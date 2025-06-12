Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)

18:00 18.06.2025 Астана, 18 июня /Синьхуа/ - 17 июня 2025 года в столице Казахстана Астане состоялся второй саммит "Китай - Центральная Азия".



Ниже приведен полный текст Астанинской декларации второго саммита "Центральная Азия - Китай".



Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай"



17 июня 2025 года в г.Астана с участием Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова, Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева состоялся второй саммит "Центральная Азия - Китай".



Главы государств формата "Центральная Азия - Китай", осознавая стратегическое значение региона и признавая важность дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества на основе равенства, взаимного уважения и взаимовыгоды, заявляют о своей приверженности дальнейшему укреплению дружественных отношений, углублению политического доверия и расширению экономического взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем.



Стороны в дружественной атмосфере подвели итоги всестороннего взаимодействия между государствами Центральной Азии и Китаем, обобщили опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничества, наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие и заявили о нижеследующем.



1. Стороны высоко оценивают итоги первого Саммита глав государств формата "Центральная Азия - Китай" (19 мая 2023 г., г.Сиань), встречи министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" (1 декабря 2024 г., г.Чэнду и 26 апреля 2025 г., г.Алматы), а также активно поддерживают развитие приоритетных сфер сотрудничества на уровне руководителей соответствующих министерств, ведомств и различных форм взаимодействия.



Стороны едины в том, что развитие плодотворного многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем отвечает коренным интересам всех стран и их народов. На фоне беспрецедентных за столетие перемен Стороны, исходя из благоприятных перспектив для народов региона, подтверждают стремление к совместному созданию более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая.



На основе всестороннего обобщения опыта сотрудничества между Центральной Азией и Китаем Стороны отметили формирование "духа Центральная Азия - Китай", характеризующегося взаимным уважением, взаимодоверием, взаимной выгодой, взаимовыручкой и продвижением совместной модернизации за счет высококачественного развития. Важно всемерно развивать этот дух, который призван служить основой при развитии дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Формата.



2. Стороны вновь подтверждают поддержку защите коренных интересов друг друга в духе взаимопонимания и взаимоуважения.



Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, их усилия по защите государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику. Государства Центральной Азии вновь подтверждают свою приверженность принципу одного Китая и признают, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Государства Центральной Азии выступают против "независимости Тайваня" в любых ее проявлениях и твердо поддерживают усилия правительства Китая, направленные на воссоединение страны.



Стороны вновь подтвердили решительный настрой на укрепление многовекового добрососедства, прочной дружбы и надежного партнерства, отметили высокую актуальность подписания многостороннего Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что будет способствовать долгосрочному, здоровому и устойчивому развитию отношений между Китаем и государствами Центральной Азии.



Стороны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, включая уважение государственной независимости, равенства, суверенитета и территориальной целостности государств.



Стороны выражают твердую решимость защищать многосторонность, общепризнанные принципы и нормы международного права и международных отношений, продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир и общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, сообща отстаивать международную справедливость и равноправие.



Стороны будут прилагать усилия по дальнейшему развитию плодотворного, многопланового взаимодействия в рамках укрепления сотрудничества в различных сферах формата "Центральная Азия - Китай".



3. Главы государств-участников Секретариата формата "Центральная Азия - Китай" отмечают важную роль Секретариата формата "Центральная Азия - Китай" в реализации инициатив и задач, поставленных главами государств, а также выразили готовность всецело поддерживать работу Секретариата и оказывать ему благоприятные условия и гарантии для развития.



Главы государств-участников Секретариата формата "Центральная Азия - Китай" на основе консенсуса приветствуют вступление в должность Генерального секретаря Сунь Вэйдуна с 1 мая 2025 года.



4. Стороны подтверждают приверженность укреплению центральной роли ООН в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития, распространению общечеловеческих ценностей - мира, развития, справедливости, равноправия, демократии и свободы, выступают против попыток политизации вопросов прав человека. В этой связи, договорились выступить соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".



Стороны подтверждают приверженность укреплению политического диалога и сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, обмене мнениями и координации позиций по актуальным региональным и международным вопросам.



Стороны приветствуют провозглашение 2025 года "Международным годом мира и доверия" в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №78/266 от 21 марта 2024 года и проведение "Международного форума мира и доверия" в 2025 году в Ашхабаде.



Стороны приветствовали Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Центральной Азии "Зоной мира, доверия и сотрудничества", принятую по инициативе Туркменистана.



Стороны также приветствуют принятие Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции "Постоянный нейтралитет Туркменистана", посвященной 30-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.



Стороны отмечают важность разработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов ООН и общепризнанных принципов и норм международного права, с учетом актуальных реалий и тенденций мирового неравенства.



Стороны подтверждают твердую приверженность принципам и целям международного гуманитарного права и высоко оценивают усилия Казахстана и Китая в качестве одних из стран-инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву. Стороны принимают к сведению Глобальную инициативу, направленную на укрепление принципов гуманности и создание условий, благоприятных для достижения мира и разрыва бесконечного цикла насилия в вооруженных конфликтах.



Стороны, участвующие в ШОС, поддерживают председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах, готовы оказать всемерное содействие в успешном проведении Саммита ШОС в г.Тяньцзин.



5. Стороны высоко оценивают инициативу "Один пояс и один путь", будут и впредь наращивать работу по сопряжению данной инициативы со своими национальными стратегиями развития государств Центральной Азии.



6. Стороны прилагают усилия к укреплению системы многосторонней торговли, основанной на правилах ВТО, поддерживают адаптацию правил международной торговли к меняющемуся миру, содействуют либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций.



Стороны подтверждают важное значение активизации дискуссии в рамках ВТО на тему развития и подчеркивают необходимость поддержки открытых, инклюзивных, устойчивых, стабильных, диверсифицированных и надежных глобальных цепочек поставок.



Стороны-участники ВТО также поддерживают стремление Туркменистана и Узбекистана к вступлению в ВТО.



Заинтересованные стороны намерены развивать сотрудничество в шести приоритетных направлениях, включая беспрепятственную торговлю, промышленность, инвестиции, инфраструктурную взаимосвязанность, зеленое недропользование и сельскохозяйственную модернизацию, упрощение взаимных поездок граждан.



Стороны отмечают значительный потенциал торгово-экономического сотрудничества между государствами Формата, выражают готовность задействовать роль встречи министров экономики и торговли "Центральная Азия - Китай", содействовать высококачественному развитию торговли, содействию диверсификации структуры торговли и упрощению торговых процедур, актуализировать соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций между странами Центральной Азии и Китаем, раскрывать потенциал рабочей группы по беспрепятственной торговле, Круглого стола по цифровой торговле и механизма "Диалог о сотрудничестве в области электронной торговли", а также активизировать взаимодействие в новых отраслях.



Стороны намерены укреплять инвестиционное и промышленное сотрудничество в области "зеленых" минералов, альтернативных источников энергии и инфраструктурных проектов, а также в обеспечении стабильного и бесперебойного функционирования производственной цепочки в регионе. Стороны выразили заинтересованность укреплять обмен и сотрудничество по жилищно-коммунальному строительству, наращивать взаимосвязанность цифровой и зеленой инфраструктуры, совместными усилиями развивать сотрудничество в области инфраструктурного и инженерного строительства.



Стороны продолжат усилия по увеличению вклада государств Центральной Азии и Китая в обеспечение международной энергетической и продовольственной безопасности, по развитию международных транспортно-логистических маршрутов, а также предотвращению перебоев с поставками ключевых видов продукции.



Стороны намерены всемерно расширять возможности транспортных коридоров и контейнеризации грузов для максимального упрощения перевозок, укреплять сотрудничество в рамках передвижения контейнерных поездов по маршруту "Китай - Европа" через Центральную Азию, развивать транзитно-логистический потенциал, а также продвигать совместные проекты, которые служат интересам государств региона.



Стороны приветствуют начало реализации проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", имеющего важное значение для региона Центральной Азии и Китая.



Стороны заинтересованы в активном использовании Туркменбашинского международного морского порта и Актауского международного морского торгового порта крупными транспортно-логистическими компаниями государств Сторон при перевозке грузов.



Стороны при активном участии мультимодальных операторов и исходя из географического расположения, разрабатывают логистический механизм для железнодорожной, автомобильной и морской отраслей в целях развития регулярных контейнерных перевозок для расширения экспорта товаров из стран Центральной Азии и далее на мировые рынки.



Стороны приветствовали проведение Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3) в Туркменистане в 2025 году.



Стороны выступают за повышение уровня благоприятных условий для международных автомобильных перевозок путем цифровизации разрешений на международные автомобильные перевозки, совместно наращивают обмен опытом и сотрудничество в области устойчивого транспорта.



Стороны отметили важность созданного Делового совета "Центральная Азия - Китай" и выразили готовность поддерживать учреждения по содействию торговле, торговые палаты и заинтересованные организации в укреплении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций с целью внесения большего вклада в развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем.



Стороны отметили важную роль Форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай" в продвижении сотрудничества в области инвестиций между государствами Центральной Азии и Китаем, расширении индустриального сотрудничества, обеспечении стабильности и эффективности цепочек производства и поставок.



Стороны дают высокую оценку механизму встречи руководителей таможенных служб в рамках формата "Центральная Азия - Китай", готовы расширять обмен опытом и взаимное сотрудничество по реализации проекта "Умная таможня, умные границы и умная связь", эффективно продвигать практическое сотрудничество в области взаимосвязанности соответствующих служб в рамках работы контрольно-пропускных пунктов, "единого окна", управления рисками, упрощения таможенных процедур, взаимопомощи в таможенных делах.



7. Стороны считают, что выстраивание и расширение научно-технического партнерства и непрерывное углубление научно-технического сотрудничества на основе взаимодополняющих преимуществ и взаимной выгоды имеют важное значение.



Стороны готовы в дальнейшем активизировать диалог по научно-техническому развитию, на регулярной основе обмениваться информацией о национальных стратегиях, приоритетных направлениях и программах научно-технического развития, делиться опытом развития, поддерживать проведение Форума сотрудничества Китай (СУАР) и Центральной Азии по научно-техническим инновациям.



Стороны будут активно поддерживать обмен по линии научно-исследовательских институтов и работников, выстраивание сети партнерских институтов для реализации совместных и образцовых проектов по применению технологий, а также создание на этой основе площадок взаимодействия.



Стороны поддерживают усилия по передаче технологий и внедрению научно-технологических достижений в целях продвижения экономического и социального развития за счет научно-технических инноваций.



Стороны укрепляют сотрудничество в области науки и технологий, включая обмен передовым опытом.



Китай приветствует участие Сторон в группе друзей международного сотрудничества по наращиванию потенциала в области ИИ. Стороны готовы совместными усилиями способствовать реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по укреплению международного сотрудничества в области наращивания потенциала ИИ.



Стороны отметили важность инициированного Таджикистаном проекта Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для социально-экономического развития и ускорения достижений ЦУР в Центральной Азии".



8. Стороны выражают готовность задействовать потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе содействовать инвестициям в сельское хозяйство, отраслевому взаимодействию и сотрудничеству в области торговли сельскохозяйственными продуктами. Китайская сторона приветствует активное продвижение сельхоз продукций стран Центральной Азии, в том числе посредством таких важных выставок как Китайская международная выставка импортных товаров в городе Шанхай.



Стороны активизируют усилия в области развития "умного" сельского хозяйства, обмена опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий, а также передовых практик в данной сфере.



Стороны согласились активизировать обмен технологиями и специалистами по мелиорации засушливых, засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, борьбе с вредителями, животноводству и ветеринарии, укреплять стрессоустойчивость аграрного сектора с целью его устойчивого развития.



Стороны подтверждают необходимость согласованных усилий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата, а также отмечают важность ведения сельского хозяйства наиболее экологичными способами, поддерживающими биоразнообразие, с эффективным использованием земельных ресурсов.



Стороны приветствовали принятую по инициативе Республики Узбекистан Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Центральная Азия перед лицом экологических проблем: укрепление региональной солидарности во имя устойчивого развития и процветания", которая подтверждает, что изменение климата является одной из наиболее сложных проблем современности и создает серьезные трудности на пути устойчивого развития всех стран.



Стороны также приветствовали Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем" и "Десятилетие Организации Объединенных Наций по облесению и лесовосстановлению в соответствии с принципами устойчивого лесопользования (2027-2036 годы)", принятые по инициативе Республики Узбекистан.



Стороны отмечают важность консолидации усилий по совершенствованию политики в области сокращения бедности, повышения занятости и доходов населения и создания рабочих мест. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в данном направлении путем внедрения эффективных программ социальной поддержки населения, обмена специалистами и современными методологиями.



9. Стороны поддерживают создание партнерских отношений "Центральная Азия - Китай" по энергетическому развитию, наращивание сотрудничества по всей производственной цепочке, дальнейшее расширение сотрудничества в сфере традиционных источников энергии, в том числе нефти, природного газа и угля, укрепление сотрудничества в сфере гидроэнергетики, солнечной, ветровой энергии, водородной энергии и других экологически чистых источников, углубление сотрудничества по мирному использованию атомной энергии, реализации проектов с использованием зеленых технологий и чистых источников энергии, претворение в жизнь концепции инновационного, скоординированного, зеленого, открытого и совместного развития.



Стороны выделяют сотрудничество в энергетической области как важную составляющую устойчивого развития региона. Стороны выражают готовность продолжать углубление энергетического сотрудничества в целях совместного высококачественного развития энергетической промышленности всех стран в духе взаимовыгодного сотрудничества и с учетом интересов Сторон.



10. Заинтересованные стороны поддерживают дальнейшее наращивание сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии по всей промышленной цепочке освоения и использования минеральных ресурсов. Стороны изучат возможность, в рамках действующих законодательств государств Сторон, проведения совместной работы по геологическому исследованию, разведке минеральных ресурсов и развитию зеленого недропользования.



11. Стороны подтверждают готовность провести совместные мероприятия в таких областях, как культура, культурное наследие и туризм. Стороны также намерены расширять механизмы молодежного обмена, развивать сотрудничество в проведении совместных археологических экспедиций, исследований истории и наследия Великого шелкового пути, сохранении и реставрации культурного наследия, музейных обменов, поиска и возвращении пропавших и похищенных культурных ценностей.



Стороны высоко оценили успешное проведение Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, а также принятые документы по итогам данной конференции (г.Душанбе, 29-31 мая 2025 года).



Стороны также приветствовали решение Генеральной конференции ЮНЕСКО провести свою 43-ю сессию в г.Самарканд в 2025 году. Данное событие станет важным этапом в продвижении глобальной повестки ЮНЕСКО и содействии международному диалогу в области культурного, образовательного и научного сотрудничества.



Стороны будут поддерживать проведение молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований, включая организацию основанных по инициативе Кыргызской Республики Всемирных Игр кочевников в 2026 году как уникального события, способствующего популяризации традиционных видов спорта и культурного многообразия.



Заинтересованные стороны продолжат усилия по взаимному учреждению культурных центров.



Стороны поддерживают совместную практику по объявлению культурных и туристических столиц формата "Центральная Азия-Китай".



Стороны высоко оценивают успешное проведение первого совещания министров образования формата "Центральная Азия - Китай".



Стороны поддерживают сотрудничество высших учебных заведений с бизнесом, интеграцию производства и образования, ускорение реализации проектов международного сотрудничества по профессиональному обучению, в том числе в рамках Мастерской Лу Бань.



Стороны поддерживают проведение высшими учебными заведениями совместных научных исследований в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, искусственный интеллект. Стороны поддерживают создание Институтов Конфуция и преподавание китайского языка в странах Центральной Азии.



Стороны высоко оценивают создание Китаем Центра сотрудничества по борьбе с бедностью формата "Центральная Азия - Китай", Центра по обмену и сотрудничеству в области образования формата "Центральная Азия - Китай", Центра сотрудничества по борьбе с опустыниванием формата "Центральная Азия - Китай", а также Платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли формата "Центральная Азия - Китай".



Стороны отметили инициативу Республики Казахстан по созданию Глобальной коалиции по первичной медико-санитарной помощи, целью которой является поддержка фундаментальной переориентации систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь во всем мире.



12. Стороны подтвердили приверженность Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, являющимся главной площадкой и правовой основой для приложения международным сообществом совместных усилий на противодействие изменению климата, подчеркнули необходимость соблюдать цели, принципы и институционную базу, закрепленные в Рамочной конвенции и Парижском соглашении, в особенности принцип общей, но дифференцированной ответственности, содействовать полной и эффективной реализации положений Рамочной конвенции и Парижского соглашения с акцентом на формирование справедливой, рациональной, совместной и общеполезной глобальной системы управления климатом.



Стороны выразили готовность в рамках формата "Центральная Азия - Китай" провести диалоги для изучения вопроса разработки и реализации мер по сохранению биологического разнообразия и адаптации к изменению климата.



Стороны отметили важность реализации принятой Резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", объявившей 2023-2027 годы "Пятилетием действий по развитию горных регионов", в целях укрепления международного сотрудничества по вопросам горной повестки и ее дальнейшей эффективной реализации.



Стороны приветствовали инициативы кыргызской стороны, направленные на продвижение вопросов горной повестки дня и изменения климата, а также проведение на полях СОР-29 "Диалога высокого уровня: продвижение горной повестки и актуализация темы гор и изменения климата" 13 ноября 2024 года в г.Баку, выразили готовность изучить возможность присоединения к инициированной кыргызской стороной "Декларации об изменении климата, горах и ледниках", представленной в ходе упомянутого Диалога.



Стороны приняли во внимание предложение таджикской стороны о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий, трансграничных коридоров и буферных зон для сохранения отдельных видов фауны, восстановления и поддержания популяции редких исчезающих и мигрирующих видов животных, а также обмена соответствующим опытом и технологиями.



Стороны приветствовали вступление Узбекистана и Казахстана в состав Переговорной группы Горного Партнерства, представляющей интересы горных стран на базе РКИК ООН.



Стороны приветствуют успешное проведение 24-25 апреля 2025 года в г.Бишкек Международной конференции "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития", а также поддерживают проведение в Кыргызской Республике Всемирного фестиваля горной молодежи (август 2025 года), Второго Глобального горного саммита "Бишкек+25" (2027 года).



Стороны приветствуют инициативу об открытии регионального центра климатических технологий для Центральной Азии под эгидой ООН в г.Ашхабад, как платформы по трансферту технологий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.



Стороны отметили значимость итогов Первого климатического форума, состоявшегося в г.Самарканд 4-5 апреля 2025 года, как важного шага к углублению регионального диалога и согласованию подходов к климатической повестке.



Стороны приветствуют успешное проведение в мае 2025 года в г.Ашхабад Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата 2025 на тему "Достижение глобальной цели в области климатического финансирования через региональные и национальные действия в Центральной Азии".



Стороны поддерживают проведение Регионального климатического саммита в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН, который придаст новый импульс действиям по защите климата в Центральной Азии и консолидирует климатические усилия стран региона.



В этой связи, Стороны призывают изучить пути сотрудничества в рамках Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике, работа которого нацелена на ускорение климатического перехода в Центральной Азии через поддержку политик, инноваций и партнерства.



13. Стороны считают, что стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии отвечают общим интересам народов не только шести стран, но и всего мирового сообщества.



Решительно осуждая терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех их формах и проявлениях, Стороны выразили готовность совместными усилиями бороться с "тремя силами зла", в частности с трансграничным перемещением террористических группировок, нелегальным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, обеспечивать стабильное и благополучное продвижение проектов сотрудничества и сообща противодействовать угрозам безопасности.



Стороны считают важной платформу для диалога по безопасности в рамках Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом, а также выдвинутую инициативу Таджикистана "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений".



Стороны примут совместные меры для укрепления сотрудничества в сфере экологической охраны, предупреждения крупномасштабных бедствий и кризисов, совместного реагирования на эпидемиологическую ситуацию, а также в других актуальных сферах безопасности.



Стороны подтвердили важность Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/283 от 22 июня 2018 года об укреплении регионального и международного сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, принятой по инициативе Узбекистана.



Стороны приветствовали принятую по инициативе Узбекистана Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Готовность стран Центральной Азии выступать единым фронтом и сотрудничать для эффективного решения и устранения проблем, связанных с наркотиками".



Стороны отметили необходимость укрепления кибербезопасности в регионе на фоне стремительного развития информационных технологий и искусственного интеллекта. Стороны намерены использовать инфраструктуру IT-парков стран Центральной Азии для внедрения инноваций, запуска стартапов и проведения совместных проектов и обмена опытом.



Стороны выразили готовность в регулярном обмене информацией, а также применении лучших практик и передового опыта, направленных на обеспечение стабильного функционирования информационной инфраструктуры в регионе.



Стороны готовы совместно с международным сообществом продолжать оказывать помощь народу Афганистана в поддержании мира и стабильности, восстановлении социальной инфраструктуры, интеграции в региональную и мировую экономическую систему.



Стороны выступают и поддерживают становление Афганистана как мирной, стабильной, процветающей страны, свободной от терроризма и наркотиков.



Стороны подтверждают приверженность активно участвовать в работе Дохийского процесса под эгидой ООН и приветствуют усилия в этой области, предпринимаемые МООНСА и Управлением ООН по наркотикам и преступности.



Стороны приветствовали включение регионального центра гуманитарной логистики в Термезе, Республика Узбекистан, в глобальную сеть складов УВКБ ООН для экстренного гуманитарного реагирования, что укрепит способность международного сообщества по оперативной доставке предметов первой необходимости вынужденно перемещенным лицам по всему миру.



Стороны высоко ценят усилия Казахстана по институционализации инициативы по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана с целью ускорения достижения ЦУР в регионе и решения задач развития в Афганистане, а также приветствуют усилия правительства Таджикистана по предоставлению своих логистических возможностей для доставки международной гуманитарной помощи народу Афганистана.



Стороны приветствовали усилия Туркменистана по созданию надлежащих условий для транспортировки грузов в/из Афганистана, а также гуманитарной помощи через свою территорию. В этой связи, Стороны высоко оценили ввод в эксплуатацию железнодорожных сообщений Серхетабат-Тургунди и Керки-Имамназар, а также начало работ по строительству складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди.



Стороны отмечают необходимость общих усилий в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и их прекурсоров, проблематикой распространения новых психоактивных веществ, в том числе путем использования в этих целях новых технологий и средств, и рассмотрения возможности разработки Совместного антинаркотического плана действий с участием Управления ООН по наркотикам и преступности.



14. Стороны готовы активно взаимодействовать в рамках Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации, общими усилиями ускорить реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития, обеспечить мир и безопасность в регионе и во всем мире, содействовать обмену и взаимному обогащению цивилизаций.



Стороны выражают готовность совместно проводить соответствующие мероприятия на основе Резолюции "Международного дня диалога между цивилизациями", принятой Генеральной Ассамблеей ООН, общими усилиями содействовать обмену и взаимному обогащению цивилизаций.



Стороны поддерживают развитие мирного, открытого, безопасного, совместного и упорядоченного киберпространства в рамках "Глобальной инициативы по безопасности данных", подчеркивают важность совместно продвигать "Инициативу по сотрудничеству в области безопасности цифровых данных в формате "Центральная Азия - Китай", углублять практическое сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности, совместно бороться с киберпреступностью и кибертерроризмом, подчеркивают ключевую роль ООН в сфере противодействия угрозам на информационном пространстве, в особенности соответствующих правил в сфере безопасности данных, поддерживают выработку в рамках ООН универсальных правил ответственного поведения государств на информационном пространстве, призывают международное сообщество к скорейшему подписанию Всеобъемлющей Конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, утвержденной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 79/243 от 24 декабря 2024 года.



Стороны подчеркивают значимую роль Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии по укреплению глобального режима ядерного нераспространения. В этой связи, Стороны отмечают необходимость дальнейшего развития сотрудничества стран в рамках Договора, а также установления взаимодействия с другими региональными безъядерными зонами в мире.



Стороны отмечают важность расширения сотрудничества в сфере биологической безопасности.



Стороны отметили усилия Казахстана по созданию Центра цифровых решений ЭСКАТО ООН для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



15. Стороны объявляют, что начиная со второго саммита "Центральная Азия-Китай" будут проводить тематические годы каждые два года, при этом 2025-2026 годы объявляются "Годами высококачественного развития сотрудничества Центральная Азия - Китай".



16. Стороны выражают признательность казахстанской стороне за высокий уровень организации второго саммита "Центральная Азия - Китай".



Стороны приняли решение о проведении третьего саммита "Центральная Азия - Китай" в 2027 году в Китае.



Президент Республики Казахстан К.Токаев

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Президент Кыргызской Республики С.Жапаров

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон

Президент Туркменистана С.Бердымухамедов

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиеев

г.Астана, 17 июня 2025 года Источник - Синьхуа

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