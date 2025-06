Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов

Англосаксы и германский нацизм. Часть III

Британский социал-дарвинизм



08.06.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Было бы несправедливо не упомянуть вклад в формирование британского нацизма Чарльза Дарвина (1809-1882 гг.). Того самого, кого считают величайшим ученым, который осчастливил человечество своей теорией происхождения человека от обезьяны. Не буду сейчас говорить об абсурдности этой теории. Думаю, что читателям это не надо специально объяснять. А кому еще что-то не ясно в данном вопросе, могу отослать к своей книге: Катасонов В. Лжепророки последних времен. Дарвинизм и наука как религия. М.: Кислород, 2017.



Чарльз Дарвин заложил фундамент социал-дарвинизма. Об этом тоже можно прочитать в моей книге. Здесь я лишь обращу внимание на то, что главную работу Дарвина у нас почему-то публикуют и представляют под неполным названием: "О происхождении видов" или "О происхождении видов с помощью естественного отбора". А вот как выглядит полное название книги, впервые опубликованной в 1859 году: "О происхождении видов с помощью естественного отбора или о сохранении благоприятных рас в борьбе за жизнь" (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life). "Благоприятная раса" для Дарвина, как англичанина, конечно же англосаксы.



Как утверждается в учебниках и энциклопедиях, социальный дарвинизм – учение (или идеология), объясняющее устройство и развитие общества преимущественно действием законов живой природы; оно предполагает применение биологических концепций естественного отбора к социологии, экономике и политике.



Справедливости ради следует признать, что не Чарльз Дарвин является основоположником социального дарвинизма. Таковым можно считать английского священника Томаса Мальтуса (1776-1834). Которого часто представляют как ученого, демографа и экономиста. Имя Мальтуса сегодня известно всем грамотным людям; они знают, что он предупреждал о последствиях неконтролируемого роста народонаселения; таковыми могут быть снижение благосостояния и массовый голод. Демография – это, по Мальтусу, почти что биология. И люди (а особенно те, кто во власти) должны управлять этими биологическими процессами. Методы управления могут быть мягкими (воспитательная работа) и более жесткими (например, стерилизация или помещение в тюрьму).



Да и Чарльз Дарвин, по мнению некоторых его биографов, сам ничего не придумывал, а лишь озвучил идеи социал-дарвинизма, которые сформулировал его дед Эразм Дарвин (1682-1784 гг.). Последний свои мысли изложил в книге "Зоономия, или Законы органической жизни". Которая мало кому была известна. Просто идеи Эразма не были востребованы в XVIII веке. А вот в середине XIX века идеи "естественного отбора" и "борьбы за выживание" стали жизненно необходимы англосаксам. И миссия их озвучивания была возложена на Чарльза, внука Эразма Дарвина.



Идеи социального дарвинизма были подхвачены другими интеллектуалами Британии. Это Герберт Спенсер (1820-1903 гг.), Альфред Рассел Уоллес (1823-1913 гг.), Джон Хайкрафт (1857-1922 гг.), Бенджамин Кидд (1858-1916 гг.), Хьюстон Чемберлен (1855-1907 гг.) и др. Впрочем, идеи социального дарвинизма были подхвачены некоторыми интеллектуалами за пределами Британии. В США это Уильям Самнер (1840-1910 гг.), Джон В. Берджесс (1844-1931 гг.), Албион Смолл (1854-1926 гг.) и Мэдисон Грант (1865-1937 гг.). Во Франции – Жорж де Лапуж (1854-1936 гг.). В Германии – Эрнст Геккель (1834-1919), Людвиг Вольтман (1871-1907 гг.) и Отто Аммон (1842-1916 гг.).



Из британских ученых своими социал-дарвинистскими идеями наибольшее влияние на своих современников оказали, наверное, Герберт Спенсер и Хьюстон Чемберлен. О последнем я буду позднее говорить специально. А сейчас кратко о Герберте Спенсере. Он упоминается во многих современных учебниках по разным общественным дисциплинам. Его представляют как философа и социолога, основоположника эволюционизма, идеолога либерализма, основателя органической школы в социологии. Также нередко упоминают, что Спенсер был продолжателем учения Дарвина. Однако мои раскопки по истории происхождения дарвинизма (о них я пишу в своей книге "Лжепророки последних времен") заставили меня скорректировать представления об абсолютном приоритете Чарльза Дарвина в создании теории эволюции и естественного отбора. Я бы сказал, что Дарвин и Спенсер – равнозначные соавторы указанной теории. Известная специалистам статья Спенсера "Гипотеза развития", в которой он уже рассуждает о "естественном отборе", появилась за 7 лет до выхода в свет "Происхождения видов" Дарвина, а работа "Основные начала" (о "выживании сильнейших") лишь на 3 года позже. Дарвин оказался более "раскрученным", его имя знают и школьники, и домохозяйки. Герберт Спенсер также известен, но в кругу философов, социологов и экономистов. Те социологи, которые критически относятся к Спенсеру, говорят, что его социал-дарвинистские идеи активно использовались для проведения империалистической политики Британии.



Восходящей звездой социал-дарвинизма в Англии был также Альфред Рассел Уоллес, известный британский натуралист, путешественник, географ, биолог и антрополог. Поначалу он был очень увлечен дарвинизмом, именно он ввел в научный оборот термин "дарвинизм". Активно пропагандировал идеи "Происхождения видов". Но в конечном счете он не вошел в галерею "великих дарвинистов", потому что со временем стал сомневаться в истинности дарвиновской теории эволюции, а также ее применимости к описанию общества. Ученый полагал, что дарвиновская теория не в состоянии дать объяснения принципиальному различию способностей человека и животных и потому предполагал, что эволюция человекоподобных обезьян в человека не могла обойтись без вмешательства некой силы, стоящей над биологическим миром. Уоллес опять вернулся к "гипотезе Бога", а это противоречило социальному заказу на "чисто научную" теорию эволюции. К концу 19 века Уоллес стал категоричным оппонентом разных наукообразных обоснований расизма.



Несмотря на то что многие интеллектуалы (подобные Альфреду Расселу Уоллесу) протестовали против лженаучных заключений социал-дарвинистов, последние получили большую поддержку со стороны официального Лондона. Идеи социал-дарвинизма перекочевали за океан, в США, и были там поддержаны американской финансовой олигархией. И стали для американского бизнеса моральным оправданием капиталистической эксплуатации простых людей. Вот, в частности, что писал в своей автобиографии американский сталелитейный магнат начала ХХ века Эндрю Карнеги: "К счастью, я наткнулся на работы Дарвина и Спенсера… я помню – на меня словно хлынул поток света, и все стало ясно. Я не только избавился от богословия и сверхъестественного, но и нашел истину эволюции. "Все хорошо, так как все развивается к лучшему" – это стало моим девизом, моим истинным источником утешения. Человек не был создан с инстинктом к собственной деградации – но от низших форм он поднялся к высшим. И конца его марша совершенствования невозможно представить". А вот еще одно откровение Карнеги: "…закон конкуренции, добросердечен он или нет, – существует; мы не можем уклоняться от него, замены ему не найдено; и, хотя закон этот может быть порой жесток по отношению к отдельному человеку, это лучше для расы, потому что это гарантирует выживание самых приспособленных в каждом виде". (Carnegie, Andrew, Autobiography of Andrew Carnegie, ed. John C. Van Dyke (Boston: Northeastern University Press 1986), p. 327).



Как отмечает современный американский теолог Рик Дейтон, американским капиталистам благодаря социал-дарвинизму стало возможным окончательно отказаться от "предрассудков" христианства с его моральными заповедями: "Американские капиталисты, такие как Эндрю Карнеги и Джон Д. Рокфеллер, также восприняли дарвинизм и использовали его для оправдания своих методов избавления от конкурентов в бизнесе и эксплуатации рабочих путем изнурительного труда и опасных антисанитарных условий. "Выживание наиболее приспособленных", усвоенное из эволюционного мировоззрения, стало их социальной политикой… Подобно многим другим, включая Маркса, Ленина, Сталина и Гитлера, Эндрю Карнеги тоже когда-то принимал библейские принципы – но отказался от них, когда стал близким другом известного социал-дарвиниста Герберта Спенсера и принял эволюцию как собственную философию" (Рик Дейтон. Катастрофические последствия дарвинизма. Историческая оценка социальных последствий эволюционного мировоззрения).



Последователи Чарльза Дарвина продолжили размышления "великого ученого" о том, что такое "благоприятная раса" и что такое расы "неблагоприятные". А потом от теоретических изысканий они приступили уже к прикладным исследованиям, нацеленным на поиск способов "сохранения благоприятных рас". Такая прикладная наука получила название "евгеники". Отцы-основатели евгеники – англичане и американцы. Одним из предтеч евгеники был английский хирург Роберт Нокс (1791-1862 гг.), который заложил основы так называемого "научного расизма". В 1850 году он провозгласил: "Раса, то есть наследственность, происхождение, – значит все: она определяет человека".



Основные принципы евгеники были сформулированы в конце 1863 года английским психологом Фрэнсисом Гальтоном (1822-1911 гг.), между прочим, двоюродным братом "великого ученого" Чарльза Дарвина. Вдохновленный "Происхождением видов" своего кузена Чарльза, Фрэнсис углубился в изучение изменчивости и наследственности у людей. Он пришел к выводу, что человеком наследуются не только физические признаки и свойства, но также способности и особенности характера и поведения. Одни могут наследовать таланты и гениальность, а другие – слабоумие, дурные привычки, психические отклонения. Свои первые мысли по этому вопросу Гальтон изложил в 1865 году в статье "Наследственный талант и характер" ("Hereditary Talent and Character"). Спустя четыре года Гамильтон изложил уже в целостном виде свою теорию в книге "Наследственный гений" ("Hereditary genius").



В 1907 году по инициативе Гамильтона и при поддержке активистки движения социальной гигиены Сивиллы Готто в Британии было основано Британское евгеническое общество.



Евгеника, позиционировавшая себя как наука, тесно взаимодействовала с движением социальной гигиены. К началу ХХ века оно было уже международным. Люди, участвовавшие в движении за социальную гигиену в конце 19-го и начале 20-го века, стремились создать высокие стандарты того, что они считали моральной и сексуальной ответственностью. Они хотели предотвратить венерические заболевания, туберкулез, зависимость и психические расстройства, которые часто рассматривались как взаимосвязанные проблемы. Оказалось, что многие специалисты и активисты, действовавшие под флагом "социальной гигиены" ("евгенисты"), были одновременно сторонниками евгеники. Обеспокоенные вырождением и наследственностью, они выступали за негативную евгенику: за то, что некоторые группы населения следует поощрять или заставлять прекращать размножение. В ХХ веке движение за социальную гигиену под влиянием социального дарвинизма и евгеники стало перерождаться в движение за расовую гигиену. По ходу отмечу, что в Третьем рейхе понятия "евгеника" и "расовая гигиена" были почти синонимами.



Что касается Британского евгенического общества, то оно занималось просвещением граждан островов Туманного Альбиона. С 1909 года Общество стало выпускать ежеквартальный журнал "Евгеническое обозрение" ("The Eugenics Review"). Подданым Британии предлагалось более внимательно посмотреть на себя и ответить на вопрос: явлюсь ли я "избранным"? А если ответ положительный, то человек просто обязан встать под знамена Британского евгенического общества и бороться за сохранение англосаксонской расы. Кстати, после смерти Гальтона на место главы Британского евгенического общества заступил Леонард Дарвин, один из сыновей "великого ученого" Чарльза Дарвина.



Достаточно подробное и объективное описание истории евгеники в Британии можно найти на сайте "English Heritage". Там, в частности, говорится следующее о Британском евгеническом обществе: "Общество никогда не было очень большим, но оно было очень громким, и его пропаганда отражала и продвигала взгляды, которых придерживались все высшие слои общества, включая правительство и другие учреждения. Оно включало выдающихся ученых и медицинских специалистов наряду с политиками, социальными реформаторами, педагогами, ведущими членами Церкви Англии и общественными деятелями, которые были среди наиболее активно вовлеченных".



Идеи социал-дарвинизма и евгеники были подхвачены рядом британских писателей, выступавших "властителями дум" англо-саксонского мира. Герберт Уэллс выступал против "плохо обученных толп неполноценных граждан". Бернард Шоу заявлял, что только евгеника спасет человечество.



Если на островах Туманного Альбиона евгеника проявляла себя преимущественно в озвучивании разного рода расовых идей и пропаганде рекомендаций в сфере расовой гигиены, то за океаном, в Соединенных Штатах евгеника была более конкретной и жесткой.



Сравнительно недавно (в 2018 году) в издательстве "Альпина" была издана на русском языке книга современного британского писателя и научного публициста Уэйда Николаса "Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества". В целом все-таки автор – сторонник дарвиновской теории эволюции, хотя замечает в этой теории и в работах последующих дарвинистов некоторые недостатки и недоработки и по-своему хочет их исправить. Уэйд пишет в своей книге о причинах расовых различиях среди человечества в экономическом успехе европеоидной расы над негроидным и монголоидным расами. Автор предлагает аргумент, что расовые различия происходят из генетических различий, которые были усилены более развитой культурой. Но книга ценна тем, что в ней приводится множество интересных деталей по истории евгеники в Британии, США и Германии. Некоторые факты, цифры и имена в дальнейшем я заимствую из этого источника.



О социальном дарвинизме и евгенике в Новом Свете поговорим в следующей статье.



***



Англосаксы и германский нацизм. Часть IV

Американский социал-дарвинизм



19.06.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В предыдущей статье я писал о том, что "научная" теория Чарльза Дарвина о происхождении человека из обезьяны уже имела признаки социал-дарвинизма. И родиной социал-дарвинизма (учения, претендующего на объяснение общественной жизни с помощью законов биологии) была Британия. Но социал-дарвинизм, который развивался в Британии в последние десятилетия XIX века и постепенно приобрел форму евгеники, был скорее "научным" и "идейным", чем практическим. Англичанин Фрэнсис Гальтон (двоюродный брат Чарльза Дарвина), основоположник евгеники, не призывал к тому, чтобы "внедрять" идеи евгеники в жизнь силовым методом. Он апеллировал к сознательным решениям людей, для чего призывал распространять в обществе знания в области евгеники.



Эстафету британского социал-дарвинизма подхватили другие страны. Прежде всего США и Германия. О германском социал-дарвинизме я буду говорить отдельно. А сейчас хотел бы сосредоточиться на истории социал-дарвинизма в Соединенных Штатах Америки. Особенно учитывая, что в Новом Свете он имел ярко выраженную практическую направленность. В виде "практической" евгеники. В США она появилась на два-три десятилетия раньше, чем в Германии. Третий рейх, занимаясь "практической" евгеникой в 30-40-е годы прошлого века, использовал американский опыт в этой области.



Именно в США была разработана концепция высшей арийской расы и сформулированы рекомендации по улучшению "человеческой породы" (прежде всего, через "правильные браки"). Корни американского расизма уходят в XVI-XVIII вв., когда англосаксы "осваивали" Новый Свет. Отцы-основатели США, провозглашая в конституции права и свободы народа Соединенных Штатов, ограничивали понятие американской нации "белыми англосаксонскими протестантами" (White Anglo-Saxon Protestants – WASP). Были определенные возможности вхождения в американскую нацию представителей некоторых других народов Европы, например, германских протестантов – немцев и голландцев. Однако отношение к католикам (в частности, испанцам, французам и тем более к латиноамериканцам) – было значительно хуже: согласно отцам-основателям, данные этносы находились за пределами американской нации. По расовому признаку членами американской нации не считались чернокожие американцы вплоть до 1875 года и американские индейцы - вплоть до 1924 года. До середины XIX века в США действовало "правило одной капли крови", согласно которому "небелыми" считались те, кто имел черных или индейских предков вплоть до седьмого поколения. Первоначально американская нация понималась как расово-этническая, а не как гражданская общность. Американская национальная идентичность сохраняла расово-этническую основу вплоть до начала Второй мировой войны, когда США приняли большое число иммигрантов из стран Восточной и Южной Европы (поляки, евреи, итальянцы и др.). Официально расовая сегрегация существовала с принятия в 1865 году 13-й поправки к американской конституции, которая запрещает рабство. Ее первые признаки - раздельные школы (для белых и темнокожих), отдельный общественный транспорт, запреты на совместное размещение в отелях и мотелях, разделение на кафе и рестораны только для белых и для "цветных", в области услуг, афроамериканские воинские подразделения и тому подобное. Все это в той или иной степени такая откровенная и узаконенная расовая сегрегация существовало в Америке до 1970-х годов.



Если в Британии главным евгеником считается Фрэнсис Гальтон, то в Америке таковым является Чарльз Девенпорт (1866-1944 гг.). В Гарварде он получил докторскую степень по биологии. Преподавал зоологию в Гарварде, Чикагском университете и других учебных заведениях Америки. Девенпорт не скрывал, что по отношению к англосаксам все остальные расы он считает низшими. И что Америку надо всячески защищать от низших рас: "Возможно ли окружить нашу страну достаточно высокой стеной, чтобы не допускать сюда эти низшие расы, или то будет ничтожной преградой, - писал он, - или предоставить нашим потомкам уступить эту страну черным, коричневым и желтым, а самим искать убежища в Новой Зеландии?" (David Epstein, The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance (New York: Current 2013), р. 176).



Не только Девенпорта, но и многих других американцев, считавших себя WASP (английская аббревиатура, означающая: "Белые англосаксонские протестанты"), охватила тревога в связи с тем, что Америка в период 1890-1920 гг. быстро наполнялась иммигрантами из разных стран, представлявших разные расы, этносы и культуры. Девенпорт нашел поддержку со стороны состоятельных белых американцев в деле защиты белой расы от всех иных этносов. На проекты в области евгеники ему давали деньги такие благотворительные организации, как Фонд Рокфеллера и Фонд Карнеги. Очень энергичной и влиятельной помощницей Девенпорта стала дочь железнодорожного магната Э. Гарримана Мэри Гарриман. Еще учась в колледже и слушая лекции Девенпорта, Мэри проявила столь сильный интерес к евгенике, что ее прозвали Евгенией. Она помогла Девенпорту деньгами отца создать Евгеническую организацию "Eugenics Record Office" (ERO). Главной задачей ERO являлся сбор информации медицинского и генетического характера по проживающим в США людям. Информации, необходимой для последующих практических действий в отношении тех лиц, у которых медицинские и генетические параметры сильно отклоняются от "нормативов" (Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, (Boston: Beacon Press, 1992), р.171).



Бывший президент Теодор Рузвельт писал Девенпорту в 1913 г.: "Мы не имеем морального права допускать продление рода граждан неправильного типа". В первую очередь лиц, умственно неполноценных и с разного рода поведенческими отклонениями (независимо от крови, расовой принадлежности). Во-вторых, представителей некоторых "неполноценных" этносов. Американские евгеники верили в генетическое превосходство скандинавских, германских и англосаксонских народов



Евгенические идеи заразили многих ученых и преподавателей американских вузов. Эдвин Блэк, современный историк идеологии и движения евгеники пишет: "Лучшие умы американской медицины, науки и высшего образования неустанно расширяли корпус знаний о евгенике и проповедовали ее принципы" (Edwin Black, War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race (New York: Four Walls Eight Windows, 2003), р. 90). В Американской ассоциации евгенических исследований, как отмечает Блэк, состояли представители Гарварда, Колумбийского университета, Йеля и Университета Джонса Хопкинса. Не только тех, кто преподавал биологию, зоологию и медицину, но и социальные науки, в том числе экономику.



Другой американский исследователь истории социал-дарвинизма и евгеники Даниэль Кевлз пишет, что почти ни один американский университет не избежал влияния евгеники накануне Второй мировой войны: "В Америке в евгеническую клику входило большинство молодых научных авторитетов, занимавшихся распространением менделизма. Помимо Девенпорта, там были Раймонд Пирл и Герберт Дженнингс, оба из Университета Джонса Хопкинса; Кларенс Литтл, ректор Мичиганского университета и позднее основатель Джексоновской лаборатории в Мэне; а также гарвардские профессора Эдвард Ист и Уильям Касл… Большинство американских колледжей и университетов, включая Гарвард, Колумбийский, Корнеллский, Брауновский, Висконсинский, Северо–Западный и Беркли, предлагали популярные курсы по евгенике или курсы по генетике, включавшие евгенический материал" (Daniel J. Kevles. In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity (New York: Knopf, 1985), р. 69).



Американские "селекционеры" человечества продолжили линию англичан по развитию "позитивной" евгеники. Человек должен вторгаться в процесс эволюции человека, помогать Творцу улучшать породу homo sapiens путем познания того, как совершенствовать тех, кто отнесен к "правильной" расе, и практического применения этого знания. Некоторые американцы до сих пор вспоминают конкурсы вековой давности, которые проводились в Новом Свете и назывались "Лучший ребенок Америки". Эти конкурсы пропагандировали "правильные браки", в которых муж и жена были 100-процентными белыми людьми.



Но американцы все-таки основной акцент сделали на "негативной" евгенике. Которая говорит о том, как не допустить дальнейшего развития "неправильных" рас. А также как пресечь размножение "генетических выродков", некогда принадлежавших к "правильной" расе. "Негативная" евгеника построена на запретах, ограничениях и принуждениях. Рекомендации "негативной" евгеники были не только сформулированы в США, но и апробированы на практике. Начиная с Коннектикута в 1896 году, во многих штатах были приняты законы о браке с евгеническими статьями, запрещающие вступать в брак "эпилептикам, имбецилам или слабоумным". Первая попытка ввести принудительную стерилизацию была предпринята в штате Мичиган в 1897 году. В легислатуре штата был запущен соответствующий законопроект, однако он не набрал необходимого количества голосов. Первый штат, в котором такой закон был принят, –Индиана (в 1904 году). В принудительном порядке стерилизовали "неполноценных" особей в лице алкоголиков, душевнобольных и преступников-рецидивистов. Собственно, по названию штата метод и получил название индианского. Надо сказать, он оказался очень популярным: так или иначе, но за 26 лет его опробовали еще в сорока штатах ("Евгеника - запрещенная наука будущего".



Евгеники принудительно стерилизовали 60.000 американцев, тысячам запретили вступать в брак, тысячи насильственно выселили в "колонии" и уничтожили бессчетное число людей способами, которые до сих пор изучаются. Евгеника из расистской философии переросла в национальную политику посредством законов о принудительной стерилизации и сегрегации, а также запретов на браки с "неполноценными", действовавших в 27 штатах.



В некоторых законах штатов было четко прописано, каковы признаки (характеристики) полноценного белого человека. Так, в законе о расовой неприкосновенности (Racial Integrity Act) штата Вирджиния от 1924 года, запрещавшего смешанные браки, белый человек определялся как тот, в чьих жилах "нет ни капли какой-либо другой крови, кроме европеоидной"; также тот, "в чьих жилах есть одна шестнадцатая или меньше крови американских индейцев и нет никакой другой не-европеоидной крови, считаются белыми".[62]



У истоков американской евгеники стоял институт Карнеги, который создал лабораторный комплекс в Колд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде. Из этого центра сторонники евгеники вели агитацию среди американских законодателей, социальных служб и ассоциаций страны. В 20-е годы ученые-евгеники Института Карнеги развивали глубокие личные и профессиональные отношения с немецко-фашистскими евгениками. В книге "Майн кампф" ("Mein Kampf"), опубликованной в 1924 году, Гитлер ссылался на идеологию американской евгеники, демонстрируя глубокие познания в ней.



Сторонниками евгеники были такие известные фигуры англо-саксонского мира, как Теодор Рузвельт и Вудро Уилсон. Ее одобряли верховные судьи США Оливер Уэнделл Холмс и Луис Брэндис, которые вынесли решение в ее пользу. Ее поддерживали: Александр Грэм Белл, изобретатель телефона; активистка Маргарет Сэнджер; ботаник Лютер Бербэнк; Лиланд Стэнфорд, основатель Стэнфордского университета. Теодор Рузвельт утверждал, что "общество не имеет права позволить дегенератам воспроизводить себе подобных". Лютер Бербэнк требовал "запретить уголовникам и слабовольным рожать".



Примечательно, что если евгеника Третьего рейха была осуждена на Нюрнбергском процессе 1945-46 гг., то в США евгенические законы продолжали действовать. Правда, для маскировки стали по возможности избегать слово "евгеника", которое ассоциировалось с германским фашизмом. Например, в научной и научно-популярной литературе стали слово "евгеника" заменять на "социальную биологию". Популярными среди евгеников стали такие малопонятные "непосвященным" термины, как "управление демографическими процессами", "планирование семьи", "генная инженерия", "эволюционная психология" и т. п.



В то время как программы евгенической стерилизации до Второй мировой войны в основном проводились среди заключенных или пациентов психиатрических больниц, после войны принудительная стерилизация была направлена на бедных людей и представителей меньшинств. В результате этих новых инициатив по стерилизации, хотя большинство ученых сходятся во мнении, что в США было зарегистрировано более 64 000 случаев евгенической стерилизации.



К 1963 году никто точно не знал, сколько принудительных стерилизаций было проведено в период с конца 1960-х по 1970-е годы, хотя, по оценкам, их могло быть не менее 80 000. ("The American eugenics movement after World War II") Большое количество тех, кто подвергся принудительной стерилизации во второй половине XX века, были афроамериканками, латиноамериканками и коренными американками. В Калифорнии к 1964 году стерилизовано в общей сложности 20.108 человек, что является самым высоким показателем во всех Соединенных Штатах. ("California Eugenics". Среди стерилизованных людей непропорционально много было мексиканцев, американцев мексиканского происхождения и чикано. Андреа Эстрада, сотрудница Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, сказала: "Начиная с 1909 года и на протяжении 70 лет Калифорния лидировала в стране по количеству процедур стерилизации, проведенных среди мужчин и женщин, зачастую без их ведома и согласия. Примерно 20.000 стерилизаций были проведены в государственных учреждениях, что составляет треть от общего числа процедур, проведенных в 32 штатах, где такая практика была законной. ("The Politics of Female Biology and Reproduction".) Источник - Фонд стратегической культуры

