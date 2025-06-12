|Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
16:01 19.06.2025
Вероятная и действительная причина нападения на Иран
Интересная деталь, которую почти не замечают на фоне ударов по Ирану: первые ракеты по территории страны полетели практически синхронно с запуском нового железнодорожного маршрута из Китая в Иран. Первый поезд из Сианя прибыл в иранский логистический хаб Aprin 25 мая 2025 года. Этот маршрут согласовывался и строился с 2021 года - сразу после того, как Иран и КНР подписали стратегическое соглашение на сумму порядка $400 млрд в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Суть проекта проста: промышленные товары из Китая теперь идут в Иран напрямую по суше, в обход всех зон влияния США, военных баз и санкционного контроля.
Иран получает не просто поставки - он получает роль ключевого транзитного узла, соединяющего:
– на юг - коридор "Север–Юг" через Россию, Каспий и Индию;
– на запад - сухопутный выход в Ирак, Сирию, Турцию и Средиземноморье;
– на восток - прямой доступ к китайским цепочкам снабжения.
Кроме того, сухопутный маршрут размывает монополию морского трафика, особенно в условиях, когда Ормузский пролив и Суэц контролируются или американскими или проамериканскими структурами. Иран постепенно вырывался из логистической изоляции, становясь связующим звеном между Китаем, Россией, Индией и Ближним Востоком.
Все это - геоэкономическая угроза, которую США и союзники прекрасно понимают. Поэтому и не удивительно, что одновременно с началом реальной интеграции Ирана в трансазиатскую логистику, начинается и попытка его системного разрушения. Вопрос не только в ядерной программе. Вопрос в том, чтобы не дать Ирану превратиться в логистический хаб новой евразийской архитектуры и не набрать достаточно силы.
(с) Военная хроника