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Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
02:55 16.06.2025

ДУШАНБЕ, 15.06.2025 /НИАТ "Ховар"/. В настоящее время баклажаны в изобилии продаются на рынках Таджикистана. Рассказываем, почему в нашем рационе должен быть обязательно этот овощ?

Баклажаны содержат натуральные вещества и много пищевых волокон, которые снижают уровень холестерина в крови и предотвращают заболевания печени.

Они помогают улучшить работу сердца и органов пищеварения.

Как советуют специалисты Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, баклажаны улучшают работу сердца и почек.

Кроме того, эту сельскохозяйственную культуру полезно употреблять в пищу людям с диабетом или высоким кровяным давлением.



Баклажаны богаты клетчаткой, а также являются источником витаминов и минералов, таких как B1, B6, C, K, калий, магний и медь, которые очень важны для нервной системы, костей и иммунной системы.

Однако стоит помнить, что детям с аллергией их употреблять не рекомендуется. Для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет и старше приготовленные баклажаны можно смешивать с другими овощами. Детям до 1 года не рекомендуется употреблять этот овощ вообще.

Большинство женщин готовят и заготавливают салаты из этого вида сельскохозяйственной продукции на зиму. Рекомендуется быть осторожным при приготовлении салатов из этого продукта, так как его хранение требует особых способов.

Источник - Ховар
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