Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова

22:19 17.06.2025

Убиты физики-ядерщики в Иране. Работали или нет они над ядерной программой неизвестно, один из них защищал диссертацию в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" в Москве.



Ученые - это не военная цель. Это умы. Это достояние. На них ведет охоту просвещенный Запад. Официальное убийство государством Израиль физиков спокойно воспринимается мировым ученым сообществом.



Израиль официально заявляет, что одна из его целей - уничтожение физиков-ядерщиков в Иране. Просвещенный мир Запада с рукоплесканием встречает убийство ученых. Ни один ВУЗ, ни одно ученое сообщество, ни один, твою мать, профессор не заявил, что это преступление целого государства!!!! До этого Киев официально называл журналистов, политиков и общественников в России своей целью.



