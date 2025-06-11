 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.06.2025
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
23:37  Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК
21:59  Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
20:41  Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
12:16  Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
03:39  Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции
02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
20:19  Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)
19:25  НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР
13:10  Эррол Маск о "либералах" и глубинном государстве: творцы хаоса спрятались в пещерах
12:53  Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
01:00  После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
00:05  Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
Суббота, 14.06.2025
20:00  Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный
19:14  День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт
17:24  Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
00:05  ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
Четверг, 12.06.2025
22:11  Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
14:02  НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
13:45  Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев
12:59  Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года
11:55  Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов
10:00  Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
03:44  Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией
02:53  В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:07  Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
01:10  В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Среда, 11.06.2025
23:43  В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
20:17  SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:23  В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству
12:16  В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
10:28 17.06.2025

Журналист, писатель Сергей Строкань

Все более ожесточенная эскалация израильско-иранского конфликта, последним проявлением которой стал удар по штаб-квартире иранского телевидения в Тегеране, сделала одним из ключевых вопрос, как это скажется на интересах России.

Несмотря на то что на официальном уровне Москва решительно осудила действия Израиля, сегодня можно услышать и рассуждения в том духе, что, дескать, эскалация на Ближнем Востоке даже выгодна России как минимум по двум причинам.



Первая причина - это рост мировых цен на углеводороды. По оценкам экспертов, стоимость нефти может взлететь до $300 за баррель, если Иран перекроет Ормузский пролив. Те, кого греет этот аргумент, рассуждают так: жалко иранцев, но чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше будет пополняться российский бюджет благодаря нашей поилице-кормилице - нефти.

Вторая причина, по которой кто-то может считать обострение на Ближнем Востоке выгодным для Москвы, - это переключение внимания противников России с украинской темы на противостояние Израиля и Ирана, вроде как требующее изменения приоритетов западных программ военной помощи.

Логика здесь такая: пусть это оружие бьет где-то там, на Ближнем Востоке, лишь бы не досталось Зеленскому.

Однако оба эти аргумента сомнительны или даже ущербны.

Что касается нефти, то долго наваривать на иранской беде все равно не получится. Мировой рынок устроен так, что после кратковременного конъюнктурного скачка цен неизбежно происходит их откат, и есть достаточно механизмов привести слетевшие с катушек цены в чувство. Это лишь вопрос времени. Что касается идеи, что теперь на Западе перестанут помогать Украине и начнут отдавать предназначенное ей оружие Израилю, то и здесь не нужно тешить себя особыми иллюзиями, поскольку для Запада конфликт с Россией - экзистенциальный.

В связи с этим конфликт на Ближнем Востоке чреват для России многочисленными рисками и угрозами, которые, пока не поздно, необходимо четко обозначить.

Учитывая, что заявленная открытым текстом цель израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоит в том, чтобы добиться ликвидации Исламской Республики Иран, такая перспектива чревата новой угрозой для Москвы, которая только пять месяцев назад подписала с Тегераном соглашение о союзнических отношениях. Если представить, что Израилю при поддержке США и Запада удастся добиться смены политической ориентации Ирана, вместо союзника в Евразии Москва может обрести оппонента, соперника или даже проводника западных интересов, как это было в эпоху правления шаха Резы Пехлеви.

Но даже если этого не произойдет, военная операция против Ирана ставит под удар многочисленные энергетические, транспортные, логистические проекты с участием исламской республики. Один из них - международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг", часть которого проходит по территории Ирана (этот маршрут называют альтернативой Суэцкому каналу).

Становятся неопределенными перспективы механизма шестистороннего сотрудничества на Южном Кавказе в формате "три плюс три" (Россия - Турция - Иран и Азербайджан - Армения - Грузия), а также сотрудничества России и Ирана на Каспии.

И наконец, атака на Иран - это и чувствительный удар по БРИКС, членом которого недавно стала исламская республика.

В общем, нападение на Иран может рикошетом ударить по России, и ударить больно.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750145280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции рассмотрят депутаты Сената
- Олжас Бектенов обсудил с главой Shandong Energy Group Co. Ли Вэем строительство углехимического завода с созданием 1,5 тыс. рабочих мест
- Кадровые перестановки
- Государственный советник Ерлан Карин принял участие в Форуме по гуманитарному обмену "Центральная Азия – Китай"
- Внешнеторговый оборот Республики Казахстан (январь-апрель 2025г.)
- Первый заместитель Премьер-министра РК провел встречу с руководством Экспортно-импортного банка Китая
- Экономический штаб: как Казахстан собирается достичь 6% роста ВВП
- Страхи и опасения казахстанцев: что изменилось за последние 15 лет?
- Свыше 90% площадей обработано от саранчи
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  