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Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
10:56 18.06.2025

Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
Вскоре после своего основания в 1948 году Израиль был полон решимости создать ядерную программу, чтобы обеспечить свое выживание.

17.06.25

Война, которую Израиль начал против Ирана, направлена на то, чтобы положить конец его ядерной программе, которая вызывает тревогу во многих странах мира, а эксперты утверждают, что программа продвинулась до такой степени, что в течение нескольких месяцев может быть создано атомное оружие.

У Израиля есть собственная секретная программа по созданию ядерного оружия, в которой он публично не признается, но которая, по мнению некоторых экспертов, также расширяется.



"С точки зрения официальной дипломатической позиции израильтяне не будут подтверждать или отрицать" наличие у них ядерного арсенала, заявил Александр К. Болфрасс, эксперт по ядерной безопасности Международного института стратегических исследований (IISS).

Ранее Израиль заявлял, что он не будет первой страной, которая "внедрит" ядерное оружие на Ближнем Востоке. Эта намеренно расплывчатая формулировка равносильна тому, что г-н Болфрасс назвал "путанием карт в отношении программы по созданию ядерного оружия".

Насколько велик ядерный арсенал Израиля?

По данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространению ядерной угрозы, широко распространено мнение, что у Израиля имеется не менее 90 боеголовок и достаточно материала для производства еще сотен.

По оценкам МАГАТЭ, 30 стран способны разрабатывать ядерное оружие, но только 9 из них, как известно, обладают им. Израиль имеет второй по величине арсенал среди 9, уступая только Северной Корее. Израиль может запускать боеголовки с истребителей, подводных лодок или наземных пусковых установок баллистических ракет, говорят эксперты.

Израиль является одной из 5 стран - наряду с Индией, Пакистаном, Северной Кореей и Южным Суданом - которые не подписали Договор ООН о нераспространении ядерного оружия. Соглашение, вступившее в силу в 1970 году, в целом обязывает правительства содействовать мирному использованию ядерной энергии и предотвращать распространение ядерного оружия.

Иран является участником договора, хотя Израиль и мировые державы обвиняют Тегеран в его нарушении, заключающемся в ненужном обогащении урана до уровня, достаточно высокого для создания ядерного оружия.

Израиль должен был бы отказаться от своего ядерного оружия, чтобы подписать договор, который признает только 5 стран официальными ядерными государствами: Великобритания, Китай, Франция, Россия и США - постоянные члены Совета Безопасности ООН. Все они взорвали ядерное оружие к 1967 году, предельной дате в договоре, чтобы соответствовать обозначению.

Как давно у Израиля есть ядерное оружие?

Исторические записи свидетельствуют о том, что израильские лидеры намеревались создать ядерный арсенал для обеспечения выживания страны вскоре после ее основания в 1948 году после Холокоста.

Комиссия по атомной энергии Израиля была создана в 1952 году, и ее первый председатель Эрнст Давид Бергманн заявил, что ядерная бомба станет гарантией того, что "нас больше никогда не поведут, как ягнят, на заклание".

Израиль начал строить место разработки ядерного оружия в 1958 году, недалеко от южного израильского города Димона, полагают исследователи. Недавно рассекреченный отчет разведки США от декабря 1960 года, подготовленный Объединенным комитетом по атомной энергии, утверждал, что проект Димона включал перерабатывающий завод для производства плутония. В отчете сделан вывод о том, что проект был связан с ядерным оружием.

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, около 1967 года Израиль тайно разработал возможности для создания ядерных взрывчатых веществ. К 1973 году Соединенные Штаты "убедились, что у Израиля есть ядерное оружие", - позже написала Федерация американских ученых.

Израиль не входит в число 30 стран - все в Европе или Азии - которые считаются защищенными так называемым ядерным зонтиком Соединенных Штатов. Эта защита не только служит сдерживающим фактором Америки против противников, но и направлена на то, чтобы побудить страны не разрабатывать собственное ядерное оружие.

Эксперты заявили, что тот факт, что Израиль не является частью американского ядерного зонтика, является еще одним негласным признанием того, что у Израиля есть собственное атомное оружие и он не нуждается в защите или сдерживании.

"В конечном счете существует чувство ответственности за безопасность Израиля, которое лежит на самом Израиле, и они сделают все необходимое, чтобы ее обеспечить", - сказал г-н Больфрасс.

Использовал ли Израиль ядерное оружие в войне?

Нет.

Еврейская виртуальная библиотека, которая считается одной из самых полных еврейских энциклопедий в мире, приводит сообщения о том, что Израиль готовил свои ядерные бомбы во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, но оружие не было использовано.

За последние 50 лет было несколько сообщений о том, что Израиль испытывал свое ядерное оружие на подземных полигонах, в том числе в пустыне Негев на юге Израиля.

Самый известный эпизод, который до сих пор остается предметом споров - произошел в сентябре 1979 года, когда американский спутник, предназначенный для обнаружения ядерных взрывов, сообщил о двойной вспышке вблизи места соединения южной части Атлантического и Индийского океанов. Некоторые ученые считали, что двойная вспышка, вероятно, была результатом ядерного испытания, проведенного Израилем или Южной Африкой, или, возможно, обеими странами.

Израиль отрицал свою причастность к инциденту, известному как инцидент Vela, по названию спутника. Дневники бывшего президента Джимми Картера в Белом доме, опубликованные в 2010 году, ссылались на "растущее убеждение" в то время, что Израиль провел испытания ядерного взрыва вблизи южного мыса Африки. Но это так и не было доказано, и "соответствующие документы по инциденту Vela по-прежнему засекречены", - написали ученые Авнер Коэн и Уильям Берр в 2020 году.

Где Израиль производит свое ядерное оружие?

Широко распространено мнение, что израильская программа по созданию ядерного оружия базируется в Димоне.

Эксперты заявили, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии, по всей видимости, никогда не были на объекте, и что не было соглашения с Израилем, которое позволило бы агентству ООН осуществлять мониторинг. Американские ученые посетили Димону в 1960-х годах и пришли к выводу, что ядерная программа там была мирной. Но нет никаких публичных доказательств того, что американские инспекторы возвращались туда с тех пор.

Спутниковые фотографии показывают новое строительство в Димоне за последние пять лет. Как минимум, говорят эксперты, объект проходит ремонт и крайне необходимую модернизацию.

Также среди некоторых экспертов растет убеждение, что Израиль строит новый реактор в Димоне, чтобы увеличить свой ядерный потенциал. В отчете, опубликованном на этой неделе Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира, говорится, что Израиль, по-видимому, модернизирует там реакторную площадку для производства плутония, который может использоваться как для ядерного оружия, так и в некоторых мирных целях, например, в космосе.

Из-за своей секретности Димона уже давно стала символом восхищения, а для некоторых и гнева по поводу израильской программы создания ядерного оружия.

В 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал Димону в качестве фона, чтобы предупредить врагов, что "те, кто угрожает уничтожить нас, подвергают себя такой же опасности - и в любом случае не достигнут своей цели".

По материалам New York Times.

Источник - ProFinance.Ru
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