 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.06.2025
22:19  Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова
20:03  Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
23:37  Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК
21:59  Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
20:41  Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
12:16  Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
03:39  Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции
02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
20:19  Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)
19:25  НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР
13:10  Эррол Маск о "либералах" и глубинном государстве: творцы хаоса спрятались в пещерах
12:53  Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
01:00  После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
00:05  Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
Суббота, 14.06.2025
20:00  Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный
19:14  День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт
17:24  Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
00:05  ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
Четверг, 12.06.2025
22:11  Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
14:02  НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
13:45  Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев
12:59  Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года
11:55  Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов
10:00  Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
03:44  Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией
02:53  В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:07  Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
01:10  В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Среда, 11.06.2025
23:43  В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
20:17  SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
20:03 17.06.2025

"Большая семерка" теряет авторитет после провального саммита в Канаде. Разбор
Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде

17 июня 2025

Встреча западных стран в формате "большой семерки" в Канаде прошла напряженно из-за противоречий между ними по ключевым международным вопросам, таким как конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп даже не стал дожидаться окончания саммита, на котором не будет итогового общего коммюнике. Почему участники не могут договориться - в разборе "Известий".

Противоречия на встрече

• Государства, входящие в "большую семерку" (G7), решили не публиковать единый итоговый документ по завершении очередного саммита в Канаде. Причиной этому стали разногласия между США и другими участниками по ряду ключевых тем, включая украинский конфликт. Взамен может быть выпущено несколько отдельных заявлений от глав государств, которые охватят различные вопросы повестки, но не будут представлять собой консолидированную позицию G7.

• Отказ от итогового коммюнике особенно устраивает принимающую сторону. В частности, премьер-министр страны Марк Карни заинтересован в снижении дипломатической напряженности в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом, а также стремится продвинуть дискуссии по торгово-экономическому взаимодействию и вопросам безопасности. При этом в прошлом году коммюнике G7 включало более 30 страниц текста и содержало, среди прочего, подтверждение поддержки Киеву и обязательства по противодействию климатическим угрозам.

• Встреча в формате G7 подсветила противоречия во взглядах на основные международные вопросы. Так, правительство Японии ранее уже резко осудило израильский удар по Ирану на фоне продолжающихся дипломатических попыток урегулировать ситуацию с иранской ядерной программой. Однако в совместном заявлении прямая критика действий Израиля против Ирана отсутствует.

• При этом европейские страны настаивали на важности прямых переговоров, считая немедленную деэскалацию шагом к снижению регионального напряжения. В свою очередь, Трамп отметил, что позиция Вашингтона выходит за рамки временных мер и направлена на долговременное устранение угроз в том числе с помощью военных действий.

Взгляды на украинский конфликт

• Также на встрече обнаружились противоречия позиций по Украине. Почти ровно год назад лидеры G7, собравшиеся в Италии, заключили крупное соглашение о предоставлении Украине кредитов на сумму $50 млрд для поддержки военных усилий и экономики страны. Такая координация теперь осталась в далеком прошлом. Среди сторонников Украины осталось мало надежды на какие-либо объединенные действия по давлению на Россию или поддержке Киева на G7.

• Также большой резонанс вызвало заявление Дональда Трампа о том, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой. Он убежден в необходимости прямого диалога с крупнейшими мировыми державами независимо от политических разногласий. По мнению Трампа, наличие России за столом переговоров способствовало бы более открытому обсуждению ключевых международных кризисов, включая безопасность, энергетику и стратегическую стабильность.

• Несогласованность подходов проявляется в обсуждениях темпов и форм помощи Украине, вопросов использования российских активов, а также сценариев выхода из конфликта. Это может привести к замедлению принятия решений и ослаблению единого фронта поддержки. Также в долгосрочной перспективе отсутствие полной координации может повлиять на эффективность восстановления Украины и устойчивость санкционного режима.

Перспективы формата

• В целом саммит G7 в 2025 году оказался менее результативным, чем ожидалось. Несмотря на общие намерения поддерживать глобальную стабильность и укреплять сотрудничество, напряженность вокруг ключевых вопросов, таких как конфликт на Украине, отношения с Россией и Ираном, а также экономические вызовы, создала условия для затяжных дебатов. Различия в подходах к военной помощи и дипломатическим форматам урегулирования препятствовали выработке согласованных решений, способных продвинуться за рамки декларативных заявлений.

• Формат G7 постепенно теряет свою актуальность в условиях стремительных изменений глобальной политики. Так, в составе группы отсутствуют ключевые экономические и политические игроки, такие как Россия, Китай, Индия и ряд стран с быстро растущими экономиками, которые оказывают значительное влияние на мировую безопасность. Это ограничивает возможности G7 в решении комплексных международных проблем, требующих широкого участия и учета интересов разнообразных регионов.

• Кроме того, глобальные вызовы, в частности климатические изменения, цифровая трансформация, вопросы продовольственной безопасности и пандемии, требуют координации на более широком международном уровне, чем может предложить узкий формат семи развитых стран. При этом не первый год внутри самой G7 наблюдаются разногласия по ключевым вопросам внешней политики и экономических стратегий, что снижает способность группы вырабатывать единую и последовательную позицию, влияющую на глобальные процессы.

• Другие международные форматы и многосторонние организации, такие как G20, БРИКС и региональные союзы, приобретают все большее значение, предлагая более инклюзивные и адаптивные платформы для диалога и сотрудничества.

При написании материала "Известия" беседовали с:
политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном;
политологом-американистом Дмитрием Дробницким.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750179780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Послом Сингапура в Казахстане
- На границе с КНР появится новая объездная дорога
- Олжас Бектенов обсудил с главой Qingdao Wanlin Food Ли Яньтао строительство завода по глубокой переработке продукции АПК
- Свыше 80% наземных грузоперевозок из Китая в Европу проходят через территорию Казахстана
- Глава Минэнерго Казахстана представил новую стратегию энергетического партнерства с Китаем и странами Центральной Азии
- Главы МИД Казахстана и Омана обсудили актуальные вопросы сотрудничества в телефонном разговоре
- Суд восстановил конституционные права гражданина
- Рабочий график главы государства
- Закон об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции рассмотрят депутаты Сената
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  