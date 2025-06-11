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Среда, 18.06.2025
00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
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Суббота, 14.06.2025
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Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
00:05 18.06.2025

Киев в огне, а ВСУ вновь отступают на фронте – итоговая сводка Readovka за 17 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 июня в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении. ВС РФ нанесли самый массированный удар по Киеву с начала СВО, украинская ПВО в очередной раз прорвана.

Битва в излучинах рек



Русская армия на Южно-Донбасском направлении завершает ликвидацию обороны ВСУ в междуречье Волчьей и Мокрых Ял и выходит в излучину последней. Как и предполагала редакция Readovka, после освобождения села Богатырь украинский фронт западнее "упал", и неприятель без особого упорства сдал Отрадное с окрестностями, решив попытать счастья в обороне Комара. Однако и отвод сил из района Отрадного противнику ничего не дал. На данный момент наши войска уже преодолели внешний оборонительный контур перед селом Комар и вынудили украинские части отойти за реку Мокрые Ялы. Сейчас идет добивание противника в опорниках севернее села. Таким образом, серия битв за данный сектор проиграна ВСУ и им ничего не остается, кроме как сдавать оставшиеся позиции в излучине Мокрых Ял и отступать под прикрытие какой-никакой, но водной преграды.

На пути русской армии остались 3 маленьких поселка – Ялта, Запорожье и Зирка. Однако маловероятно, что украинские войска будут за них особенно упорно цепляться. Стоит предположить, что неприятель, учитывая быстрое сворачивание усилий по обороне междуречья Мокрых Ял и Волчьей, попытается реализовать следующую тактику. Он осознает, что в условиях боев в степной местности, которые требуют куда большего числа личного состава и техники для реализации концепции "маневренной обороны", ему необходимо выбрать иной вариант действий. Например, организовать линию обороны от Новопавловки на севере вплоть до Великомихайловки на юге, по рубежу реки Волчья и других водных артерий. А оставшиеся населенные пункты, где оборона могла быть подготовлена еще задолго до текущих событий, могут играть роль заслонов, чья задача состоит в попытках измотать ВС РФ. Без организации обороны по вышеописанному принципу в условиях тотального дефицита личного состава шансы сдержать наши войска у ВСУ в принципе отсутствуют. Но нельзя исключать и политическую составляющую, идущую вразрез с военной логикой. Уход за Волчью для попытки стабилизировать фронт автоматически означает, что в случае чего ВС РФ войдут на территорию Днепропетровской области на новых участках. Река как раз и является границей ДНР в секторе боев. Весьма вероятно, что при необходимости отходить из излучины Мокрых Ял за излучину Волчьей ВСУ еще попытаются побороться. Так или иначе, оперативный кризис у противника на Южно-Донбасском направлении стремительно нарастает.

Ворота без вратаря

В ночь на 17 июня ВС РФ нанесли групповой удар по целям на территории Украины. Среди прочего состоялся, по оценкам экспертов, самый массированный за всю СВО удар по военным и промышленным объектам в Киеве. В частности, в столице незалежной были поражены производственные площади "Киевметростроя", "Киевтрактордетали" и другие промышленные предприятия, пригодные для выпуска продукции военного или двойного назначения. Удар также был нанесен по району аэропорта Жуляны, где, предположительно, развернуты системы ПРО Patriot.

Отдельно стоит остановиться на успешном поражении крупного склада боеприпасов в одном из пригородов Киева.

"У меня единственный вопрос: зачем накапливать на складах БК, чтобы по нему еб...ли и он детонировал до утра, если на фронте сейчас лютый дефицит боеприпасов", – написал в своем Telegram-канале украинский военный блогер Бунятов.

Взрывы в зоне попадания наших дронов продолжались на протяжении нескольких часов. А атмосфера в украинской инфосреде указывает на то, что поражен действительно крупный склад с очень дефицитным имуществом. Такой успех обязательно скажется на боевых действиях, ведь части ВСУ подвоза очень нужных наименований боеприпасов не дождутся.

ВС РФ сменили тактику действий. Удар по Киеву продемонстрировал, какой эффект дает концентрированная атака ракетами разного типа вместе с БПЛА. Находящаяся в ослабленном состоянии противовоздушная оборона противника не смогла нормально ответить. И это еще при том, что столичная зона ПВО Украины считается самой насыщенной. В общем, противовоздушная оборона незалежной в очередной раз оказалась прорвана. А если ВС РФ и дальше продолжат применять тактику массированных комбинированных ударов по конкретным промышленным городам, то ВСУ в принципе отбиваться уже не смогут, самый "боеспособный" район ПВО продемонстрировал свое состояние и не в первый раз.

Вчера, 16 июня, главным событием дня стало начало штурма русскими войсками второго оборонительного эшелона ВСУ в Сумской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750194300


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