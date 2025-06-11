Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС

12:16 16.06.2025

Касым-Жомарт Токаев: "Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы. Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер"



