"Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов

15:37 17.06.2025

Россия построит в Казахстане атомную электростанцию

Французские технологии мирного атома не обеспечивают безопасной работы АЭС ни в самой Франции, ни за рубежом



17.06.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Лидером международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане определена российская госкорпорация "Росатом", как сообщила пресс-служба агентства республики по атомной энергии.



"Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции… Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане", – говорится в сообщении.



По данным агентства, сейчас по инициативе "Росатома" ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.



Сообщается также, что в рамках открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий, в том числе с посещением их производственных объектов. По итогам этой работы в список потенциальных партнеров вошли компании "Росатом" (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея). Все участники представили комплексные материалы с техническими и коммерческими предложениями по строительству АЭС в Казахстане.



В этих предложениях были отражены ориентировочная стоимость проекта, сроки реализации, схемы финансирования, подходы к локализации производства и строительства, планы по подготовке кадров и развитию научной базы, а также возможные формы участия в ядерно-топливном цикле и выполнение социальных обязательств.



"В результате, на основе разработанной агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и другое", – отметило агентство.



Результаты проведенного анализа были представлены Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая признала наиболее оптимальными и экономически выгодными предложения российской госкорпорации "Росатом". На втором месте оказались предложения китайской компании China National Nuclear Corporation, а предложения французской Électricité de France и южнокорейской Korea Hydro & Nuclear Power заняли третью позицию.



"Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС", – подвели итог в агентстве.



Физик-ядерщик Эрлан Батырбеков, генеральный директор "Национального ядерного центра РК" Эрлан Батырбеков в интервью порталу Orda.kz отметил, что все компании, которые претендовали на статус генподрядчика, обладают необходимыми технологиями. Но у "Росатома" и CNNC больше опыта в строительстве атомных станций.



"Сравним параметры компаний и стран, попавших в шорт-лист. Все реакторные технологии, рассмотренные для Казахстана, в целом соответствуют требованиям безопасности, выдерживают или могут быть адаптированы на максимальное проектное землетрясение в девять баллов, имеют активные и пассивные системы безопасности, включают решения и меры по управлению тяжелыми авариями и имеют двойную защитную оболочку. При этом Россия и Китай строят более 20 реакторов как у себя, так и за рубежом, в отличие от Франции и Кореи, строящих по два реактора по технологиям APR1400 в Корее, APR1000 в Чехии и EPR1200 в Великобритании", – сказал казахстанский физик-ядерщик.



Что касается французских технологий мирного атома, то, как мы писали, они не обеспечивают безопасной работы АЭС ни в самой Франции, ни в странах, где на атомных электростанциях стоят французские реакторы.



Так, в марте 2024 года энергокомпания Électricité de France (EDF), управляющая парком атомных электростанций Франции, в очередной раз перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, сообщает Ouest France.



Ранее планировалось, что остановленный в середине февраля "из-за технических проблем" реактор будет запущен 30 марта. Затем срок сдвинули на 11 апреля.



Остановленный 15 февраля из-за технических проблем ядерный реактор EPR "Нормандия" во Фламанвиле не был перезапущен 11 апреля 2025 года, как это планировалось первоначально, так как его остановка на техническое обслуживание была "продлена". По информации компании EDF, это стало необходимым для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования, необходимого для продолжения работ по наращиванию мощности реактора в условиях полной безопасности. Соответствующее оборудование расположено в ядерной части установок. Однако газета La Tribune тогда разузнала, что возникшие с турбогенератором реактора АЭС "Фламанвиль" трудности "не позволили первому французскому EPR вырабатывать всю свою электрическую мощность" без серьезного вмешательства.



Напомним, большая часть действующих французских АЭС была построена еще на рубеже 1970-х – начале 1980-х гг., первоначально срок службы реакторов планировался в 30-40 лет, но его уже дважды продлевали на 10 лет. Рано или поздно весь парк АЭС придется выводить из строя, но замещающие мощности отсутствуют. Да и строить новые АЭС без брака и превышения сроков и смет французы разучились, о чем свидетельствует и печальный опыт нескольких блоков АЭС "Фламанвиль", запуск третьего из которых постоянно откладывается.



Многолетнее игнорирование проблем атомной отрасли привело повреждениям ряда французских атомных реакторов из-за "коррозии под напряжением" сварных швов. Устранить ржавчину на паропроводах без остановки АЭС не удавалось, и в мае 2022 г. глава Управления ядерной безопасности (ASN) страны Бернар Дорощук сообщил телеканалу BFM, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы. "На данном этапе в связи с коррозией под напряжением энергетическая корпорация EDF остановила или продлила плановые простои 12 реакторов для углубленной оценки и при необходимости ремонта", – подчеркнул он. Заметим, все эти проблемы возникли на энергоблоках американской компании Westinghouse Electric Company, причем данная проблема носит системный характер.



Но и это еще не все. Совсем недавно, 11 июня 2025 года, управление по ядерной безопасности (ASNR) Франции обнаружило в трубопроводах системы охлаждения на реакторе Civaux 2 мощностью 1,5 ГВт "два признака коррозии под напряжением, спустя более трех лет после обнаружения этого явления, которое ввергло группу EDF в крупный промышленный кризис".



Иными словами, за три прошедших с момента первой аварии года французские инженеры так и не смогли выявить и устранить причины, вызывающие трещины на трубопроводах реакторов АЭС.



При этом "явление затронуло участки трубопроводов от вспомогательных контуров до основного первичного контура реактора, трубопроводы, имеющие решающее значение для охлаждения атомных электростанций в случае аварии", то есть масштаб аварии гораздо более широк, чем три года назад.



Очевидно, казахстанские эксперты, принимавшие решение по выборам главы атомного консорциума, безусловно, в курсе инженерной импотенции своих французских коллег, и им такая головная боль, как у тех же финнов, даром не нужна.



По этой причине, как можно предположить, французов и отодвинули на третье, явно далеко не почетное, место.



Стоит отметить, что 5 июня южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписала контракт на строительство АЭС в Чехии на 18 млрд. долл., став победителем открытого международного тендера, в котором также участвовали американская Westinghouse и французская EDF.



Таким образом, американские и французские технологии признаны фактически негодными не только в Азии, но и в Европе.



"Росатом" не будет строить АЭС в одиночку, "в консорциум войдут и другие иностранные компании (с высокой вероятностью – китайская CNNC), – пишет orda.kz. – Пока что есть вопросы, кто будет официально владеть станцией и когда Казахстан получит полный контроль над своим источником атомной энергии. Как будет реализован этот проект на практике – еще не ясно. Но есть мнение, что именно РФ и Китай – хороший выбор для консорциума".



В любом случае, российской корпорации предстоит немалая работа в Казахстане. Для этой республики, одного из мировых лидеров по добыче и экспорту урана, собственная АЭС жизненно необходима. Нет сомнения, что "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии.