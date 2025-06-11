Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?

02:55 16.06.2025

ДУШАНБЕ, 15.06.2025 /НИАТ "Ховар"/. В настоящее время баклажаны в изобилии продаются на рынках Таджикистана. Рассказываем, почему в нашем рационе должен быть обязательно этот овощ?



Баклажаны содержат натуральные вещества и много пищевых волокон, которые снижают уровень холестерина в крови и предотвращают заболевания печени.



Они помогают улучшить работу сердца и органов пищеварения.



Как советуют специалисты Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, баклажаны улучшают работу сердца и почек.



Кроме того, эту сельскохозяйственную культуру полезно употреблять в пищу людям с диабетом или высоким кровяным давлением.



