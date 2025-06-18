 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.06.2025
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
17:35  Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
17:24  Персидский поход Нетаньяху, - Сергей Станкевич
14:51  Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"
11:13  Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT
11:00  Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...
10:56  Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
10:35  Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"
10:28  История ирано-израильских отношений в 1948–2007 гг. (перевод), - П.В.Густерин
00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
22:19  Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова
20:03  Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
23:37  Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК
21:59  Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
20:41  Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
12:16  Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
03:39  Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции
02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
20:19  Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)
19:25  НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР
13:10  Эррол Маск о "либералах" и глубинном государстве: творцы хаоса спрятались в пещерах
12:53  Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
01:00  После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
00:05  Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
Суббота, 14.06.2025
20:00  Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный
19:14  День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт
17:24  Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
00:05  ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
Четверг, 12.06.2025
22:11  Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
02:06 19.06.2025

18 июня 2025

В КТК хотят, чтобы Украина ответила за удар по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Каспийский трубопроводный консорциум, по чьей нефтеперекачивающей станции ВСУ нанесли удар дронами, инициирует процедуру, чтобы подать иск против Украины.

"Мы не имеем как такового международного юридического статуса, поэтому не можем напрямую в международный суд подать. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", - сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025 гендиректор консорциума Николай Горбань, передает ТАСС.

Он отметил, что все акционеры, включая западных, были возмущены. При этом Киев не отреагировал даже на запрос из Казахстана.

"Вы же слышали ответ МИД Казахстана: ответа от украинской стороны до сих пор не получено. О каких гарантиях тут можно говорить? На заседаниях совета директоров все акционеры выразили озабоченность и недопустимость террористических атак на гражданские объекты. Напомню, что боевая часть дронов была начинена поражающими элементами, они помимо повреждений объекта, видимо, хотели и просто убить наш персонал. Тут наши сработали слаженно и не допустили гибели работников КТК", - добавил Николай Горбань.

Как сообщало EADaily, 17 февраля ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" и из-за повреждений она остановилась. В "Транснефти" заявляли, что ремонт займет полтора-два месяца и на это время прокачка упадет на 30%: "В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены 2 трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ".

В КТК заявляли, что американские и европейские компании несут убытки не только в качестве акционеров КТК, но и как собственники нефти.

23 мая станцию восстановили. В консорциуме пояснили, что в ходе строительно-монтажных работ отремонтировали трансформаторы, газотурбинную установку вместе с генераторами. Также восстановили закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнили замену и ремонт шкафов управления.

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750287960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Послом Сингапура в Казахстане
- На границе с КНР появится новая объездная дорога
- Олжас Бектенов обсудил с главой Qingdao Wanlin Food Ли Яньтао строительство завода по глубокой переработке продукции АПК
- Свыше 80% наземных грузоперевозок из Китая в Европу проходят через территорию Казахстана
- Глава Минэнерго Казахстана представил новую стратегию энергетического партнерства с Китаем и странами Центральной Азии
- Главы МИД Казахстана и Омана обсудили актуальные вопросы сотрудничества в телефонном разговоре
- Суд восстановил конституционные права гражданина
- Рабочий график главы государства
- Закон об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции рассмотрят депутаты Сената
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  