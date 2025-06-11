Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении

00:05 18.06.2025

Киев в огне, а ВСУ вновь отступают на фронте – итоговая сводка Readovka за 17 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 июня в разрезе СВО. Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении. ВС РФ нанесли самый массированный удар по Киеву с начала СВО, украинская ПВО в очередной раз прорвана.



Битва в излучинах рек



