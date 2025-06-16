Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК

23:37 16.06.2025

Торговая война США – КНР: инициатива за Пекином

Китай вынудил Вашингтон первым идти на попятную



16.06.2025 | Виктор ПИРОЖЕНКО



В первой половине июня между КНР и США оживились контакты по теме урегулирования торговых споров.



По инициативе американской стороны 5 июня президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, который был "почти полностью" посвящен торговле. Тема украинского кризиса и иранской ядерной программы не затрагивалась.



С 9 по 10 июня в Лондоне состоялась первая встреча китайско-американского механизма экономических и торговых консультаций, о котором договорились лидеры во время телефонного разговора. Конкретные детали встречи пока не разглашаются, но обе стороны выразили положительное отношение к ней.



В целом похоже на то, что Китай нашел в торговой войне, начатой США, их уязвимое место и вынудил Вашингтон первым идти на попятную.



В телефонном разговоре Си заявил, что Китай серьезно и ответственно выполняет это соглашение. Отметив, что по предложению американской стороны высокопоставленные чиновники двух стран недавно провели в Женеве встречу по экономическим и торговым вопросам, Си Цзиньпин положительно оценил их результаты, поскольку "это стало важным шагом вперед в решении соответствующих вопросов путем диалога и консультаций" и было одобрено обществами двух стран и в мире.



Председатель КНР обратил внимание на то, что больше всего волнует Китай в китайско-американских отношениях – внешнеторговые ограничения США и тайваньский вопрос.



По его словам, американская сторона должна признать уже достигнутый прогресс и отменить отрицательные торговые меры, принятые против Китая. Си также особо подчеркнул, что США должны подходить к тайваньскому вопросу с осторожностью, чтобы "маргинальные сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", не смогли втянуть Китай и США в опасную конфронтацию и даже конфликт".



Трамп выразил свое уважение председателю КНР и подтвердил важность отношений между Китаем и США. Президент США написал в соцсети Truth Social, что этот звонок "привел к очень положительному результату для обеих стран" и особо отметил, что "больше не должно быть никаких вопросов по поводу сложности производства редкоземельных элементов".



Позднее, на борту самолета Дональд Трамп на вопрос репортера "согласился ли Си Цзиньпин на это?" (т. е., устранить сложности на экспорт в США этих элементов. – Прим. авт.) заявил, что "да, согласился".



Ситуация, которая сложилась на данный момент в китайско-американских отношениях и особое внимание Трампа на редкоземельных элементах, показали, что Китаю удалось воздействовать на наиболее уязвимое место в экономике США.



После встречи представителей торговых ведомств двух стран в мае в Женеве, где они договорились временно снизить ответные пошлины на импорт из стран друг друга последовал взаимный обмен обвинениями в нарушении обязательств по сделке.



Администрация Трампа обвинила Пекин в том, что он не выполняет данное в Женеве обещание одобрить экспорт в США дополнительных критически важных минералов, прежде всего редкоземельных. При этом Вашингтон под предлогом защиты национальной безопасности ввел новые ограничения на экспорт в КНР особых микросхем для программ ИИ. И, кроме того, США недавно приостановили экспорт этана в Китай.



В КНР сочли эти меры карательными и обвинили администрацию Трампа в подрыве недавнего прогресса в торговле, поскольку Вашингтон предупредил американские компании о недопустимости использования китайских полупроводников.



Имелись в виду дополнительные меры бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, принятые в середине мая по усилению экспортного контроля над микросхемами по всему миру. В рамках этих мер была принята инструкция, которая запрещает использование микросхем для ИИ китайской телекоммуникационной компании "Хуавэй" производителями иных стран "в любой точке мира", поскольку это якобы нарушает экспортный контроль США.



Пекин также выразил глубокое недовольство недавним решением США ввести новые ограничения на выдачу китайских студенческих виз.



В итоге именно китайские ограничения на экспорт в США редкоземельных элементов стали для администрации Трампа наиболее чувствительными и простимулировали его первым "поднять телефонную трубку".



Примечательно, что Трамп, видимо, высказал в телефонном разговоре готовность пойти на некоторые иные уступки. Так, по наиболее чувствительной для Китая теме тайваньского сепаратизма Трамп заявил, что США продолжат поддерживать принцип "одного Китая".



Также он сказал, что США готовы работать с Китаем над реализацией соглашения, а также приветствовал китайских студентов, обучающихся в США.



Однако, судя по всему, Пекин сделал системные выводы относительно непоследовательности и непредсказуемости торговой политики США независимо от конкретной власти в Вашингтоне, их неспособности к равноправному партнерству и нежелании отказываться от использования санкций и эмбарго в качестве средства принуждения конкурентов к уступкам.



С 1 декабря 2024 г. в КНР вступили в силу новые правила экспорта товаров двойного – военно-гражданского – назначения, куда в первую очередь попадают и редкоземельные элементы. Они предполагают более строгий контроль над выдачей разрешений на экспорт, в плане стран, компаний и номенклатуры минералов.



Но лишь недавно эти правила стали применяться более строго. Похоже, что в КНР до последнего не теряли надежды по-хорошему договориться с США и их союзниками.



Некоторые иностранные компании стали отмечать, что процесс выдачи разрешений на экспорт редкоземельных металлов проходит относительно медленно и их предприятия могут столкнуться с потенциальной остановкой производства.



Новую ситуацию в торговле редкоземельными минералами прояснил в четверг, 5 июня, Хэ Юнцянь – пресс-секретарь Минторговли КНР. Он заявил на регулярной пресс-конференции, что изделия из редкоземельных металлов имеют двойное применение - гражданское и военное, и "действия китайского правительства по усилению контроля за экспортом редкоземельных материалов соответствуют международной практике".



По его словам, китайское правительство рассматривает заявки на получение экспортных лицензий на товары двойного назначения в соответствии с китайскими законами и нормативными актами. Он отметил, что все заявки, соответствующие требованиям для содействия удобной и безопасной торговле будут одобрены.



Итогом недавних контактов двух стран стало ослабление напряженности по данному вопросу. Китай предоставил временные экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов трем крупнейшим автопроизводителям США.



Но в целом Китай очевидно переходит к более строгой разрешительной практике выдачи экспортных лицензий в зависимости от конкретных случаев.



Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества, считает, что "китайская система управления экспортом редкоземельных металлов - это законная и основанная на правовых нормах попытка постоянно совершенствовать нашу систему экспортного контроля и снижать связанные с этим риски... Это общепринятая международная практика. Мы не запрещаем экспорт редкоземельных металлов, а скорее совершенствуем процедуры управления".



Оценивая позиции сторон в начатой США торговой войне с Китаем, Лю Сян, научный сотрудник Китайской академии общественных наук, отмечает, что инициатива принадлежит Китаю, поскольку последний телефонный разговор между двумя лидерами состоялся по просьбе американской стороны и это обстоятельство отражает растущую обеспокоенность в Вашингтоне.



Официальный представитель МИД КНР Линь Джэнь на днях еще раз напомнил американской стороне, что отношения между двумя странами могут строиться лишь в соответствии с принципом взаимного уважения и равноправных консультаций, а "давление и принуждение - это не лучший способ взаимодействия с Китаем".