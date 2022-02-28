ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня

00:05 17.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 июня в разрезе СВО. Русские войска начали прорыв второго оборонительного эшелона ВСУ на пути к Сумам. Министерство обороны РФ сообщило, что готово передать Украине еще более 2 тыс трупов украинских военнослужащих.



Эффект полураспада в обороне



