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Вторник, 17.06.2025
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ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
00:05 17.06.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 июня в разрезе СВО. Русские войска начали прорыв второго оборонительного эшелона ВСУ на пути к Сумам. Министерство обороны РФ сообщило, что готово передать Украине еще более 2 тыс трупов украинских военнослужащих.

Эффект полураспада в обороне



Русская армия на Сумском направлении, не дожидаясь полной ликвидации "укрепов" ВСУ в Юнаковке, приступила к прорыву второго и ключевого рубежа обороны украинских войск на пути к Сумам. Передовые подразделения ВС РФ прорвались между Писаревкой и Малой Корчаковкой. Нашим войскам таким образом удалось перебить трассу Н-07, по которой ВСУ обеспечивали всем необходимым как вторую оборонительную линию по полосе сел восточнее Писаревки, так и саму Юнаковку. Снабжаться неприятель теперь может только по малым лесным дорогам, что как резко удлиняет логистическое плечо, так и усложняет саму схему обеспечения малых сельских гарнизонов.

Более того, учитывая то, что целостность оборонительной линии ВСУ уже нарушена прорывом ВС РФ между Писаревкой и Малой Корчаковкой, можно говорить о том, что в скором времени начнется и сам штурм населенных пунктов. Достигнутый успех также дает шанс русским штурмовикам глубже инфильтрироваться лесами в оперативный тыл противника, что потенциально поведет за собой обвал всего оборонительного эшелона. Ведь невозможно удерживать позиции, когда атака идет и с фронта, и с тыла.

Подразделения ВС РФ также начали действовать из района Горналя Курской области в южном направлении против ВСУ в крупном селе Мирополье и его селе-спутнике Запселье. Данные маневры являются частью общего замысла, который может подразумевать создание предпосылок для формирования нового фронта наступления на Сумы. А именно: речь идет о том, чтобы атаковать и со стороны Беловского района Курской и Краснояружского района Белгородской области. Задача может состоять в том, чтобы двигаться на Сумы по южному берегу реки Псел. Ведь город разделен водной артерией на 2 части, и нельзя допустить, чтобы противник сумел использовать особенности местности точно так же, как он сделал это в Волчанске. Сам по себе город, да еще и разделенный рекой, может довольно долго обороняться, если не удалось воспрепятствовать отходу гарнизона из внешнего оборонительного контура в основные кварталы. Таким образом, ВС РФ, оформляя предпосылки к новому фронту наступления, уже заранее исключают вариант, при котором ВСУ смогут качественно оборонять Сумы. И что самое важное – у неприятеля нет возможностей полноценно сдерживать русскую армию к северу от города, а если наступление начнется еще и к востоку от Сум, то у генштаба незалежной может не найтись резервов, чтобы прикрыть город со всех сторон.

"Мертвый груз"

Министерство обороны РФ сообщило, что готово передать украинской стороне еще дополнительно 2 239 тел солдат ВСУ сверх ранее достигнутой договоренности на переговорах в Стамбуле. Издание Readovka уже акцентировало внимание на том, что вместе с мертвецами из ВСУ Украина получает и громадное финансовое обременение, по которому власти обязаны выплатить родственникам 6 тыс погибших порядка свыше 2 млрд долларов. Согласно постановлению кабмина Украины от 28.02.2022 № 168, за каждого погибшего положена компенсация, эквивалентная 360 тыс долларов. То есть вместе с новой партией мертвецов бюджет незалежной получит еще один болезненный удар на сумму более 800 млн долларов.

В актуальных геополитических условиях, которые явно ведут только к нарастанию напряженности на Ближнем Востоке, спонсоры Киева будут вынуждены на все 100% переориентироваться на Израиль. Это касается не только обеспечения плавучести еврейского государства с точки зрения финансов, но и с точки зрения потенциальной наземной операции против Ирана. Таким образом, США будут вынуждены ассигновать громадные деньги как Израилю, так и своим вооруженным силам лишь только в рамках операции по обеспечению их воздушного прикрытия, в котором уже участвуют американские эсминцы в Средиземном и Красном морях. А возможная наземная операция против исламской республики в перспективе попросту не сможет обойтись без США, ЦАХАЛ даже при своем качественном превосходстве над Ираном не потянет ее. И для Пентагона это будут баснословные затраты на обеспечение безопасности своего стратегического союзника в регионе.

В сухом остатке получается, что Украина переходит на голодный паек. Плюс ко всему РФ продолжит подкидывать незалежной ее мертвых солдат, которые и добьют финансовые возможности Киева. И судя по всему, Россия еще долго сможет "опустошать" казну Украины таким образом. Передача тел солдат ВСУ – это уже своего рода "экономическое оружие прямого действия".

Вчера, 15 июня, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750107900


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