|Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
10:28 17.06.2025
Журналист, писатель Сергей Строкань
Все более ожесточенная эскалация израильско-иранского конфликта, последним проявлением которой стал удар по штаб-квартире иранского телевидения в Тегеране, сделала одним из ключевых вопрос, как это скажется на интересах России.
Несмотря на то что на официальном уровне Москва решительно осудила действия Израиля, сегодня можно услышать и рассуждения в том духе, что, дескать, эскалация на Ближнем Востоке даже выгодна России как минимум по двум причинам.
Первая причина - это рост мировых цен на углеводороды. По оценкам экспертов, стоимость нефти может взлететь до $300 за баррель, если Иран перекроет Ормузский пролив. Те, кого греет этот аргумент, рассуждают так: жалко иранцев, но чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше будет пополняться российский бюджет благодаря нашей поилице-кормилице - нефти.
Вторая причина, по которой кто-то может считать обострение на Ближнем Востоке выгодным для Москвы, - это переключение внимания противников России с украинской темы на противостояние Израиля и Ирана, вроде как требующее изменения приоритетов западных программ военной помощи.
Логика здесь такая: пусть это оружие бьет где-то там, на Ближнем Востоке, лишь бы не досталось Зеленскому.
Однако оба эти аргумента сомнительны или даже ущербны.
Что касается нефти, то долго наваривать на иранской беде все равно не получится. Мировой рынок устроен так, что после кратковременного конъюнктурного скачка цен неизбежно происходит их откат, и есть достаточно механизмов привести слетевшие с катушек цены в чувство. Это лишь вопрос времени. Что касается идеи, что теперь на Западе перестанут помогать Украине и начнут отдавать предназначенное ей оружие Израилю, то и здесь не нужно тешить себя особыми иллюзиями, поскольку для Запада конфликт с Россией - экзистенциальный.
В связи с этим конфликт на Ближнем Востоке чреват для России многочисленными рисками и угрозами, которые, пока не поздно, необходимо четко обозначить.
Учитывая, что заявленная открытым текстом цель израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоит в том, чтобы добиться ликвидации Исламской Республики Иран, такая перспектива чревата новой угрозой для Москвы, которая только пять месяцев назад подписала с Тегераном соглашение о союзнических отношениях. Если представить, что Израилю при поддержке США и Запада удастся добиться смены политической ориентации Ирана, вместо союзника в Евразии Москва может обрести оппонента, соперника или даже проводника западных интересов, как это было в эпоху правления шаха Резы Пехлеви.
Но даже если этого не произойдет, военная операция против Ирана ставит под удар многочисленные энергетические, транспортные, логистические проекты с участием исламской республики. Один из них - международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг", часть которого проходит по территории Ирана (этот маршрут называют альтернативой Суэцкому каналу).
Становятся неопределенными перспективы механизма шестистороннего сотрудничества на Южном Кавказе в формате "три плюс три" (Россия - Турция - Иран и Азербайджан - Армения - Грузия), а также сотрудничества России и Ирана на Каспии.
И наконец, атака на Иран - это и чувствительный удар по БРИКС, членом которого недавно стала исламская республика.
В общем, нападение на Иран может рикошетом ударить по России, и ударить больно.