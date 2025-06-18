Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"

00:36 19.06.2025

Tencent Китай

18 июня 2025



G7 превратилась в G6? Внезапный визит Моди обернулся конфузом? После неожиданного исчезновения Трампа саммит потерял всякую логику

Tencent: проведение саммита G7 потеряло всякий смысл после ухода Трампа



Трамп неожиданно решил вернуться домой пораньше, в мгновение ока превратив G7 в G6, пишет Tencent. После его отъезда саммит моментально стал скучным сборищем "плохих актеров", которые, по сути, ничего не могут решить без США. Видимо, Западу придется отложить планы по "уничтожению старого миропорядка".



Блог Tencent: "Личные границы" (边解感)



Премьер-министр Индии Нарендра Моди сыграл эпизодическую роль на сцене "Большой семерки" (G7). В тоже время "его превосходительство" президент США Дональд Трамп неожиданно решил вернуться домой пораньше, в мгновение ока превратив G7 в G6.



Белый дом сослался на то, "что происходит на Ближнем Востоке". Но некоторые дипломаты пожаловались, что раннее возвращение Трампа, вероятно, связано с его нежеланием общаться с Моди лицом к лицу - в конце концов, индийская сторона публично опровергла хвастовство американской стороны о посредничестве между Индией и Пакистаном. Также Моди планировал лично убедить Трампа отказаться от введения новых тарифов в отношении Индии. И это дипломатическое "роуд-шоу" превратилось в одинокое представление, которое не скрасить даже "хорошей дракой".



G7 - лицемерное представление со множеством плохих актеров



Перед уходом с саммита Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было большой ошибкой и что приглашение Китая в G7 - "не такая уж плохая идея". Американский президент также намекнул, что Индия также могла бы присоединиться к столу переговоров. Тон, который задал американский лидер, нацелен на расширение международного клуба G7.



Но если разобраться, то смысл заключается не только в этом. Согласно видению Трампа, если Китай, Россия и Индия будут включены, G7 перестанет быть "альянсом под управлением запада", а превратится в новую платформу с иерархической структурой во главе со Штатами, КНР и РФ, в том числе с Великобританией, Францией, Германией, Италией, Канадой, Японией и Индией на второстепенных ролях. Этот похоже на скелет G20, только с фасадом G7, или же на реорганизованную версию Организации Объединенных Наций. Таково в Трамповской версии.



БРИКС всегда вызывал у Трампа нервный тик, в нем не утихает желание ликвидировать это объединение и реструктурировать мировые организации, "перетасовав колоду". Но действительно ли кто-то хочет сесть за этот карточный стол?



Неловкое появление Моди или продуманный сценарий Трампа?



Индия не является участником G7, но смогла принять участие в этом мероприятии благодаря приглашению Трампа. Это создало у внешнего мира иллюзию, что G7 стремится к расширению. Моди собираются включить в глобальный круг общения?



Но реальность гораздо более жестока, чем кажется. Хотя Индия конкурирует с Китаем и Соединенными Штатами в экономике, она всегда была слаба в сферах построения независимых ВС, технических возможностей, управления и так далее. Что еще более важно, западное политическое сообщество никогда по-настоящему не рассматривало страну как равноправного партнера.



Внезапный отъезд Трампа не только лишил Моди возможности высказаться, но и заставил Индию еще раз осознать, что приглашение было "для галочки".



Реорганизация структуры - иллюзия, раскол - вот реальность



Видение Трампа о расширении G7 на самом деле подразумевает его дезорганизацию. Трамп всегда презрительно относился к существующей многосторонней системе, от выхода из Парижского соглашения до ругани с НАТО и торговых войн, затрагивающих оба полушария Земли. Этот "план G9/G10" больше похож на уничтожение старого миропорядка.



Возможно, он на самом деле и не хочет включать Китай и Индию, но использует эту возможность, чтобы посеять тревогу и раздор внутри "Большой семерки".



"Канада, Япония, Германия, Франция... Эти страны для Трампа - либо ленивые союзники, которые "слишком мало тратят на оборону", либо торговые "хищники". Он не может говорить с ними ни о стратегии, ни об общих идеалах. Трамп кричит о многостороннем консенсусе, но в глубине души следует принципу "суверенитет превыше всего". В его глазах G7 никогда не была инструментом совместного управления, а площадкой для односторонней гегемонистской игры США.



Поэтому дело не в том, что он хочет создать новый "первый мировой эшелон", а в том, чтобы направить прожектор славы на США.



Моди стремится к переговорам, а Трамп - к дезорганизации. В конце концов, от этого никто не выигрывает, и без того слабый многосторонний механизм превращается в небольшую площадку для взаимных трений. G7 превращается в G10, БРИКС исчезает. Эти иллюзии сменяются так быстро, что у мира начинает кружиться голова. Дипломатический сценарий Трампа еще не реализован - он все еще занимается его разработкой и подбором актеров.