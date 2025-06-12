Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT

11:13 18.06.2025

Израиль использовал в операции с БПЛА против Ирана те же методы, что и ранее Украина при теракте в отношении аэродромов в РФ.



Это отметил вице-мэр Тегерана по международным отношениям Хамидреза Голамзаде в разговоре с RT:



"Один и тот же сценарий. Внедряются агенты, шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны, приводят их в боевую готовность, а затем используют против народа... И это не совпадение, потому что из-за кулис ими руководят американцы".



Подробнее - в сюжете корра RT Умаймы Иччар.



