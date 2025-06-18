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Среда, 18.06.2025
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Воскресенье, 15.06.2025
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Суббота, 14.06.2025
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Пятница, 13.06.2025
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Четверг, 12.06.2025
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Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
17:35 18.06.2025

Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий
В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
18 июня 2025

Для обычного российского человека Центральная Азия – это трудовая миграция и опасность религиозного радикализма, с ужасными последствиями которого мы уже сталкивались. Туристический поток в регион хотя и усиливается, но все равно не настолько велик, чтобы влиять на это восприятие. Однако сейчас в Центральной Азии происходят изменения, масштаб и важность которых не стоит недооценивать.

Эти изменения несут в себе много полезного для России – расширение торговли и возможность инвестировать, но одновременно уже скоро поставят нас перед вопросами, отвечать на которые по старинке будет уже трудно. И для того, чтобы не оказаться в недалеком будущем перед сложным выбором, стоило бы сейчас видеть в Центральной Азии больше, чем самый неразвитый уголок СССР или поставщика рабочей силы для российских строек, сферы услуг или ЖКХ. Современное состояние региона такой упрощенной оценки явно не заслуживает.

Сейчас соседи России в Центральной Азии двигаются путем ускоренной модернизации и интеграции в ту модель рыночной экономики, которая является доминирующей в глобальном масштабе. Лидером этого процесса является Узбекистан, где реформы и открытость последних лет ведут к оживлению экономической активности и притоку разнообразных инвестиций.

Немного отстает от него Казахстан, раньше ставший частью либерального мирового порядка во главе с США. В наши дни он, конечно, состоявшееся государство, но присутствует и тревога по поводу того, как выжить в мире, где старые правила игры рушатся, а новые неизвестны. Пока в Казахстане самый высокий доход на душу населения – за счет экспорта энергоресурсов. Но узбеки стремятся сократить трехкратный разрыв и под разговоры о добрососедстве готовятся обойти в качестве лидера региона. Объединяет страны сильное политическое лидерство и полное понимание главами государств, какие задачи должны быть решены в будущем.

Остальные страны Центральной Азии намного меньше по размерам населения и идут вслед за лидерами. Общим является одно – принятие модели экономики потребления. Она в современном мире дается быстро и выглядит хорошо. Но разделяет общество на сверкающие достижениями города и значительную массу бедного населения. В России или США разрыв менее заметен за счет государственного перераспределения. В небольших государствах, если это не Европа, веками собиравшая богатства со всего мира, получается труднее.

Признаки такого пути легко увидеть в среднеазиатских столицах – сияющие Ташкент и Астана контрастируют с явно увядающей Алма-Атой или мелкими населенными пунктами. Все внешние наблюдатели отмечают, как бурно развиваются сейчас Бишкек и Душанбе, но мало говорят о регионах. Мировой опыт учит – последствием взрывного роста может стать опасный разрыв между крупнейшими городами и провинцией.

Нельзя исключать того, что уже в скором будущем наши соседи столкнутся с проблемами, порождаемыми неравенством – ростом радикализма бедных и отстраненностью богатых от жизни остального общества. Другой сложный вопрос – это растущий средний класс. Он может постепенно чувствовать себя все более изолированным от остального населения и одновременно недовольным любыми ограничениями свобод. Кроме того, он является наиболее уязвимым для угроз от колебаний глобальной экономики. Что с этими проблемами делать, должно стать заботой местных властей и элит, которые за последние годы неоднократно демонстрировали высокую степень патриотизма и готовности удержать свои народы в стабильном состоянии.

Важным для наших отношений с Центральной Азией является то, как будут решаться эти неизбежные проблемы. И откуда страны региона возьмут необходимые ресурсы, поскольку внутренних там может оказаться недостаточно. Нельзя забывать, что при огромных размерах на карте мира, пригодное для комфортной жизни пространство в Центральной Азии – это территория не больше какой-нибудь Польши.

Находясь в непосредственной близости от такой большой и богатой страны, как Россия, наши соседи неизбежно смотрят в ее сторону.

Во-первых, они рассчитывают, что сотрудничество с Россией поможет им решить часть их проблем развития, в первую очередь связанных с последствиями изменения климата, роста населения и недостатка водных ресурсов. Важным для укрепления наших отношений станет то, как такая помощь будет осуществляться: через создание общего пространства развития в Большой Евразии или бессистемно. В первом случае для стабильности в будущем нужно понимать, что вклад всех участников должен быть сопоставимым и основанным на равной выгоде. Думается, что именно этот принцип должен быть положен в основу всех совместных проектов.

Во-вторых, государства Центральной Азии видят в России амортизатора части своих неизбежных проблем. Это общее явление, когда развивающиеся страны "сбрасывают" часть своего избыточного потенциала в направлении развитых соседей. Миграционный кризис в Европе, на котором там выросли все правые партии – это следствие не только войн и голода в Африке и на Ближнем Востоке, но и растущей демографии. Россия также нуждается в рабочей силе из-за границы. Но позволить себе пойти по пути европейцев не может.

В ответ на упорядочивание в России миграционной политики соседям в Центральной Азии придется более системно подходить к сотрудничеству в сфере рынка труда. Пока это вызывает определенные трудности, создает соблазн усиления националистических настроений. Но мало сомнений в том, что присущая нашим соседям мудрость сыграет свою роль. Хотя недооценивать стоящие перед ними угрозы нельзя: архаизация общества и предлагаемые Западом соблазны занимают тут первые места. Мы знаем, что в стратегии США религиозный радикализм, антироссийские и антикитайские настроения являются частью одного "пакета".

Для самой России будет важно говорить со своими соседями честно и по-товарищески. Не создавать иллюзий того, что она станет донором их развития по комфортному пути. Поэтому стоит уже сейчас обозначить те вопросы развития региона, где нужно искать развязки совместно с Россией. Тем более что именно наша страна является конкурентоспособным поставщиком самых современных технологий и идей в таких областях, как водопользование, регулирование рынка труда, неравенства и бедности, цифровизация и технологии искусственного интеллекта. Все это – объективные преимущества России, которые нужно использовать без лишнего эгоизма, но и без ненужной благотворительности.

В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе с ними непроницаемую стену. Вместо этого надо предлагать рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты. Более активно участвовать в тех инициативах, которые страны Центральной Азии видят перспективными – включению Афганистана в транспортно-логистическую систему Евразии, наращиванию экспорта в Россию продукции регионального происхождения. Хотя это и не так просто: между нами велики расстояния, плохо развита система железнодорожного сообщения, Запад постоянно стремится давить на страны Центральной Азии. Это, в свою очередь, порождает там соблазны по-дружески шантажировать Россию, говоря о своих трудностях и недостаточном признании их заслуг с нашей стороны.

Сейчас, более чем через 30 лет после распада СССР, нам с нашими соседями все еще предстоит пройти вместе сложный путь к новым, действительно равноправным отношениям. Важно сделать это, не поддаваясь эмоциям и не ведясь на провокации со стороны недругов. Однако с полной уверенностью в том, что Россия – это незаменимая держава Евразии, всегда готовая быть надежным и ответственным соседом.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750257300


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