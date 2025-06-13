Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции

03:39 16.06.2025 Почему казахи массово отказываются от старинной традиции



У казахского народа много традиций, в основном крайне практичных и придуманных, чтобы облегчить жизнь людей. Однако со временем условия жизни изменились, и некоторые традиции стали приносить больше вреда, чем пользы.



Именно такой многие теперь считают традицию отдавать первенца на воспитание бабушке и дедушке. Caravan.kz рассказывает детали.



Как было раньше, как стало теперь



Обычай этот, действительно, существовал издавна. Точные причины его появления неизвестны, но предположить можно. Во-первых, юноши и девушки часто вступали в брак очень рано по современным меркам, из-за чего они обычно не были готовы к родительству и нуждались в помощи более опытных родственников. Во-вторых, молодожены получали отдельную юрту, но жили в одном ауле с родней мужа. Тогда аулы были заметно меньше, а юрты можно было поставить рядом, то есть ребенок обычно знал своих настоящих родителей и видел их каждый день, у них была крепкая связь.



Таким образом, молодые получали нужную им помощь, не теряя связи с ребенком, поколение постарше могло проводить много времени с долгожданным внуком, а сам ребенок не терял ничего из-за неопытности родителей. Кроме того, зачастую, когда ребенок подрастал, его возвращали к набравшимся опыта родителям.



Примером такого совместного по сути воспитания можно назвать Димаша Кудайбергена.



Обычай практикуется до сих пор, несмотря на существование декретного отпуска с соответствующими выплатами, наличие бытовой техники, детских садов и прочих вещей, значительно облегчающих материнство. Добавим, что все больше казашек рожает не в 14-16 лет, как когда-то в старину, а ближе к 30 годам, то есть им уже не нужно столько помощи, сколько 16-летней девушке 200 лет назад.



Впрочем, были и другие случаи, например, ребенка могли отнять у молодой матери против воли, чтобы отдать родственникам, у которых никак не появлялся свой малыш. Иногда нужен был именно сын, если в другой семье рождались только девочки.



До сих пор иногда вспоминаю девушку, которая 15 лет назад подошла ко мне на улице и рассказала, что на самом деле девочка в коляске, которую она везла, - это ее родная дочь, но ее заставили отдать малышку бездетной старшей сестре со словами: "Ты еще родишь". Девочка в итоге росла, не зная, кто ее настоящие родители. Что с ней стало, так и не знаю, была ли история правдой – тоже, но отчаяние на лице той девушки запомнила навсегда.



Описывают и еще один вариант.



Еще один момент, делающий традицию заметно менее удобной: многие супруги живут отдельно от своих родственников, иногда даже в другом городе или стране, то есть теряют возможность постоянно видеться с отданным ребенком. У таких родителей и их младших детей часто нет крепкой связи и теплых отношений с первенцем, который рос у бабушки с дедушкой.



Одно из распространенных последствий – это серьезные психологические травмы у такого ребенка.



Добавим, что женщины все чаще отказываются отдавать своих детей на воспитание родственникам мужа.



"Выйдя замуж в 22, я отказалась брать фамилию мужа, отказалась превращаться в домработницу и бросать работу и, самое важное - я отказалась отдать первенца родителям мужа. Сказала, что вынашивала ребенка 9 месяцев не для того, чтобы следовать непонятным мне и неактуальным "традициям" и отдавать своего ребенка. Я разрешила дать имя только одному из трех сыновей, и то, выбирала из предложенных вариантов. Остальных двоих назвала сама. Сейчас я благодарю себя за смелость и отстаивание своих прав".



"Аналогично! И мне тоже про первенца зудели отдать на воспитание до школы его родителям. Видите ли, у них не было дочки, там одни пацаны. Но я тут при чем? Вынашиваю, умираю и воскрешаюсь, чтобы привести на этот свет человечка, чтобы потом взять и отдать вот так легко? Конечно, ни я, ни он не захотели отдавать, так и замялась эта тема. Считаю это последним делом, чтобы при живых здоровых родителях воспитывали дед и бабка".



Причиной многие называют то, что видели, как соблюдение обычая отразилось на их родственниках.



Личные истории



В моей семье тоже есть пара таких случаев. Один дядя, сейчас уже пожилой, всю жизнь презирал свою мать за то, что она отдала его, хотя с младшими братом и сестрой у него были хорошие отношения. Отец его скончался рано. Другой, сейчас мужчина среднего возраста, всегда намного больше любил бабушку и дедушку, хотя его родители позже стали проводить с ним много времени и смогли наладить отношения.



Но все больше историй заканчиваются печально и зачастую намного хуже, чем в первой из описанных мной ситуаций.



"Моего папу бабушка с дедушкой отдали своему дяде и невестке, у них не было детей. Как отдали в младенчестве, так как будто пропала их любовь к нему, теплота. Никогда в жизни они не приходили и не обращались с лаской. Каждый раз, когда папа чуть выпьет, рассказывает про свои обиды. Он очень любит тех, кто вырастил его, но не понимает логику своих биологических родителей. Может быть, они стеснялись перед старшими (дядя и его жена), но после их смерти можно было бы относиться с заботой и приучать своих других детей относиться, как к родному брату, к нему. Ни разу не назвали своим сыном, не погладили по голове. Какой вывод? Как бы ни было тяжело, просто растите своих детей сами, дети должны чувствовать вашу любовь, видеть, что вы рядом. А иначе вырастет человек с большими обидами".



"Родители - это база! Я живу с таким ребенком, которого воспитали бабушка с дедушкой. Нет доверия к миру, это тяжелая травма. Просто ребенок - как сирота, действительно. Но зато он очень любит своих детей, вот это удивительно".



"У моего папы умер отец, когда ему было 5 лет. Он был самый старший, после него было еще трое. Мать его папы взяла моего отца и ушла жить к старшему сыну. В той семье он прожил 7 лет. Как умерла апашка, он стал просить маму забрать его, но она не сразу его забрала. И мой отец тоже, как выпьет, рассказывает, что он был чужой в обеих семьях, он не чувствовал такой любви, как другие дети. И даже сейчас его родные младшие братья и сестры вспоминают его, только когда им что-то нужно".



"Ладно еще- отдать на воспитание бабушке-дедушке. А вот дядям-тетям не надо отдавать. Эти дети всю жизнь живут в обиде, что их отдали. Знаю много случаев. Многие плачевны. Моего свекра в детстве отдали дяде, его дядя его сильно бил, до сих пор травма у него. А ему 80 лет сейчас. Брата дедушки отдали дяде, его заставили пасти скот, он не учился в школе. Он зол на родителей, что все его братья-сестры выучились в университетах, а он один даже в школу не пошел и чабаном остался".



"Мою маму, как старшую, так отдали деду с бабушкой в 6 месяцев. А сами родители взяли троих детей в обмен на нее у других родственников. Эти бедняги тоже провинились тем, что родились первенцами в семьях других детей бабушки и дедушки. Вспомнили про нее, только когда ее отец умер, а надо было кому-то финансово помогать маме ее и остальным братишкам и сестренкам. Мама моя бросила университет и работала на двух работах, чтобы все свои деньги отдавать моей бабушке и ее 10 детям, а сейчас никто и не вспоминает о ее вкладе, до сих пор только с протянутой рукой к ней обращаются".



"Сама знаю как минимум 4 родственников, которые "свой среди чужих и чужой среди своих". Обиды у всех к родителям, потому что они росли одни. В то время как остальные братья-сестры стали сплоченнее, поддерживали друг друга на протяжении жизни. Да, они благодарны тем, кто вырастил их. Но обычно они стары и уходят раньше, и этот человек остается один со своей обидой на кровных родственников".



"Мой папа очень строгий человек, но однажды я видела, как он со слезами вспоминал тот день, когда они с мамой отдали своего ребенка родственникам. Почувствовала их боль. Дикая традиция".



"У сестры моего прадеда долго не было детей, а у него были сын и дочь, он решил отдать дочь. Не знаю, как относились к бабушке ее биологические родители, так как их не застала, но сама она до самой смерти обижалась. Рассказывала со слезами на глазах, недоумевая: "Почему отдали меня?". Такие были времена. Думаю, прадеду тоже было нелегко отдать собственного ребенка, но он хотя бы отдал родной сестре и видел, как она растет. После нее родилось еще 6 детей, все были дружны".



"У меня есть двоюродный брат, он тоже первенец и вырос на руках у дедушки и бабушки, своих родителей он "папа" и "мама" не называет. Когда у него родился сын, где-то в 10 месяцев он его отвез в село и отдал своим родителям на воспитание".



"Мой старший брат воспитывался бабушкой до 10 лет, но мы жили тогда вместе. Но когда мы отделились (если можно так сказать, стали жить отдельно), бабушка сказала забрать его, дальше воспитывайте сами, когда вырастет, к тому времени я умру, а он не будет слушаться вас. Брат сейчас благодарен бабушке за этот поступок".



"Помню, с одной девушкой разговаривала, они тоже отдали старшего сына свекрови. Я спрашиваю: "У вас сердце не разорвалось тогда?" Она: "Конечно, а что я могла поделать… традиции". Жесть".



От первого лица



Были и рассказы о тех, кто испытал традицию на себе. Впечатления у них преимущественно негативные, но есть и позитивный опыт.



"Меня отдали бабушке-дедушке в классе 4-5-м. Первое время я ночами плакала от того, что скучала очень по дому, ждала папу всегда, радовалась, когда он приезжал, а когда уезжал - была какая-то пустота. Прошли годы, я уже приняла это все, привыкла. И все немного чужими стали, вот".



"Меня мой папа отдал на воспитание своему старшему брату. Но я никогда не чувствовала себя несчастной, всегда было ощущение, что я выиграла эту жизнь. Двойные подарки, двойные каникулы, двойная любовь и поддержка. Сейчас моим детям кайфово, они так же получают двойные подарки и любовь. Но, признаться честно, я выросла чуть отстраненной, долго были проблемы с самоидентификацией (это я узнала, когда пошла учиться на психолога), я не была близка ни к кому, ни к первой семье, ни ко второй, к сожалению. Хотя со всех сторон я получала и продолжаю получать любовь. Мне повезло и с родителями, и с родными. Они всегда сами инициаторы общения, а у меня были трудности с выражением чувств. Мою двоюродную сестру отдавали бабушке на воспитание, по ней тоже замечаю эту отстраненность".



"Я тоже выросла у бабушки с дедушкой. Отношусь к своим родителям очень "не очень", уважаю, помогаю, все делаю, как дочь, но без эмоций. Не скучаю и не скучала по ним. Со своими родными братьями и сестрой общаюсь тесно, без них нет смысла жизни, они восполняют все".



"Я тот человек, которую отдали на воспитание к бабушке с дедушкой до 9 лет. Обида за то, что родители не были рядом, когда я особенно нуждалась, живет со мной всю жизнь".



"Одна из таких детей - я. Меня тоже почти с рождения воспитывали дедушка и бабушка, все равно чувствуется, что ты росла не со своими родными братьями сестрами, родителями. Другое чувство".



"Я первенец в семье, имя мне дали дедушка с бабушкой(обожаю свое имя), воспитывали тоже они. У меня было балдежное детство, выросла очень избалованная и залюбленная. Правда, отношения с родителями у меня немного странные, это необъяснимо. Дедушки не стало 15 лет назад (мне 23), с тех пор, когда мне грустно, я чувствую себя очень одиноко (бабушке пожаловаться можно, но она любит себя накручивать). Наверное, идеальный баланс - когда в семье тебя воспитывают все, а не одна из двух сторон".



"Можно сказать, что я все детство провела с бабушкой и дедушкой. Не знаю, почему меня постоянно туда отвозили – может, работали родители, но брата почему-то оставляли дома. И вот что скажу: мне было очень плохо, постоянная тоска и тревога была на сердце. Своих детей ни за что бы не оставляла у кого-то, разве что они сами бы просились. Дети должны расти в своем доме, неважно каком, хоть в сарае, но быть с мамой и папой".



"Наверное, все относительно, я лично рос аж у прабабушки и деда и вообще не сожалею ни грамма. Зато помню запах деда и прабабушки".



Автор: Алма Абишева

13 Июня 2025 Источник - Caravan.kz

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