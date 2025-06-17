Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна

10:56 18.06.2025

Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна

Вскоре после своего основания в 1948 году Израиль был полон решимости создать ядерную программу, чтобы обеспечить свое выживание.



17.06.25



Война, которую Израиль начал против Ирана, направлена на то, чтобы положить конец его ядерной программе, которая вызывает тревогу во многих странах мира, а эксперты утверждают, что программа продвинулась до такой степени, что в течение нескольких месяцев может быть создано атомное оружие.



У Израиля есть собственная секретная программа по созданию ядерного оружия, в которой он публично не признается, но которая, по мнению некоторых экспертов, также расширяется.



