами между Тегераном и Тель-Авивом – и он продолжается. Израильтяне провели серию атак на иранские ядерные объекты. Список пораженных целей внушительный, причем от удара погибли сразу несколько важнейших военачальников, включая главу генштаба и командующего КСИР. Однако в первую очередь мишенью были объекты, связанные с ядерной программой Ирана. В частности, завод по обогащению урана в Натанзе.
Большой вопрос, насколько эти удары оказались реально сокрушительными. Хотя израильтяне заявили крайне оптимистичные результаты атак, значительная часть иранских ядерных объектов находится на большой глубине под землей, и не факт, что они вообще уязвимы для обычных средств поражения.
Парадоксальным образом эффект от силового давления может состоять не в том, что Иран начнет отступать, а в том, что аятолла и его окружение решат, что им терять нечего, и активизируют работы по созданию ядерного оружия. Тем более, что ответный удар Тегерана хотя и выглядит скорее демонстрацией (двое убитых, неясный ущерб военным и народному хозяйству), но он проиллюстрировал важное: прорвать ПВО Израиля иранцы в состоянии. Здесь, разумеется, вопрос в том, что испытаний ядерного оружия Иран не проводил. Собранная бомба может и вовсе не взорваться, и тогда исламская республика окажется нагой против разъяренного противника, для которого это экзистенциальная война не на жизнь, а на смерть.
Позиция России, конечно, сейчас в основном наблюдательная. Прямых военных обязательств в этом конфликте у нее нет, зато есть собственный фронт борьбы, и для нашей страны противостояние на Ближнем Востоке означает, что главные союзники Украины теперь вынуждены еще и маневрировать между Киевом и Тель-Авивом. Что, безусловно, хорошая новость. Да и нефтяные цены кризис исправит. Положение РФ здесь неплохое, контакты налажены с обеими сторонами конфликта, и Путин ведет переговоры и с Пезешкианом из Ирана, и с Нетаньяху из Израиля. Как бы то ни было, резких движений ситуация здесь от Москвы не требует.
СВО. Красная свадьба в Малиновке
На фронте русская армия продолжает плавно давить на противника. Можно поздравить Владимира Зеленского с созданием себе проблем под городом Сумы – сейчас ВС РФ постепенно подходят к нему на дистанцию удара дронами и гаубичными снарядами. Штурмовать его вряд ли будут. Но вот поставить город под шах и сделать невозможной работу украинских государственных структур внутри – можно. В конце концов, даже ТЦК сложнее работать, когда в любой момент в людолова с противным жужжанием может влететь дрон с "морковкой".
Под Константиновкой и Покровском начинается фактически "дистанционная осада", когда физического контроля над дорогами нет, но дроны достают, и проезд для военного транспорта становится игрой в русскую рулетку. Под Покровском уже появились столь милые сердцу по окрестностям Суджи участки дорог с терриконами подбитой техники, по несколько боевых и вспомогательных машин ВСУ, сожженных на коротком участке. И это куда важнее захода в Днепропетровскую область, поскольку говорит о нарастающих для противника трудностях в стратегически важном районе.
Кроме того, наши войска прорвались в Малиновку, что под Гуляйполем, а также отрывают у неприятеля куски на востоке Запорожской области. Что способствует благому делу дальнейшего растаскивания вражеских резервов. У Украины нарастают трудности с личным составом собственной армии и внутриполитический кризис – и Россия подбрасывает все новые и новые материалы для размышления гражданам незалежной.
Вчера, 14 июня, главным событием недели стало то, что ВС РФ начали продавливать ВСУ на 2 противоположных направлениях.