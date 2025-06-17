Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"

10:35 18.06.2025

События

Астана, Казахстан



Президент Казахстана принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Китай"

17 июня 2025 года



Открывая второй саммит "Центральная Азия – Китай", Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствовал Председателя КНР и лидеров Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



