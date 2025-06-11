Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России

10:28 17.06.2025

Журналист, писатель Сергей Строкань



Все более ожесточенная эскалация израильско-иранского конфликта, последним проявлением которой стал удар по штаб-квартире иранского телевидения в Тегеране, сделала одним из ключевых вопрос, как это скажется на интересах России.



Несмотря на то что на официальном уровне Москва решительно осудила действия Израиля, сегодня можно услышать и рассуждения в том духе, что, дескать, эскалация на Ближнем Востоке даже выгодна России как минимум по двум причинам.



