Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"

14:51 18.06.2025

Астана, 18 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути" и совместно двигаться к цели построения сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, руководствуясь "китайско-центральноазиатским духом".



Си Цзиньпин сделал соответствующее заявление, выступая с программной речью на 2-м саммите "Китай -- Центральная Азия", который прошел под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В саммите также приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Си Цзиньпин напомнил, что во время предыдущего саммита в китайском Сиане два года назад лидеры шести стран совместно сформулировали "сианьское видение" китайско-центральноазиатского сотрудничества. За прошедшие два года, добавил он, Китай и страны Центральной Азии углубили и наполнили конкретным содержанием сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", добившись прогресса в различных сферах кооперации.



По словам китайского лидера, рамочная основа механизма "Китай -- Центральная Азия" в основном сформирована, договоренности первого саммита всесторонне реализуются, пути сотрудничества неуклонно расширяются, а распускающиеся цветы дружбы становятся все ярче.



Си Цзиньпин констатировал, что благодаря многолетним совместным усилиям шесть стран сформировали "китайско-центральноазиатский дух", основанный на принципах взаимного уважения, взаимного доверия, взаимной выгоды и взаимной помощи, а также на продвижении совместной модернизации за счет высококачественного развития.



Как указал председатель КНР, "китайско-центральноазиатский дух" задал важные ориентиры для дружбы и сотрудничества из поколения в поколение, этот дух должен неуклонно сохраняться и непрерывно развиваться шестью странами.



В условиях ускоряющихся и невиданных за целое столетие перемен сегодняшний мир вступает в новый период глобальных потрясений и преобразований, заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что лишь незыблемая приверженность принципам честности, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит защитить мир во всем мире и добиться совместного развития.



Си Цзиньпин призвал шесть стран руководствоваться "китайско-центральноазиатским духом", наращивая сотрудничество с большим энтузиазмом и прагматизмом.



В этой связи он выдвинул предложение из пяти пунктов.



Во-первых, Китай и страны Центральной Азии должны неуклонно придерживаться первоначального стремления к сплоченности, основанной на взаимном доверии и взаимной поддержке.



Во-вторых, Китаю и странам Центральной Азии следует оптимизировать рамки прагматичного, высокоэффективного и глубоко интегрированного сотрудничества.



В-третьих, Китаю и странам Центральной Азии надлежит сформировать архитектуру безопасности, основанную на мире, спокойствии и общих интересах. Следует усиливать управление региональной безопасностью, последовательно углублять сотрудничество в сферах правоохранительной деятельности и безопасности, совместно предотвращать распространение экстремистской идеологии и противодействовать ей, решительно бороться с "тремя силами зла" /терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом/, сообща защищать мир и стабильность в регионе.



В-четвертых, Китай и страны Центральной Азии должны укреплять культурные узы общих помыслов и моральных устоев, взаимопонимания и близости между народами. Китай готов активизировать сотрудничество с центральноазиатскими государствами на уровнях законодательных органов, политических партий, женских и молодежных организаций, СМИ и аналитических центров, вести углубленный обмен опытом государственного управления, открывать в странах Центральной Азии новые культурные центры, филиалы университетов и "Мастерские Лу Баня", чтобы готовить для этих стран высококвалифицированные кадры.



В-пятых, Китаю и странам Центральной Азии следует отстаивать справедливый, разумный, равноправный и упорядоченный международный порядок. Необходимо совместно защищать международную честность и справедливость, противостоять гегемонизму и политике силы, активно продвигать построение равноправного и упорядоченного многополярного мира и инклюзивную экономическую глобализацию, приносящую пользу всем.



В заключение председатель КНР отметил, что в настоящее время Китай всесторонне продвигает строительство сильного государства и великое дело национального возрождения посредством модернизации в китайском стиле.



Он подчеркнул, что вне зависимости от изменений международной обстановки Китай будет неуклонно придерживаться политики внешней открытости. Китай рассчитывает вместе со странами Центральной Азии налаживать сотрудничество более высокого качества и углублять интеграцию интересов, чтобы добиваться общего процветания и способствовать непрерывным новым успехам китайско-центральноазиатского сотрудничества, заключил Си Цзиньпин.