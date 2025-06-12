Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран

16:01 19.06.2025

Вероятная и действительная причина нападения на Иран



Интересная деталь, которую почти не замечают на фоне ударов по Ирану: первые ракеты по территории страны полетели практически синхронно с запуском нового железнодорожного маршрута из Китая в Иран. Первый поезд из Сианя прибыл в иранский логистический хаб Aprin 25 мая 2025 года. Этот маршрут согласовывался и строился с 2021 года - сразу после того, как Иран и КНР подписали стратегическое соглашение на сумму порядка $400 млрд в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Суть проекта проста: промышленные товары из Китая теперь идут в Иран напрямую по суше, в обход всех зон влияния США, военных баз и санкционного контроля.



