 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.06.2025
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
17:35  Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
17:24  Персидский поход Нетаньяху, - Сергей Станкевич
14:51  Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"
11:13  Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT
11:00  Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...
10:56  Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
10:35  Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"
10:28  История ирано-израильских отношений в 1948–2007 гг. (перевод), - П.В.Густерин
00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
22:19  Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова
20:03  Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
23:37  Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК
21:59  Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
20:41  Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
12:16  Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
03:39  Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции
02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
20:19  Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)
19:25  НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР
13:10  Эррол Маск о "либералах" и глубинном государстве: творцы хаоса спрятались в пещерах
12:53  Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
01:00  После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
00:05  Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
Суббота, 14.06.2025
20:00  Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный
19:14  День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт
17:24  Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
00:05  ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
Четверг, 12.06.2025
22:11  Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:36 19.06.2025

Tencent Китай
18 июня 2025

G7 превратилась в G6? Внезапный визит Моди обернулся конфузом? После неожиданного исчезновения Трампа саммит потерял всякую логику
Tencent: проведение саммита G7 потеряло всякий смысл после ухода Трампа

Трамп неожиданно решил вернуться домой пораньше, в мгновение ока превратив G7 в G6, пишет Tencent. После его отъезда саммит моментально стал скучным сборищем "плохих актеров", которые, по сути, ничего не могут решить без США. Видимо, Западу придется отложить планы по "уничтожению старого миропорядка".

Блог Tencent: "Личные границы" (边解感)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сыграл эпизодическую роль на сцене "Большой семерки" (G7). В тоже время "его превосходительство" президент США Дональд Трамп неожиданно решил вернуться домой пораньше, в мгновение ока превратив G7 в G6.

Белый дом сослался на то, "что происходит на Ближнем Востоке". Но некоторые дипломаты пожаловались, что раннее возвращение Трампа, вероятно, связано с его нежеланием общаться с Моди лицом к лицу - в конце концов, индийская сторона публично опровергла хвастовство американской стороны о посредничестве между Индией и Пакистаном. Также Моди планировал лично убедить Трампа отказаться от введения новых тарифов в отношении Индии. И это дипломатическое "роуд-шоу" превратилось в одинокое представление, которое не скрасить даже "хорошей дракой".

G7 - лицемерное представление со множеством плохих актеров

Перед уходом с саммита Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было большой ошибкой и что приглашение Китая в G7 - "не такая уж плохая идея". Американский президент также намекнул, что Индия также могла бы присоединиться к столу переговоров. Тон, который задал американский лидер, нацелен на расширение международного клуба G7.

Но если разобраться, то смысл заключается не только в этом. Согласно видению Трампа, если Китай, Россия и Индия будут включены, G7 перестанет быть "альянсом под управлением запада", а превратится в новую платформу с иерархической структурой во главе со Штатами, КНР и РФ, в том числе с Великобританией, Францией, Германией, Италией, Канадой, Японией и Индией на второстепенных ролях. Этот похоже на скелет G20, только с фасадом G7, или же на реорганизованную версию Организации Объединенных Наций. Таково в Трамповской версии.

БРИКС всегда вызывал у Трампа нервный тик, в нем не утихает желание ликвидировать это объединение и реструктурировать мировые организации, "перетасовав колоду". Но действительно ли кто-то хочет сесть за этот карточный стол?

Неловкое появление Моди или продуманный сценарий Трампа?

Индия не является участником G7, но смогла принять участие в этом мероприятии благодаря приглашению Трампа. Это создало у внешнего мира иллюзию, что G7 стремится к расширению. Моди собираются включить в глобальный круг общения?

Но реальность гораздо более жестока, чем кажется. Хотя Индия конкурирует с Китаем и Соединенными Штатами в экономике, она всегда была слаба в сферах построения независимых ВС, технических возможностей, управления и так далее. Что еще более важно, западное политическое сообщество никогда по-настоящему не рассматривало страну как равноправного партнера.

Внезапный отъезд Трампа не только лишил Моди возможности высказаться, но и заставил Индию еще раз осознать, что приглашение было "для галочки".

Реорганизация структуры - иллюзия, раскол - вот реальность

Видение Трампа о расширении G7 на самом деле подразумевает его дезорганизацию. Трамп всегда презрительно относился к существующей многосторонней системе, от выхода из Парижского соглашения до ругани с НАТО и торговых войн, затрагивающих оба полушария Земли. Этот "план G9/G10" больше похож на уничтожение старого миропорядка.

Возможно, он на самом деле и не хочет включать Китай и Индию, но использует эту возможность, чтобы посеять тревогу и раздор внутри "Большой семерки".

"Канада, Япония, Германия, Франция... Эти страны для Трампа - либо ленивые союзники, которые "слишком мало тратят на оборону", либо торговые "хищники". Он не может говорить с ними ни о стратегии, ни об общих идеалах. Трамп кричит о многостороннем консенсусе, но в глубине души следует принципу "суверенитет превыше всего". В его глазах G7 никогда не была инструментом совместного управления, а площадкой для односторонней гегемонистской игры США.

Поэтому дело не в том, что он хочет создать новый "первый мировой эшелон", а в том, чтобы направить прожектор славы на США.

Моди стремится к переговорам, а Трамп - к дезорганизации. В конце концов, от этого никто не выигрывает, и без того слабый многосторонний механизм превращается в небольшую площадку для взаимных трений. G7 превращается в G10, БРИКС исчезает. Эти иллюзии сменяются так быстро, что у мира начинает кружиться голова. Дипломатический сценарий Трампа еще не реализован - он все еще занимается его разработкой и подбором актеров.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750282560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Послом Сингапура в Казахстане
- На границе с КНР появится новая объездная дорога
- Олжас Бектенов обсудил с главой Qingdao Wanlin Food Ли Яньтао строительство завода по глубокой переработке продукции АПК
- Свыше 80% наземных грузоперевозок из Китая в Европу проходят через территорию Казахстана
- Глава Минэнерго Казахстана представил новую стратегию энергетического партнерства с Китаем и странами Центральной Азии
- Главы МИД Казахстана и Омана обсудили актуальные вопросы сотрудничества в телефонном разговоре
- Суд восстановил конституционные права гражданина
- Рабочий график главы государства
- Закон об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции рассмотрят депутаты Сената
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  