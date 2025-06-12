Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня

00:05 19.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 июня в разрезе СВО. ВС РФ активизировались на западном фланге Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела, как затронут украинскую ПВО переориентирование США на Ближний Восток и нарастающая потребность еврейского государства и самих Штатов в зенитных ракетах.



Чередование наступательной активности



