Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"

02:06 19.06.2025

18 июня 2025



В КТК хотят, чтобы Украина ответила за удар по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".



Каспийский трубопроводный консорциум, по чьей нефтеперекачивающей станции ВСУ нанесли удар дронами, инициирует процедуру, чтобы подать иск против Украины.



"Мы не имеем как такового международного юридического статуса, поэтому не можем напрямую в международный суд подать. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", - сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025 гендиректор консорциума Николай Горбань, передает ТАСС.



Он отметил, что все акционеры, включая западных, были возмущены. При этом Киев не отреагировал даже на запрос из Казахстана.



"Вы же слышали ответ МИД Казахстана: ответа от украинской стороны до сих пор не получено. О каких гарантиях тут можно говорить? На заседаниях совета директоров все акционеры выразили озабоченность и недопустимость террористических атак на гражданские объекты. Напомню, что боевая часть дронов была начинена поражающими элементами, они помимо повреждений объекта, видимо, хотели и просто убить наш персонал. Тут наши сработали слаженно и не допустили гибели работников КТК", - добавил Николай Горбань.



Как сообщало EADaily, 17 февраля ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" и из-за повреждений она остановилась. В "Транснефти" заявляли, что ремонт займет полтора-два месяца и на это время прокачка упадет на 30%: "В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены 2 трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ".



В КТК заявляли, что американские и европейские компании несут убытки не только в качестве акционеров КТК, но и как собственники нефти.



23 мая станцию восстановили. В консорциуме пояснили, что в ходе строительно-монтажных работ отремонтировали трансформаторы, газотурбинную установку вместе с генераторами. Также восстановили закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнили замену и ремонт шкафов управления.