 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 14.06.2025
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Пятница, 13.06.2025
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Четверг, 12.06.2025
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Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
21:59 16.06.2025

ИноСМИ Россия
16 июня 2025

Джо Роган про Брижит Макрон
Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон

Американский обозреватель Джо Роган отметил нехарактерную для женщины позу присевшей Брижит Макрон. По его словам, девушки чисто физически не могут так сидеть. Роган уверен: этот факт в очередной раз доказывает, что президент Франции "женат" на мужчине.



Джо Роган: Утром мне прислали видео, на котором Брижит, жена Эммануэля Макрона, бьет его по лицу. Это же безумие, чувак.

Эхсан Ахмад, комик: Мне больше всего нравится его взгляд в камеру, когда он понимает, что его снимают. Да, он такой: "Ой". Сразу можно включить заставку из сериала "Умерь свой энтузиазм".

- Странные отношения, чувак.

- Она же была его учительницей.

- Если она вообще "она". Макрон женат на мужчине. Мужчине, который ударил его по лицу в частном самолете.

- О боже. Он просто всю свою жизнь он подвергался насилию со стороны этого парня.

- Ударила ладонью по лицу. Мне хочется узнать. Пройдите чертов тест. Это не сложно. На ее месте я бы сказал: "Слушайте, ублюдки. Давайте сделаем хромосомный тест. Я не мужчина".

- Да, да. Какое обвинение ранит ее больше всего: в трансгендерности или педофилии?

- Давай посмотрим видео. Я никогда не видел, чтобы женщина сидела так.

- Это она, когда была учительницей?

- Посмотри, как она сидит.

- Она сидит, как мужчина средних лет.

- Так сидят либерально настроенные мужчины. Они кладут ногу на ногу. Так сидят мужчины с очень короткими ногами. Это так забавно. Некоторые сидят так, потому что у них действительно длинные ноги. Но можно сидеть так. Это то, как ты садишься. Это первое движение. Плюх, а потом ноги раздвигаются. Женщины так не сидят. Когда ты в последний раз видел женщину, которая плюхнулась с раздвинутыми ногами? Нет, ведь они так не сидят. Они не сидят так.

Они просто садятся. Их ноги, как правило, естественным образом больше загнуты внутрь. И они сидят так. И они сидят, скрестив ноги. У вас может быть похожая поза, но вы не садитесь так. Это поза мужчины. Это странно. История очень странная. Но она также показывает, насколько эти люди странные. Вы смотрите, как этот мужик бьет Макрона по голове, а потом спускается с ним по лестнице...

- И все думают: "Что? О чем они говорили?"

- "У тебя член торчит". - "Заткнись!"

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750100340


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