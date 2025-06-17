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Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"
10:35 18.06.2025

События
Астана, Казахстан

Президент Казахстана принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Китай"
17 июня 2025 года

Открывая второй саммит "Центральная Азия – Китай", Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствовал Председателя КНР и лидеров Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



Свое вступительное слово Глава государства начал с благодарности Председателю КНР Си Цзиньпину за его твердую приверженность курсу на всестороннее сотрудничество со странами Центральной Азии. Он также выразил признательность главам братских центральноазиатских государств за их активную вовлеченность в работу саммита и неизменную поддержку регионального сотрудничества.

– Благодаря взаимному доверию и совместным усилиям присутствующих здесь государств в Центральной Азии сформировалась беспрецедентная модель сотрудничества в духе подлинного добрососедства, дружбы и взаимной поддержки. В этой связи было бы справедливо отметить активную и полезную роль Китая во главе с великим государственным деятелем Председателем Си Цзиньпином. В лице соседнего Китая Казахстан обрел вечного и надежного стратегического партнера, настоящего друга. Наш регион, обладающий объемным рынком в 80 миллионов человек и богатейшими запасами природных ресурсов, последовательно укрепляет позиции как важный субъект международных отношений и торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Ключевую роль в этом позитивном процессе играет всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой. С большим удовольствием хочу отметить, что отношения между Центральной Азией и Китаем вышли на уровень вечного, "всепогодного" и всеобъемлющего стратегического партнерства, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что синергия имеющихся возможностей создаст мощный задел для дальнейшего динамичного и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

– Совокупный ВВП центральноазиатских государств уверенно приближается к отметке в полтриллиона долларов. За последние пять лет значительно увеличился внутрирегиональный товарооборот, превысивший 10 миллиардов долларов. В прошлом году на долю Китая пришлось около 40% всего внешнеторгового оборота нашего региона, что составило рекордные 95 миллиардов долларов. 46% данного показателя приходится на Казахстан. Взаимный товарооборот с Китаем достиг 44 миллиардов долларов. Важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил 26 миллиардов долларов. В Казахстане успешно работают около 5 тысяч предприятий с участием китайского капитала, – добавил Президент.



Глава нашего государства подтвердил последовательность политики Астаны, направленной на широкое привлечение китайских инвестиций.

– В Казахстане проводится работа по выявлению новых точек роста в экономике. Особое внимание в этой работе отводится запуску совместных с Китаем предприятий, расширению номенклатуры товаров и увеличению объемов экспорта востребованной на китайском рынке продукции. Возлагаем большие надежды на создание высокотехнологических производств четвертого передела, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Считаем крайне важным сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе внедрение передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок. Рассчитываем на участие китайских компаний в локализации производств агропромышленного комплекса. Новый импульс экономическому взаимодействию между нашими странами призван придать Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", – сказал он.

Как отметил Президент, в текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок является стратегической задачей для всех стран.

– Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85 % всех сухопутных перевозок из Китая в Европу. Мы придаем исключительно важное значение усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ центральноазиатского региона. Представляя первое звено мегапроекта "Один пояс, один путь", Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами "Западный Китай – Западная Европа", Транскаспийский международный транспортный маршрут и "Север – Юг". Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов. Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии, – предложил Глава государства.



Ключевым фактором региональной устойчивости Касым-Жомарт Токаев назвал взаимодействие в энергетической сфере.

– Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры. Важно также уделять внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников. Учитывая богатый успешный опыт Китайской Народной Республики в ядерной энергетике, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической области. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время, – добавил Президент.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран", отметив ее соответствие принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения. Глава выразил удовлетворение тем, что эти принципы нашли отражение в "Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который будет подписан по итогам саммита.

Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Страна намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми. Особого внимания требует борьба с международной киберпреступностью, в связи с чем Президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.

Глава государства высоко оценил динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между народами Центральной Азии и Китая. Открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.

– Приветствуем запуск первого туристического поезда из Сианя в Алматы. Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая. Выразив поддержку инициативе китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и Центральной Азией, Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2026 год "Годом образования и научных исследований" для стимулирования гуманитарного взаимодействия.

Казахстан активно развивает образовательную инфраструктуру и технопарки, рассчитывая на создание совместных исследовательских лабораторий и "академий инженеров" с участием китайских технологических компаний. По мнению Главы государства, новое поколение профессионалов станет основой для цифровой, "зеленой" и индустриальной трансформации региона.

В выступлении также была обозначена важность разработки долгосрочной стратегии формата "Центральная Азия – Китай" на 2026–2030 годы.

В завершение Президент отметил, что сегодняшний саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития стран региона. Он выразил уверенность в том, что предложенные инициативы станут основой для вечной дружбы и стратегического партнерства. Также он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям формат "Центральная Азия – Китай" успешно институционализирован.

На втором саммите "Центральная Азия – Китай" также выступили Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

По итогам форума главы государств подписали Астанинскую декларацию второго саммита "Центральная Азия – Китай", а также Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой

Источник - akorda.kz
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