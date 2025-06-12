|Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
00:05 19.06.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 июня в разрезе СВО. ВС РФ активизировались на западном фланге Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела, как затронут украинскую ПВО переориентирование США на Ближний Восток и нарастающая потребность еврейского государства и самих Штатов в зенитных ракетах.
Чередование наступательной активности
Теперь уже можно смело говорить о том, что на Покровском и Константиновском направлениях наши войска реализуют главные задачи летней наступательной кампании. Западная пресса уже выпустила аналитические материалы, где указывается, что именно центральные секторы фронта являются ключевыми для российского командования в рамках операций лета 2025. Но это на самом деле и не было секретом. Масштаб задействованных сил и потенциальный выигрыш просто несоизмерим с "предложениями" от других участков фронта. На степень важности вышеуказанных направлений и возможных последствий для противника указывает то, что он еще месяц назад перебросил отовсюду целый "пасьянс" частей разного состава с других участков. Несмотря на обсуждаемое в последнее время Сумское направление, с уверенностью можно сказать, что с военной точки зрения первейшей задачей является не овладение территориями, а разгром как можно большего количества войск противника. Ведь это автоматически дает и достижение в виде территорий. И этой главной задаче отвечают как раз центральные секторы.
На всем протяжении Константиновского и Покровского направлений идут ожесточенные бои, ВСУ всеми силами пытаются не допустить прорыва. Однако в дело вступает уже ранее описанный редакцией Readovka принцип, подразумевающий максимальные выгоды от напряжения сил на стыках оборонительных районов противника или же на их флангах. Вместе с прорывом в тылы Покровско-Мирноградского узла и штурмом села Новоэкономическое на восточном фасе Покровского направления наши войска активизировались и на западном участке боев за городскую агломерацию. Подразделения ВС РФ начали атаку на север от недавно освобожденной Новосергеевки, стоящей у края сектора наступления, на Днепропетровскую область. Задача русских штурмовиков – выйти во фланг и в тыл украинских сил, засевших в Удачном. Действия в лоб против хорошо укомплектованной обороны нецелесообразны без прямого воздействия на нее с другого направления. Предположительная цель наших войск – овладеть Удачным и далее развить атаку на Новоподгородное и шахту "Красноармейская-Западная" с ее терриконом. Это даст возможность далее атаковать на север в направлении Сергеевки. В случае успеха трасса Е50, по которой Покровск и Мирноград снабжаются из Павлограда, выйдет из системы обеспечения украинских войск. Таким образом, совокупность действий ВС РФ западнее и северо-восточнее Покровска и Мирнограда грозит противнику полной изоляцией большого оборонительного района. И это будет катастрофой ВСУ в Донбассе.
Ворота без вратаря 2
Израильская ПВО в свете эскалации на Ближнем Востоке требует немедленной поддержки США. Согласно сообщению The Wall Street Journal, системы ПРО "Хец 3" (Arrow-3 – по американской классификации) сильно исчерпали запасы ракет, отражая атаки Ирана. Это означает, что постепенно США начнут втягиваться в практически полное обеспечение прикрытия еврейского государства. В этой связи стоит заметить, что незалежная в очередной раз получила косвенный сигнал – в дополнение к сорвавшейся встрече Зеленского и Трампа на саммите "семерки" – о том, что украинское ПВО остается на голодном пайке. И речь не про номенклатуру систем ПВО и ракет к ним ввиду различия парка средств ВСУ и ЦАХАЛ, дело в финансировании. Иран, как и предполагалось, отказался от капитуляции, которую предложил Трамп, а значит, эскалация в новом масштабе видится неизбежной. Это приведет к тому, что США теперь придется полностью сосредоточиться на обеспечении Израиля и собственных сил в регионе, которые начали активно перебрасываться из Европы.
ЗУР – это очень дорогое удовольствие, Боливар финансирования поставок которого двоих не вынесет. Штаты свой выбор уже сделали, и это не Украина. Да, риторика Вашингтона не изменилась, в Белом доме заявили о продолжении поддержки Киева. При этом объективная обстановка требует от США предоставить незалежную самой себе. Об этом говорит тот факт, что логистический узел в польском Жешуве, через который на Украину шло вооружение, в том числе и транспортные контейнеры с ЗУР, закрыт.
Резонным будет вопрос: а как же помощь Европы? Стоит заметить, что ядро ПВО "питается" ракетами преимущественно американского производства за небольшими исключениями. Сугубо европейские системы, такие как SAMP-T с ракетами Aster, не смогут полностью решать задачи, стоящие перед объектовой ПВО Украины. Это вызвано малочисленностью поставок самих систем SAMP-T и тем, что запасы ЗУР к ним у ВСУ истощились, а новых поступлений нет. Европейцы ссылаются на то, что их собственный запас ракет Aster не позволяет им экспортировать. Таким образом, украинская ПВО попала в "замкнутую петлю" прогрессирующего дефицита.
Вчера, 17 июня, главным событием дня стал массированный удар по военно-промышленным объектам в Киеве.