Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев

10:37 17.06.2025 Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже

На встрече G-7 в Канаде европейские союзники США отчаянно пытаются создать антитрамповский блок



17.06.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Разногласия все глубже – такие оценки дают западные СМИ начавшейся в воскресенье в Канаде встрече лидеров так называемой "Большой семерки": Великобритании, Франции, Японии, Канады, Германии, Италии, а также покинувшего эту встречу досрочно президента США Дональда Трампа. Мероприятие проходит в Кананаксисе, Альберта, в отдаленном городке к западу от Калгари.



"Когда президент Трамп в последний раз присутствовал на встрече Группы из 7 человек в Канаде, он был во многих отношениях странным человеком, – пишет New York Times. – На той встрече в 2018 году г-н Трамп призвал альянс западных стран объединиться с Россией, настроил против себя союзников и в итоге покинул саммит из-за торговой войны, которую он начал, введя пошлины на металлы для Канады. Когда он вернется в воскресенье на саммит "Большой семерки" в Альберте, эти разногласия только усугубятся. С момента возвращения на пост президента он стремился уменьшить военную роль Америки за рубежом и угрожал аннексировать страну, принимающую саммит, после того как развязал гораздо более масштабную торговую войну".



Как видно понимают это и союзники США в Европе, оказавшиеся на обочине международной политики, что стало особенно заметно на фоне начавшейся войны между Ираном и Израилем. Поэтому накануне саммита они суетились, отчаянно пытаясь показать Трампу, а скорее самим себе, что они на мировой арене все-таки хоть что-то значат. Именно об этом свидетельствует тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил с визитом Гренландию, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с канадским премьером. Заметим, что ведущие европейские союзники США встретились с руководителями именно тех стран, которые Трамп грозится аннексировать. Тем самым со всей очевидностью бросая американскому президенту вызов, стараясь показать, что они на стороне тех, кому тот угрожает.



Однако бросать прямой вызов Трампу они все-таки не осмеливаются. Встреча Стармера с канадским премьером Марком Карни, например, британской прессой лукаво подается как его якобы попытка урегулировать кризис на Ближнем Востоке.



"Кир Стармер, – пишет британская газета Guardian, – предпринимает срочные дипломатические усилия, чтобы попытаться предотвратить кризис на Ближнем Востоке, в то время как министерство иностранных дел предупреждает британцев не ездить в Израиль после дальнейших ответных атак со стороны Ирана".



Хотя, конечно, непонятно, что именно британский премьер может для этого сделать, учитывая, что Британия уже давно превратилась во второстепенную страну на международной арене? К тому же, несмотря на притворную "миротворческую" риторику, на самом деле, Великобритания вовсе не стремится "предотвратить кризис" на Ближнем Востоке, а наоборот, усиленно подбрасывает поленья в огонь вспыхнувшего там пожара войны. Как известно ранее в интервью Sky News канцлер казначейства Рэйчел Ривз призналась, что Великобритания уже направила в регион дополнительные истребители RAF Typhoon и самолеты-заправщики, хотя и сопроводив свои слова оговоркой, что это был всего лишь "превентивный" шаг.



"Это не значит, что мы находимся в состоянии войны", – сказала она. Ривз отметила, что в прошлом Великобритания помогала перехватывать ракеты, направлявшиеся в сторону Израиля, и сказала, что "нельзя исключать подобные оборонительные действия".



"В прошлом мы поддерживали Израиль, когда на него нападали с ракетами", – добавила Ривз, отметив, что правительство будет действовать, чтобы защитить британские активы и, возможно, поддержать своих союзников. Ну а если Израиль – союзник Лондона и он его поддерживает, то что же это означает, как не намек на возможность прямого участия Британии в конфликте?



Макрон в свою очередь раздувал щеки в Гренландии, заверяя местные власти в своей поддержке, а тем самым посылая сигнал в Вашингтон. "Я не думаю, что союзники так поступают", – сказал Макрон, прибыв на датскую автономную территорию с символическим визитом, призванным, как отмечается, продемонстрировать "солидарность Франции и ЕС" с Гренландией по пути на саммит лидеров G7 в Канаде.



Президент Франции сказал: "Важно, чтобы Дания и европейцы взяли на себя обязательства в отношении этой территории, где ставки очень высоки и где необходимо уважать территориальную целостность".



Но ведь это – прямой вызов США, поскольку Трамп неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия, стратегически расположенная на перекрестке между Атлантикой и Арктикой, по соображениям национальной безопасности, и отказался исключать возможность применения силы для ее захвата. Тем временем опросы показывают, что подавляющее большинство из 57 000 жителей Гренландии хотят независимости от Дании, но не хотят становиться частью США. Правительство Дании заявило, что Гренландия "не продается" и только жители Гренландии могут определять свое будущее.



Шестичасовой визит Макрона был "сам по себе сигналом" и состоялся по просьбе Дании и Гренландии, сообщили в его офисе. Он начался с переговоров с премьер-министрами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном на борту датского военного фрегата, что тоже косвенным образом выглядит как вполне недвусмысленный демарш в сторону Трампа.



Хотя, конечно, всем понятно, что потуги Макрона "бросить вызов Трампу" напоминают намерения крыловской лягушки, которая, чтобы сравниться в размерах с волом:



Пыхтела да пыхтела

И кончила моя затейница на том,

Что, не сравнявшися с Волом,

С натуги лопнула и – околела.



Точно также жалко выглядит сейчас и Стармер с его демонстративной поддержкой Канады. Ведь уже давно все известно, что Франция и Великобритания не являются больше мировыми сверхдержавами, а потому их попытки изображать из себя важных игроков на международной политической арене выглядят попросту нелепо. На самом деле они попросту напуганы угрозами Трампа введением драконовских торговых тарифов и опасаются, что он прекратит поддержку Украины, а потому пытаются накануне саммита его урезонить, делая усилия по сколачиванию некой виртуальной антитрамповской коалиции, чтобы в воскресенье попытаться заставить его пойти на уступки.



Негативную оценку дают обозреватели попыткам европейских русофобов склонить на саммите Трампа к активной поддержке Украины, которые уже сами это понимают. "Сторонники Киева в "Группе семи" не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде", – сообщили европейские дипломаты американской газете Politico.



Со ссылкой на европейских дипломатов газета сообщает, что сторонники Киева в "Группе семи" не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде. По данным источников, среди союзников Киева преобладает скептицизм относительно возможности совместных действий.



Politico также отмечает, что часть европейских лидеров и американские сенаторы террорист и экстремист Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако президент США Дональд Трамп, как полагают, не заинтересован в такой инициативе. Также, по мнению европейских дипломатов, американский лидер не поддержит законопроект о новых рестрикциях против России, предусматривающих импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.



"Обратите внимание на разный подход между американцами и европейцами. Со стороны Белого дома ожидается, что Трамп хочет донести до Кананаксиса свои приоритеты. В верхней части его списка – общие экономические вопросы и вопросы безопасности. Перевод: пошлины и расходы для НАТО. Последний вопрос будет решающим на саммите альянса в Гааге 24 и 25 июня. 90-дневная пауза в отношении "взаимных пошлин", которую Трамп наложил на торговых партнеров Америки, истекает 8 июля, за вычетом соглашений (фактически проектов), уже заключенных с Великобританией и Китаем. С европейской стороны, где ожидают столкновения между фон дер Ляйен и Трампом, почти нет намека на экономические темы. Для брюссельских шерпов вопросы, которые необходимо обсудить, – это, прежде всего, вопросы Украины и Ближнего Востока", – считает итальянская газета.



Канада в свою очередь, как хозяин встречи, на саммите G7 старается добиться усиления санкций против РФ в энергетической сфере. Наращивание давления на Россию и продолжение безусловной помощи Киеву заявлены как приоритет встречи лидеров G7, заявил ранее "Известиям" посол России в Оттаве Олег Степанов.



"Представители кабинета Карни не раз выступали в том числе за усиление рестрикций в энергетической сфере. Нас ведь здесь воспринимают непосредственным конкурентом Канады на глобальном нефтегазовом рынке. Поэтому желают подсечь российскую торговлю углеводородами через всевозможные "ценовые потолки" и ограничения против танкерного флота. Перекрытие каналов финансирования СВО – это лозунговый предлог", – отметил дипломат.



В концептуальном плане политика Канады на российском направлении после ухода предыдущего премьера Джастина Трюдо не изменилась. Оттава по-прежнему живет иллюзиями нанесения России стратегического поражения, заточена на максимальную поддержку киевского режима, заявляет, что единственно возможный "справедливый и прочный мир" – это полное восстановление границ Украины до 2014 года.



"Остается открытым вопрос, насколько максималистские запросы команды Карни совпадут с реальными возможностями. В "Группе семи", несмотря на свое текущее председательство, первую скрипку играет явно не Канада. Отмашку на решения по России и их рамки определяют в любом случае США", – сделал вывод Степанов.



Так что, судя по всему, нынешний саммит превратится в столкновение Трампа с его европейскими союзниками и примкнувшей к ним Канадой. Однако в состоянии ли с ним бороться все более слабеющая Европа? Сколько бы ни раздували щеки ее лидеры, им в любом случае грозит уже упомянутая участь крыловской лягушки. Впрочем, и у Трампа сейчас ситуация в стране в связи с протестами противников его политики обостряется. Так что, скорее всего, в итоге участники нынешних посиделок в захолустном Кананаксисе попытаются сделать хорошую мину при плохой игре – найдут компромисс, хотя разногласия между их участниками будут продолжать углубляться. Ведь они уже больше не являются властителями мира, который перестает быть однополярным.



Как сообщило агентство Bloomberg, из-за разногласий страны "Большой семерки", скорее всего, опубликуют отдельные заявления по итогам саммита в Канаде вместо единого документа. По информации агентства, решение может стать "признанием огромной пропасти" между позициями США и других членов G7 по Украине и другим вопросам. Источник - Фонд стратегической культуры

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