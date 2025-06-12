О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев

11:54 19.06.2025 О новейшей истории Казахстана

Данияр Ашимбаев: Отношение к любой недавней истории у нас традиционно обрастает мифами, подвержено негативизации и насыщено эмоциями. А ведь если взять момент перехода к государственной независимости, то многие современные авторы просто не представляют себе масштаб или значение проделанной тогда работы



Данияр Ашимбаев, 18 июня



По новейшей истории Казахстана подробных исследований практически нет. Могу, конечно, сослаться на три своих монографии, но это было бы нескромно.



Есть множество мемуаров. Есть несколько неплохих работ по разным аспектам политического и правового развития страны, но в большинстве своем они вышли уже достаточно давно или охватывают узкие сегменты.



А отношение к любой недавней истории у нас традиционно обрастает мифами, подвержено негативизации и насыщено эмоциями.



А ведь если взять момент перехода к государственной независимости, то многие современные авторы просто не представляют себе масштаб или значение проделанной тогда работы.



Очень удобно – и даже красиво – говорить, что Казахстан, мол, вообще последним объявил о независимости, а республика просто так взяла и стала независимым государством. И эту мысль порой повторяют даже казалось бы вполне себе ученые и грамотные люди.



Давайте попробуем описать комплекс проблем, стоявших тогда перед руководством республики.



Во-первых, обеспечение межнационального мира в условиях развала Союза, роста национального, политического и религиозного радикализма при одновременном падении прежней идеологической и управленческой системы.



Во-вторых, стремительно надвигающийся переход к капитализму на фоне бесплодных горбачевских реформ, расшатавших единый хозяйственный механизм и ведущих к экономическому обособлению республик, живущих в иной экономической формации и тесно связанных друг с другом.



В-третьих, обеспечение подлинного суверенитета Казахстана в условиях, когда львиная доля секторов экономики относилась к ведению центра и в республике просто не было необходимых систем управления и кадров (не считая тех сфер, которые необходимы для функционирования республики как независимого государства).



И в-четвертых, развал как партийной, так и советской вертикали власти в масштабах страны – на фоне политического кризиса, забастовок, митингов, да и волны популизма, охватившей систему Советов народных депутатов.



Сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, глядя на функционирующие институты государства и рыночной экономики, эти проблемы кажутся давно забытыми и не слишком значимыми, но нужно напомнить, что тогда, 30 лет назад, никакого четкого алгоритма не было и каждая инициатива вызывала бешеную дискуссию, а то и сопротивление.



Летом 1989 г. первым секретарем ЦК Компартии Казахстана после московского назначенца Геннадия Колбина стал 48-летний премьер Нурсултан Назарбаев, успевший завоевать репутацию крепкого хозяйственника, разумного реформатора и политика союзного масштаба.



Многим запомнилось его яркое выступление с трибуны I Съезда народных депутатов СССР, в котором тогда еще глава правительства республики остро поднял экономические и экологические проблемы Казахстана, но занял при этом предельно конструктивный подход.



Некоторые моменты хочется процитировать: "Прошло четыре года перестройки, а союзные министерства не позволяют еще предприятиям пользоваться даже сверхплановой продукцией, даже отходами и вторичными ресурсами, нефтью и углем. Все остальное, чем позволено владеть Казахстану, составляет лишь 7% объема промышленности, а 93 – отчисляют от своих прибылей республике лишь 1%. Доколе республики будут ходить с протянутой рукой в московских кабинетах?..



В бурных процессах этих дней мы не должны забывать о том, что 70 прошедших лет не состояли из одних промахов, имеющийся экономический потенциал не свалился с неба, а есть результат труда старших поколений, усилий всех народов. Нам не нужна автаркия, нам надо крепить наш экономический конвейер, а интеграцией сейчас занимается весь мир...



Депутаты образно говорили об опасности разрушения корабля в океане. Я бы применил это и к дружбе народов нашей страны. Верховный Совет должен найти механизм целостности государства на новой ленинской основе. Диктат, идущий от ведомств, которые находятся в Москве, в сознании некоторых людей ассоциируется с Россией, с русским народом. Я не согласен с этим. Россия сама пострадала от этого немало. Разве не говорят об этом Нечерноземье, экологические проблемы, даже более острые, чем в других республиках. Но ведь никто не может сказать, что Россия когда-то тянула одеяло только на себя. Думаю, что престиж России тоже надо поднимать.



В то же время, товарищи, только сильная республика - основа сильного центра. Надо на деле расширить права всех республик как равноправных, суверенных членов федеративного Союза в его ленинском понимании. Должен быть разработан эффективный механизм реализации полномочий республик; монополия на недра как исключительную собственность Союза должна быть в разумных пределах, переработка их должна быть выгодной и для республики. Необходимо гарантировать достойное представительство национальных республик в руководстве во всех федеральных органах, включая правовые, оборонные, внешнеполитические".



Именно на него свалилась тяжесть построения независимого, рыночного и стабильного Казахстана.



Летом 1989 г. было сложное – забастовки шахтеров Караганды и беспорядки в Новом Узене.



Назарбаев с ходу приступил к работе. Первым делом он, конечно, "зачистил горизонталь", убрав тех, кто мог бы создать ненужное в тот момент соперничество, и расставил своих сторонников на ключевых постах – с тем, чтобы обеспечить слаженную работу аппаратов ЦК и Совмина.



Думаю, что нет смысла приводить события в хронологическом порядке. Здесь важны базовые направления работы.



Во-первых, создание новой системы управления. Осенью 1989 г. были приняты изменения в конституцию, по которой – по образцу Союза – был учрежден новый пост председателя Верховного Совета как высшего должностного лица республики. Это было сделано с целью персонификации власти. Назарбаев, впрочем, не стал форсировать событий и смещать 60-летнего Махтая Сагдиева, только весной ставшего председателем президиума Верховного Совета. Только через 5 месяцев первый секретарь ЦК стал одновременно формальным главой республики, но уже было ясно, что "советская" вертикаль идет вразнос. В марте 1990 г. Горбачев добился учреждения поста президента СССР, но и республики быстро оценили преимущества новой должности.



На первой сессии нового Верховного Совета в апреле был учрежден пост президента КазССР как главы республики. Было указано, что президент выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, конституции и законов; принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности, территориальной целостности республики; обеспечивает взаимодействие высших органов государственной власти и управления.



Первым президентом закономерно и безальтернативно стал Нурсултан Назарбаев. При нем был создан коллегиальный Президентский совет, а также канцелярия (затем переименованная в аппарат).



Вертикалью власти институт президентства, впрочем, тогда не стал. Исполнительная власть осталась за Советом Министров; президент представлял кандидатуру премьера, по согласованию с которым назначал и освобождал от должности членов правительства – с последующим утверждением на сессии ВС (а при формировании обновленного правительства Караманова депутаты "зарезали" двух министров, а еще двум ведомствам не смогли подобрать приемлемых руководителей).



Полномочий в региональной политике у президента не было, а как раз в эти дни прошла серия местных партийных конференций, в ходе которых ряд областных руководителей потеряли свои посты, а в Караганде партийным и советским руководителем вообще оказались разные люди. Все это было вполне демократично, но не обеспечивало не проведение единой политики в рамках республики и создавало риск как местного сепаратизма, так и популистского вмешательства в политику центра.



Помимо начавшихся конфликтов между радикальными националистами и интернационалистами резко обострился фактор трайбализма, который под шумок возродился в качестве национальной традиции и создавал еще одну серию рисков для политической стабильности.



Трижды в течение полугода Назарбаев направлял в качестве региональных руководителей славянские кадры, чтобы уравновесить местные казахские страсти. Области требовали местных руководителей, но это грозило тем, что интересы республики оказались бы на втором плане.



Отметим, что президент регулярно призывал к дисциплине и порядку, но было ясно, что для их обеспечения нужно было опять менять конституцию.



25 октября 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете – фундаментальный документ в государственном строительстве республики. Отметим, что декларация провозгласила разделение власти на три ветви, причем президент был объявлен не только главой республики, но и обладателем высшей распорядительно-исполнительной власти.



В ноябре нормы декларации были прописаны в конституции. Совет Министров был преобразован в Кабинет Министров и подчинен президенту. Глава республики получил право представления кандидатуры генпрокурора, а также освобождения от должности председателей облсоветов "в случае ненадлежащего выполнения ими своих служебных обязанностей или совершения порочащих их поступков".



В феврале 1991 г. был принят новый закон о местном самоуправлении и местных советах, по которому право выдвижения кандидатов глав облсоветов было закреплено за президентом, а нижестоящих – вышестоящими. Председатели облисполкомов стали первыми замами глав облсоветов, а посты председателя горсовета и райсовета были объединены с постами глав горисполкома и райисполкома. Таким образом, в ходе жесточайших споров Назарбаеву удалось провести курс на выстраивание каркаса новой вертикали президентской власти.



В августе 1991 г. после неудавшегося переворота в Москве и окончательного развала партийного аппарата Назарбаев перевел часть аппарата ЦК в АП и фактически консолидировал под своим контролем наиболее устойчивые аппараты управления.



В начале 1992 г. на "переходный период" был учрежден институт глав местных администраций, которая Конституция 1993 г. легитимизировала, в Конституция 1995 г. переименована в акимов, окончательно закрепив и институт разделения властей, который прежние Верховные Советы постоянно пытались пересмотреть в свою пользу.



***



Эволюция системы государственного управления в 1989–1995 гг. была последовательно направлена на развитие института сильной президентской власти, которая обеспечивала единство страны, единообразие проводимых реформ, надежно противостояла политическому, национальному, языковому и религиозному экстремизму и радикализму, формировала устойчивость внешнеполитического курса и была ключевым фактором консолидации общества.



Последующие конституционные реформы были направлены на совершенствование отдельных аспектов политической системы, но ключевые факторы, связанные с формированием "костяка" государственности, были проведены в первые шесть лет.



Своевременность принятия новой конституции стала очевидна в следующие годы, когда радикальные экономические реформы вызвали рост социальной напряженности и активизацию политической конкуренции.



Нурсултан Назарбаев, опираясь на новые полномочия, смог сдерживать чрезмерный порой радикализм своих экономистов и идеологов, методично требуя укрепления механизмов социальной защиты и не давая разыграть историческую и национальную карту. Особым риском для единства народа на рубеже веков стало то, что часть оппозиционно настроенных фигур активно пыталась разыграть карту межжузового противостояния в политической борьбе. Затем в оппонирование включился олигархат, который сам по себе представлял противоречивый конструкт, с которым государство смогло справиться и перейти к стратегии развития.



Отдельным направлением государственного строительства стала подлинная суверенизация экономики и государственного управления.



Значительная часть экономик союзных республик находилась в прямом или совместном ведении центра, что было оправдано в рамках федеративной сверхдержавы, хотя и не было постоянной константой. Так, при Хрущеве значительная часть полномочий была передана на места, хотя и в довольно сумбурном порядке. С 1965 г. шел процесс постоянной концентрации полномочий в союзном правительстве, который продолжил и Горбачев. В 1987 г. были ликвидированы в качестве "лишних звеньев" республиканские министерства геологии и цветной металлургии. Достаточно быстро стало ясно, что "отец перестройки" и его приближенные не разбираются в экономике и генерируют только хаос и демагогию.



На фоне дискуссий по экономической реформы республики требовали расширения своей самостоятельности и комплексного развития региональных экономик с решением экологических проблем (что было особенно важно для Казахстана). Оставляя за бортом подсчеты и споры на тему, "кто кого кормил", отметим, что фактором постоянной социальной напряженности было отвратительное состояние потребительского рынка. Республики считали, что могут более адекватно реформировать свои экономики, если будут иметь больше самостоятельности и полномочий. А центр нужно было к этому еще приучать и приучать. Так, Назарбаеву потребовались большие усилия, чтобы добиться учета интересов КазССР при переговорах союзных ведомств по созданию СП на Тенгизском месторождении. При этом в республике с 1970 г. не было своих структур по нефтяной, газовой, угольной, химической промышленности.



Назарбаев последовательно включился в переговоры по новой конфигурации СССР, понимая, что для его республики принципиально важны наличие общего рынка и производственной инфраструктуры, а также исходя из социального запроса населения, которое было лояльно идее обновления Союза. Вместе с тем, он также последовательно создавал новую систему управления.



Ключевым фактором стало принятие Декларации о суверенитете.



В конце 1990 г. большинство отраслевых министерств было ликвидировано с созданием вместо них госконцернов. В Казахстане были созданы новые госкомитеты по ограничению монополистической деятельности, по управлению государственным имуществом, по геологии и охране недр, по экологии и природопользованию, МВЭС. Были расширены полномочия республики по управлению Госбанком и прокуратурой, приняты базовые законы, необходимые для развития рыночного сектора экономики, тем более что уже с 1988 г. функционировали первые кооперативы, коммерческие банки, бизнес-ассоциации.



В течение 1991 г. республика взяла под свою юрисдикцию железные дороги и гражданскую авиацию; путем объединения профильных предприятий и при поддержке президента и правительства возникли корпорации и концерны в сфере нефтяной, газовой, химической, оборонной, угольной, металлургической промышленности, которые стали основой нового отраслевого управления экономикой. Были созданы новые госорганы – по космическим исследованиям, по землеустройству, налоговая инспекция, комитет по молодежной политике. Министерство печати и массовой информации. После августовского путча в Казахстане был создан Совет безопасности, в ведение республики перешли Внутренние войска, а в октябре был создан Госкомитет обороны – прообраз самостоятельного военного органа.



Нужно подчеркнуть, что Казахстан последовательно пытался сохранить Союз, понимая его огромное политическое и экономическое значение, но на фоне быстрой деградации экономики страны и ее управленческой элиты закладывал основы для самостоятельного развития.



В самом начале я говорил о тех критиках, которые считают, что Казахстан "не торопился" с независимостью, а провозгласил ее вообще последней. Другие критики заявляют, что Назарбаев якобы был одним из тех, кто развалил Союз.



Напомню, что в марте 1991 г. на всенародном референдуме более 94% казахстанцев выступили за сохранение обновленного Союза, а руководство республики, не страдающее популизмом, прекрасно понимало, какой удар нанесет по экономике развал страны. Кроме того, многонациональное население Казахстана опасалось угрозы гражданской войны, национальных конфликтов и сепаратизма, особенно на фоне процессов в других республиках.



В событиях последних лет существования единой страны Назарбаев был последователен и прагматичен. Он кропотливо заложил основы для государственного суверенитета и одновременно был символом прагматизма в переговорных процессах. Летом 1991 г. Горбачев и Ельцин предложили ему пост главы союзного правительства, но это назначение было сорвано августовскими событиями. История страны могла пойти совершенно по иной модели.



Когда Ельцин, Шушкевич и Кравчук подписали Беловежские соглашения и пытались туда заманить Назарбаева, казахстанский президент не дал возможности расколоть остатки страны. Он провел переговоры с главами республик Средней Азии и вовлек их в подписание Алма-Атинских соглашений о создании СНГ, что обеспечило максимально безболезненный путь дезинтеграции.



Казахстан объявил о независимости 16 декабря, но кстати некоторые республики, та же Россия вообще не стали этого делать, а принятию конституционного закона в Казахстане предшествовала огромная работа, о которой у нас многие не помнят, а многие и не знают. Кроме того, важным аспектом было разделение вооруженных сил – так, чтобы он не вызвал конфликтов и столкновений.



Назарбаев после распада Союза взял в свою полную юрисдикцию органы КГБ, создал Таможенный комитет и привлек к руководству карликовым МИДом профессиональных дипломатов, работавших в союзных структурах,



В мае 1992 г. после улаживания основных споров были созданы собственные вооруженные силы, а в августе – пограничные войска. Это как бы самое известное событие, но в течение года республика формировала собственные структуры по геодезии и картографии, госматрезервам, рыболовству, гидрометеорологии, аттестации научных кадров, патентному делу, авторским правам, карантину растений, правительственной связи, брались в ведение республиканских властей предприятия, вузы, НИИ, полигоны союзного подчинения.



При этом республика была вынуждена пойти на устроенную правительством Ельцина-Гайдара либерализацию цен с начала 1992 г., которая в рамках провалившейся "шоковой терапии" нанесла мощный удар по и без того кризисной экономике. Но, как уже говорилось, правовая и отчасти кадровая база "под капитализм" в республике была к тому времени заложена. Активно развивались новые институты – банки, биржи, предприятия сами и через многочисленные торговые дома и госвнешнеторговые компании выходили на внешний рынок. Начались приватизационные процессы; в качестве социальной стабилизирующей меры жилой фонд был бесплатно приватизирован жильцами.



Процесс первоначального накопления капитала по вполне очевидным причинам был явлением более чем противоречивым и получившим очень полярные оценки. Естественно, имел место резкий рост преступности, коррупции, хищений и злоупотреблений. В бизнес бросились деятели культуры и науки, спорта и образования, министры и депутаты. Некоторые из- них спустя годы любили рассуждать о падении моральных ценностей, забывая о своем участии в этих процессах.



Рынок и двигающийся за ним корпоративный глобализм снес немалые сегменты прежней советской экономики, в том числе и те, которые могли бы спокойно развиваться и дальше. Но тут есть и известные вопросы к тогдашнему менеджменту.



С другой стороны, Назарбаеву удалось привлечь крупных инвесторов, в первую очередь "Шеврон", за которым последовали иные крупные игроки. Большие ожидания были связаны с французским "Эльфом", но тот не смог найти нефть на выбранных участках.



Казахстан, строя свой капитализм, тем не менее активно участвовал в интеграционных процессах (точнее – в пресечении дезинтеграционных явлений). Республика до последнего вела переговоры о сохранении рублевой зоны, пока не наткнулась на саботаж российских либералов. Вместе с тем, прагматичный Назарбаев заранее создал запас национальной валюты, которая была введена в ноябре 1993 г.



Переговоры о совместном развития Байконура в итоге сорвал российский генералитет, но Казахстан, исходя из стратегического партнерства, передал космодром в аренду и начал разрабатывать собственную космическую программу.



Аналогичным образом оказались похоронены многомесячные переговоры о создании совместных финансово-промышленных групп. Пилотный проект начали реализовывать на базе Ульбинского завода, но в это время запахло залоговыми аукционами и инвестор сбежал на другие проекты. А вот прагматичный "ЛУКойл" в Казахстане закрепился достаточно плотно и взаимовыгодно.



В 1994 г. Алматы попытался запустить интеграционные процессы со странами Центральной Азии; был созданы межгосударственный комитет и совместный банк, но через несколько выяснилось, что Ташкенту этот проект оказался неинтересен.



Впрочем, Нурсултан Назарбаев – не тот человек, который привык пасовать перед трудностями или уходить от переговоров, даже если партнер сам не видит собственной выгоды.



Весной 1994 г. он озвучил проект Евразийского союза государств, который предусматривал намного более глубокий уровень интеграции, чем было создано в последующие годы. Из этого проекта вырос Таможенный союз. И только в 1996 г. после победы КПРФ на выборах в Госдуму, денонсации Беловежских соглашений и в преддверии президентских выборов, к началу которых рейтинг Ельцина составлял 2%, российское руководство обратилось к прагматизму. Были созданы Интеграционный комитет (в будущем ставший основой ЕврАзЭС) и "Шанхайская пятерка" (будущий ШОС). А закономерное охлаждение в российско-западных отношениях способствовало тому, что Москва обратила свой взор на Восток – в Китай и Центральную Азию. Но конкретизация этих интеграционных проектов началась уже с приходом Владимира Путина.



Казахстан же с первых лет принял концепцию многовекторной политики, налаживая отношения как с Россией, так и с Китаем, США, Евросоюзом, исламским миром, странами ЮВА, тюркскими государствами.



Назарбаев реализовал модель не просто экономического или политического сотрудничества, но и их интегрированные варианты. Например, для экспорта нефти с Тенгизского месторождения был создан с участием России нефтепровод КТК, преодолев сопротивление как российских нефтяников, так и британского бизнеса, который плотно сидел в Баку. А продажа китайцам "Актобемунайгаза" в итоге вылилась в миллиардные инвестиции в нефтегазовый сектор и развитие трубопроводной сети в КНР.



В конце 1997 г. были подписаны соглашения о привлечении крупнейших мировых нефтегазовых корпораций в освоение месторождений Кашаган и Карачаганак, которые сейчас многие любят критиковать, а на тот момент они стали рубежными вехами в становлении независимой казахстанской экономики.



Нужно понимать, что продажа активов и месторождений зарубежным частным и государственным инвесторам имела целью не только привлечение инвестиций и технологий, но и привязывала эти корпорации и их страны к Казахстану и обеспечивала регулярные рынки сбыта. Кроме того, инвестиционно-приватизационные процессы были в существенной системы подчинены интересам многовекторности: Казахстан обеспечивал определенный паритет сверхдержав на своей территории. Прекрасно понимая и ценя стратегических союзников, Назарбаев создавал ситуацию, при которой никто из них не стал бы относиться к Казахстану как к младшему партнеру и помыкать его интересами.



Еще одним аспектов привлечения иностранцев было то, что национальный бизнес никак не мог выйти из режима "первоначального накопления" и его приходилось регулярно "ставить на место".



Проблемой глубокой интеграции в мировую экономику стало растущая зависимость от внешней конъюнктуры. Особенно резко это проявилось по завершению первого периода реформ, в конце 90-х, когда республика начала переходить от программ становления к программам развития. Азиатский кризис 1997 г., мировой финансовый кризис 2008 г., санкционный кризис 2014 г. нанесли сильные удары по программам диверсификации и индустриализации национальной экономики.



Тем не менее, у Казахстана оказалась заблаговременно созданная подушка безопасности в вице Национального фонда, которая позволила безболезненно пережить экономические катаклизмы.



Руководство страны с первых дней старалось опережать события. Планирование изначально было поставлено не на стратегию выживания, а на стратегию развития. Казахстан боролся за Союз, но создавал инфраструктуру для независимого существования; боролся за валютный союз, но создавал собственную валюту. Проводил в выборы в однопалатный Верховный Совет, но закладывал возможность его реорганизации в двухпалатный. Многие политические маневры периода независимости опирались на ранее разработанные многовариантные сценарии и правовые коллизии.



В глубоко кризисный 1994 г. Назарбаев ставил вопрос о переносе столице, исходя не из бюджетных возможностей, а из стратегических преимуществ, которые давала Акмола-Астана и из логистической перегруженности и перенаселенности Алматы. И уже в первые годы после переноса фактор новой столицы позволил минимизировать риски сепаратизма с одной стороны и политизации трайбализма – с другой.



Четко осознавая риски конфронтации между национальной государственностью и гражданской идентичностью, Назарбаев маневрировал в обоих направлениях, отнимая лозунги у радикалов и интегрируя те или иные тезисы в свою политическую программу. В конечном итоге ему удалось решить проблему, замкнув на себя амплуа и главного казаха, и главного казахстанца. Аналогичным образом первый президент был главным реформатором и главным консерватором, главным западником, главным евразийцем и главным азиатом, главным рыночником и главным социальщиком.



На фоне дебатов о двойном гражданстве и государственном двуязычии Назарбаев своей национальной политикой добился признания согласия, стабильности и казахстанского патриотизма базовыми ценностями страны, гарантировав как продвижение казахской повестки, так и обеспечения прав всех национальных групп страны. Помимо созданной в 1995 г. АНК этому была посвящена и внутренняя и кадровая политика Назарбаева.



Рубеж веков был тяжелым: экономические проблемы, политическая борьба, сложные отношения сначала с Вашингтоном, затем в Москвой казалось исчерпали силы президента и в 2000 г. был принят закон "О первом президенте", который многие сочли началом ухода с Олимпа. Но развернувшиеся элитные войны привели к тому, что Назарбаев нашел в себе восстановить здоровье, разогнать драчунов и уверенно направить страну вновь по пути развития. Первый президент триумфально выиграл выборы 2005 г. – после волны "цветных революций" западные марионетки потянулись в Астану клянчить кредиты и инвестиции. Несмотря на многочисленные истерики по поводу "проблем" с правами и свободами, Астана добилась председательства в ОБСЕ в 2010 г.



На выборах 2011 и 2015 г. у Назарбаева не было даже подобия конкурентов, а с 2012 по 2022 г. сложилась вполне адекватная трехпартийная система с "Нур Отаном" в центре, "Ак Жолом" справа и КНПК слева.



Отметим, что к бренду "[подлинно] оппозиционный" нужно относится крайне осторожно, поскольку тему "мы – настоящая оппозиция", а "остальные – марионетки Ак Орды" использовала преимущество "олигархическая" оппозиция, периодически вступавшая в тесные связи с внешними игроками. Это так же, как термин "[подлинно] независимые СМИ" относится к изданиям, финансируемым с Запада и проводящим его идеологический курс.



Если трезво взглянуть на новейшую историю Казахстана, то будет несложно заметить, что после завершения 90-х реальная социальная протестность сошла на нет. Оппо-проекты эксплуатировали уже не идеи или интересы социальных слоев, а в основном образы своих лидеров.



А за митингами или акциями протеста в нулевые и десятые годы стояли кукловоды из АП или спецслужб, которые таким образом то "сбрасывали пар", то валили конкурентов или дрались за бюджеты. В одном из крупных холдингов единственная за несколько десятилетий забастовка была связана с тем, что один видный деятель оговорился и сказал, что рабочие получают 200 тыс. тенге (вместо 120). Вот коллектив с газетой в руках и вышел требовать "положенное".



События осени 2001 г., по большому счету, сводились к борьбу нескольких уважаемых аксакалов за пост главы АП, а кризис 2011 г. как-то уж очень напоминал борьбу за нефтяные налоги и пару с ними связанных кресел. Даже земельные митинги 2016 г., которые считаются практически "чистым протестом", явно имеют двойное и тройное дно.



В нашем историко-политическом фольклоре традиционно доминирует тенденция к романтизации образа тех или иных деятелей и событий. И многие уже и не помнят, что переход в оппозицию был связан с ранее проведенной проверкой прокуратуры, а не "торжеством идеалов борьбы за справедливость". Кое-кто ухитрился перейти в оппозицию к Назарбаеву уже после его ухода на пенсию, и яростно ведет эту борьбу.



Сам первый президент, если кого считал кандидатом в достойные соперники, то разве что бывшего спикера Абдильдина, но только до тех пор, пока тот не вступил в коалицию с бизнесменами от политики.



Назарбаев 5 раз спокойно выигрывал всенародные выборы (не считая референдума по продлению полномочий 1995 г.) и каждый раз делал это с разгромным счетом. Сколько бы оппозиция не кричала про административный ресурс или фальсификации, ни разу после выборов никто не выходил протестовать. Думаю, что причиной было то, что курс и личность первого президента подавляющее большинство казахстанцев всегда поддерживали. Он был ключевой фигурой в построении новой государственности, сохранении стабильности и согласия, международном признании страны, обеспечении стабильного развития экономики и социального благополучия основной массы населения, гарантом защиты от внешнего вмешательства, провокаций и дестабилизации. В годы его правления казахстанцы считали себя успешной нацией, а свою страну – оплотом стабильности и лидером в реформах. И надо сказать, что это было не "пропагандистской уловкой режима", а очень даже достоверной реальностью. Источник - Nomad

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