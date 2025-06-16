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Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
20:41 16.06.2025

Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан – шаг к созданию коалиции лояльных государств

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.06.2025

Визит председателя КНР Си Цзиньпина с 16 по 18 июня в Казахстан проходит на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Одна из целей Си Цзиньпина – укрепление стратегического партнерства с Центральной Азией, создание широкой коалиции для экономического и политического сотрудничества, а также обеспечения безопасности, что призвано подготовить китайскую экономику к потенциальному разрыву отношений с США. Китай рассчитывает на демонстрацию лояльности и подтверждение важности всестороннего стратегического партнерства со стороны центральноазиатских республик.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны. Полет китайского лидера сопровождали истребители ВВС Казахстана. В аэропорту гостя приветствовали школьники на казахском и китайском языках, символизируя гостеприимство и крепкие двусторонние отношения. В знак укрепления союзничества Казахстан предложил Китаю сотрудничество в атомной энергетике, поручив China National Nuclear Corporation строительство новой, второй АЭС. Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подчеркнул уникальные технологические возможности Китая в атомной сфере и обозначил сотрудничество с КНР как главный приоритет. Соответствующее соглашение планируется подписать по итогам переговоров Токаева и Си Цзиньпина.

Напомним, Токаев, чтобы не обидеть северного соседа, отдал строительство первой АЭС России. "Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане", – сообщало казахстанское ведомство. Судя по всему, в Астане, очевидно, пытаются соблюдать баланс интересов своих крупнейших партнеров. Разработка редкоземельных элементов – еще один важный аспект сотрудничества. Центральная Азия рассматривает эти ресурсы как стратегически важные ("новую нефть"), и Казахстан пригласил Китай к инвестициям.

Первый вице-премьер Роман Скляр заявил о намерении Казахстана развивать производство жаропрочных никелевых сплавов и материалов для батарей по формуле "инвестиции и технологии в обмен на сырье", рассчитывая на обмен опытом и совместные проекты с китайскими компаниями в сфере редкоземельных металлов. Он также отметил значительный неразведанный минеральный потенциал Казахстана (около 5 тыс. месторождений) и необходимость его рационального использования. Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев отметил обеспокоенность Китая активизацией США и ЕС в Центральной Азии в сфере добычи критически важных элементов. "Не исключено, что Китай захочет взять под свой контроль и этот сегмент, причем не только с точки зрения добычи критических элементов, но и с точки зрения развития инфраструктуры для производства и продажи электромобилей. У Китая большие планы на регион", – сказал "НГ" Сатпаев.

Политолог сказал, что нынешний визит Си Цзиньпина проходит в измененной геополитической ситуации. После президентских выборов в США и обострения торговых войн Пекин ожидает сложных отношений с Вашингтоном в ближайшие годы. Поэтому укрепление коалиции лояльных государств как в странах глобального Юга, так и в Центральной Азии (ЦА), становится ключевой задачей.

"Визит Си Цзиньпина в Астану направлен на расширение сотрудничества с ЦА в экономической, политической и оборонной сферах, особенно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С учетом значительных китайских инвестиций в Иран (около 4 млрд долл.) и масштабных поставок иранской нефти в Китай (до 2 млрд барр. в сутки) любые проблемы в Иране – экономические, геополитические или внутренние – представляют серьезную угрозу для Китая", – считает Сатпаев. По его словам, возможная дестабилизация политической обстановки в Иране, спровоцированная внешними силами, усиливает значение стратегического сотрудничества Китая с ЦА. Хотя Китай традиционно получал газ из Туркменистана, а нефть в основном из Казахстана (хотя в меньших объемах, чем экспорт в ЕС), потенциальные проблемы в Ормузском проливе и зависимость от иранской нефти заставляют Пекин искать альтернативные маршруты. Несмотря на существующий, но пока малоиспользуемый нефтепровод из Казахстана в Китай и на соглашения России с Китаем о поставках нефти через Казахстан, Пекин, очевидно, будет стремиться к увеличению объемов нефтяного экспорта через Казахстан как к гарантированному альтернативному источнику в случае конфликта с США или угрозы контроля над Ормузским проливом.

За последние три года Китай значительно усилил свое влияние в Центральной Азии, отмечает аналитик лондонской консалтинговой компании PRISM Strategic Intelligence Кейт Мэллинсон. Пекин, наблюдая за противостоянием Запада и России, разрабатывает стратегии на случай экономической изоляции со стороны США. Мэллинсон подчеркивает, что с 2022 года Китай внимательно изучает попытки Запада использовать экономическое давление против России, стремясь обезопасить свою экономику на случай любого противостояния с США в будущем.

По мнению Досыма Сатпаева, глобальное разделение мира на зоны влияния – США, ЕС, Китай и Россия – создает сложную геополитическую ситуацию. США и Китай выступают как центры притяжения, вынуждая нейтральные страны рано или поздно определиться в условиях усиливающейся конфронтации. Давление со стороны Вашингтона и Пекина на страны ЦА за выбор стороны будет возрастать. Усиление конфронтации между США и Китаем может привести к более жесткой политике Белого дома в отношении Центрально-Азиатского региона в случае усиления китайского влияния, при этом США не предлагают ЦА альтернативы, лишь усиливая санкционное давление. Казахстан уже столкнулся с последствиями в виде высоких американских пошлин, что демонстрирует возможные риски для всего региона.

"Пока ЦА может балансировать между Западом и Востоком и поддерживать свою многовекторную политику. Но если тренд на конфронтацию усилится, то тогда регион могут заставить сделать более конкретный выбор. Учитывая географическое положение и экономическую зависимость от Китая – он занимает лидирующие позиции в списке торговых партнеров стран ЦА, – большинство республик, вероятно, склонятся к Пекину. Китай остается основным инвестором в регионе, хотя объемы инвестиций снижаются. Но, судя по саммитам, Китай стремится поддерживать экономическое сотрудничество, используя инвестиции как инструмент поощрения политической лояльности", – считает политолог.

17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия – Китай", на котором будут подведены итоги первого саммита, состоявшегося в Сиане в 2023 году. Тогда было принято решение о создании постоянного секретариата в Китае для организации подобных саммитов каждые два года, а также была анонсирована экономическая поддержка региона со стороны Китая в размере более 3 млрд долл. в виде кредитов и инвестиций. Помимо этого, по мнению экспертов, на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с последствиями торговых войн и пошлин, введенных Дональдом Трампом, а также поставки стратегически важных ресурсов, таких как уран и нефть, в условиях потенциальных санкций со стороны США.

Источник - НГ
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