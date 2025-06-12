Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...

11:00 18.06.2025

Третья мировая война – вы находитесь здесь. Нас буквально завалили сообщениями с просьбой прокомментировать последние тревожные события в мире. Однако очень сложно что-то говорить новое, когда все уже нами сказано. Например, здесь, здесь (про "миротворца Трампа" и войну с Ираном), здесь (про проект "Третья мировая война") и много где еще с 2023 года по этой теме. С нами даже спорили уважаемые депутаты и многочисленные эксперты, но время, как всегда, рассудило.



Глобальный проект "Третья мировая война" на марше, фитиль Большой войны на Ближнем Востоке подожжен и взрыв неминуем – сценарий утвержден и пересмотру не подлежит, а все остальное лишь откаты для калибровки и флуктуации в коридоре возможностей одного тренда, ведущего к мировой войне в полном согласии со слоганом "Вы все еще не воюете? Тогда мы идем к вам". Приказ Нетанияху начать атаку Ирана дали после очередного заседания Бильдербергского клуба. При этом показательно, что в очередной раз Моссад в первую очередь уничтожил тех, кто вел переговоры о мире - устраняют всех, кто мешается проекту Войны. Глобалисты с помощью своих израильских прокси совершили управляемый взрыв, который станет детонатором и катализатором цепочки взрывов по всему миру. Сектор Газа и Ливан были только подготовкой и разведкой боем.



