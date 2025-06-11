|Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
12:16 16.06.2025
Касым-Жомарт Токаев: "Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы. Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер"
1. Выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане
14 июня 2025 10:56
Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции.
Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний.
По результатам проведенной работы в "шорт-лист" потенциальных вендоров вошли "Росатом" (Россия), "China National Nuclear Corporation" (Китай), "Électricité de France" (Франция) и "Korea Hydro & Nuclear Power" (Южная Корея).
Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные:
- по ориентировочной стоимости строительства;
- срокам реализации проекта;
- модели привлечения финансирования;
- подходам к локализации оборудования и строительных работ;
- предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;
- возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;
- вопросы социальных обязательств.
В результате, на основе разработанной Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.
Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании "Росатом". Далее следуют предложения китайской "China National Nuclear Corporation". Предложения французской "Électricité de France" и корейской "Korea Hydro & Nuclear Power" расположились на третьем месте.
Таким образом, компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.
В настоящее время согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.
Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.
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2. Китайская СNNC станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане
14 июня 2025 17:24
Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России.
– Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в РК для строительства еще одной АЭС, – сказал Саткалиев. – Объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. И безусловно Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР.
Глава Агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.
У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы, - отметил спикер.
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3. Продолжение следует...