 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.06.2025
12:16  Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
03:39  Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции
02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
20:19  Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)
19:25  НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР
13:10  Эррол Маск о "либералах" и глубинном государстве: творцы хаоса спрятались в пещерах
12:53  Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
01:00  После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
00:05  Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
Суббота, 14.06.2025
20:00  Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный
19:14  День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт
17:24  Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
00:05  ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
Четверг, 12.06.2025
22:11  Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
14:02  НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
13:45  Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев
12:59  Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года
11:55  Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов
10:00  Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
03:44  Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией
02:53  В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:07  Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
01:10  В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Среда, 11.06.2025
23:43  В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
20:17  SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:23  В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству
12:16  В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)
12:07  Казахстан к тридцатилетию Конституции готовит амнистию
11:28  Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий публикует списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
11:14  Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы
04:09  Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года, - Юрий Тавровский
03:41  Президент Узбекистана призывает все страны к сотрудничеству по четырем направлениям
02:19  МТК "Север – Юг" и его роль в современной евразийской логистике, - Азиз Абдраимов
01:25  Раздать булыжники: кто стоит за мигрантами, разгромившими Лос-Анджелес
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
12:16 16.06.2025

Касым-Жомарт Токаев: "Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы. Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер"



1. Выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане
14 июня 2025 10:56

Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции.

Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний.

По результатам проведенной работы в "шорт-лист" потенциальных вендоров вошли "Росатом" (Россия), "China National Nuclear Corporation" (Китай), "Électricité de France" (Франция) и "Korea Hydro & Nuclear Power" (Южная Корея).

Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные:

- по ориентировочной стоимости строительства;
- срокам реализации проекта;
- модели привлечения финансирования;
- подходам к локализации оборудования и строительных работ;
- предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;
- возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;
- вопросы социальных обязательств.

В результате, на основе разработанной Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.

Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании "Росатом". Далее следуют предложения китайской "China National Nuclear Corporation". Предложения французской "Électricité de France" и корейской "Korea Hydro & Nuclear Power" расположились на третьем месте.

Таким образом, компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

В настоящее время согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.

***

2. Китайская СNNC станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане
14 июня 2025 17:24

Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России.

– Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в РК для строительства еще одной АЭС, – сказал Саткалиев. – Объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. И безусловно Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР.

Глава Агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы, - отметил спикер.

***

3. Продолжение следует...

Источник - Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750065360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: построение инклюзивного общества – приоритетное направление политики Президента страны
- Бюро определило повестку пленарного заседания Мажилиса
- Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений Президента по реализации ключевых транспортных проектов
- Олжас Бектенов обсудил с главой Geo-Jade Petroleum Ван Вэньтао реализацию проекта добычи газа на месторождении "Созак"
- Экономические тупики
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров "Самрук-Қазына"
- "Ак жол" предлагает использовать Индекс сложности экономики (ECI) при оценке эффективности политики Правительства, наряду с ВВП
- Кадровые перестановки
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  