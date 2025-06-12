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Среда, 18.06.2025
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Воскресенье, 15.06.2025
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Суббота, 14.06.2025
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Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...
11:00 18.06.2025

Третья мировая война – вы находитесь здесь. Нас буквально завалили сообщениями с просьбой прокомментировать последние тревожные события в мире. Однако очень сложно что-то говорить новое, когда все уже нами сказано. Например, здесь, здесь (про "миротворца Трампа" и войну с Ираном), здесь (про проект "Третья мировая война") и много где еще с 2023 года по этой теме. С нами даже спорили уважаемые депутаты и многочисленные эксперты, но время, как всегда, рассудило.

Глобальный проект "Третья мировая война" на марше, фитиль Большой войны на Ближнем Востоке подожжен и взрыв неминуем – сценарий утвержден и пересмотру не подлежит, а все остальное лишь откаты для калибровки и флуктуации в коридоре возможностей одного тренда, ведущего к мировой войне в полном согласии со слоганом "Вы все еще не воюете? Тогда мы идем к вам". Приказ Нетанияху начать атаку Ирана дали после очередного заседания Бильдербергского клуба. При этом показательно, что в очередной раз Моссад в первую очередь уничтожил тех, кто вел переговоры о мире - устраняют всех, кто мешается проекту Войны. Глобалисты с помощью своих израильских прокси совершили управляемый взрыв, который станет детонатором и катализатором цепочки взрывов по всему миру. Сектор Газа и Ливан были только подготовкой и разведкой боем.



Надежды, что не накроет осколками нет – на то она и мировая война, что коснется всех, а в своем развитии непременно приобретет сакральный религиозный характер. BLM, который вновь обкатывали в США, охватит весь мир – но это позже, когда Израиль начнет оккупацию сектора Газа и захват мечети Омара. Сначала же Ближний Восток погрязнет в войне, Красное море станет кровавым, Ормузский пролив будет заблокирован, мировая торговля парализована, цены на нефть радикально вырастут, а весь остальной мир – погрузится в тяжелейший финансовый кризис, который еще никогда не видело человечество. Пожалуй, впервые за долгое время человечество вспомнит, что такое голод - начнутся международные "Голодные игры". Но это в следующих сериях.

Сейчас же мы находимся буквально в шаге от перехода войны Израиля и Ирана на глобальный международный уровень – с вовлечение в воронку войны новых стран и целых военных блоков. Глобалисты буквально втаскивают Трампа за его шевелюру в войну с Ираном. По иронии судьбы "миротворцу Трампу", который грезил войти в историю как нобелевский лауреат мира, предоставлена миссия символически зажечь факел мировой войны. Не долго тот сопротивлялся, да и как тут сопротивляться, когда полностью зависим от израильского лобби и клана нью-йорских ортодоксальных иудеев, которые и привели его к власти.

Примечательно и показательно, что буквально накануне Трамп разругался с консервативным МАГА-крылом республиканской партии, на который ранее опирался, в том числе с Карлсоном и Грин, открыто выступившими против ввязывания США в войну с Ираном. Сегодня же "миротворец Трамп" выставил ультиматум Ирану, а к берегам Персидского залива отправилась авианосная группа, и в этот раз вряд ли это просто попытка "взять на понт". Трампа сломали, но нового не принесут – старина Дональд фактически переприсягнул глобалистам и взял под козырек их программу.

Не последнюю роль в этом сыграли охватившие Америку протесты – Трампу наглядно показали, кто контролирует улицу и силовые структуры внутри страны, и что у него самые реальные шансы войти в историю США не как самый лучший президент, а как первый президент, которого могут отправить в отставку по импичменту. Демократия в США уже все. Отныне Трамп в своей фирменной MAGA кепке будет плясать свои зажигательные танцы исключительно под дудочку глобалистов.

Источник - Тот самый Олень
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750233600


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