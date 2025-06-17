Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"

20:03 17.06.2025

"Большая семерка" теряет авторитет после провального саммита в Канаде. Разбор

Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде



17 июня 2025



Встреча западных стран в формате "большой семерки" в Канаде прошла напряженно из-за противоречий между ними по ключевым международным вопросам, таким как конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп даже не стал дожидаться окончания саммита, на котором не будет итогового общего коммюнике. Почему участники не могут договориться - в разборе "Известий".



Противоречия на встрече



• Государства, входящие в "большую семерку" (G7), решили не публиковать единый итоговый документ по завершении очередного саммита в Канаде. Причиной этому стали разногласия между США и другими участниками по ряду ключевых тем, включая украинский конфликт. Взамен может быть выпущено несколько отдельных заявлений от глав государств, которые охватят различные вопросы повестки, но не будут представлять собой консолидированную позицию G7.



• Отказ от итогового коммюнике особенно устраивает принимающую сторону. В частности, премьер-министр страны Марк Карни заинтересован в снижении дипломатической напряженности в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом, а также стремится продвинуть дискуссии по торгово-экономическому взаимодействию и вопросам безопасности. При этом в прошлом году коммюнике G7 включало более 30 страниц текста и содержало, среди прочего, подтверждение поддержки Киеву и обязательства по противодействию климатическим угрозам.



• Встреча в формате G7 подсветила противоречия во взглядах на основные международные вопросы. Так, правительство Японии ранее уже резко осудило израильский удар по Ирану на фоне продолжающихся дипломатических попыток урегулировать ситуацию с иранской ядерной программой. Однако в совместном заявлении прямая критика действий Израиля против Ирана отсутствует.



• При этом европейские страны настаивали на важности прямых переговоров, считая немедленную деэскалацию шагом к снижению регионального напряжения. В свою очередь, Трамп отметил, что позиция Вашингтона выходит за рамки временных мер и направлена на долговременное устранение угроз в том числе с помощью военных действий.



Взгляды на украинский конфликт



• Также на встрече обнаружились противоречия позиций по Украине. Почти ровно год назад лидеры G7, собравшиеся в Италии, заключили крупное соглашение о предоставлении Украине кредитов на сумму $50 млрд для поддержки военных усилий и экономики страны. Такая координация теперь осталась в далеком прошлом. Среди сторонников Украины осталось мало надежды на какие-либо объединенные действия по давлению на Россию или поддержке Киева на G7.



• Также большой резонанс вызвало заявление Дональда Трампа о том, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой. Он убежден в необходимости прямого диалога с крупнейшими мировыми державами независимо от политических разногласий. По мнению Трампа, наличие России за столом переговоров способствовало бы более открытому обсуждению ключевых международных кризисов, включая безопасность, энергетику и стратегическую стабильность.



• Несогласованность подходов проявляется в обсуждениях темпов и форм помощи Украине, вопросов использования российских активов, а также сценариев выхода из конфликта. Это может привести к замедлению принятия решений и ослаблению единого фронта поддержки. Также в долгосрочной перспективе отсутствие полной координации может повлиять на эффективность восстановления Украины и устойчивость санкционного режима.



Перспективы формата



• В целом саммит G7 в 2025 году оказался менее результативным, чем ожидалось. Несмотря на общие намерения поддерживать глобальную стабильность и укреплять сотрудничество, напряженность вокруг ключевых вопросов, таких как конфликт на Украине, отношения с Россией и Ираном, а также экономические вызовы, создала условия для затяжных дебатов. Различия в подходах к военной помощи и дипломатическим форматам урегулирования препятствовали выработке согласованных решений, способных продвинуться за рамки декларативных заявлений.



• Формат G7 постепенно теряет свою актуальность в условиях стремительных изменений глобальной политики. Так, в составе группы отсутствуют ключевые экономические и политические игроки, такие как Россия, Китай, Индия и ряд стран с быстро растущими экономиками, которые оказывают значительное влияние на мировую безопасность. Это ограничивает возможности G7 в решении комплексных международных проблем, требующих широкого участия и учета интересов разнообразных регионов.



• Кроме того, глобальные вызовы, в частности климатические изменения, цифровая трансформация, вопросы продовольственной безопасности и пандемии, требуют координации на более широком международном уровне, чем может предложить узкий формат семи развитых стран. При этом не первый год внутри самой G7 наблюдаются разногласия по ключевым вопросам внешней политики и экономических стратегий, что снижает способность группы вырабатывать единую и последовательную позицию, влияющую на глобальные процессы.



• Другие международные форматы и многосторонние организации, такие как G20, БРИКС и региональные союзы, приобретают все большее значение, предлагая более инклюзивные и адаптивные платформы для диалога и сотрудничества.



При написании материала "Известия" беседовали с:

политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном;

политологом-американистом Дмитрием Дробницким.