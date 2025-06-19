Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США, - Тая Сильвергельм

17:00 19.06.2025

Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США

Западу не нужны лишние звенья для обладания богатыми природными ресурсами Украины



19.06.2025 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Совокупность негативных факторов в системе управления не позволила создать на месте Украинской ССР самодостаточное государство. Разложение внутриукраинских элит способствовало разрушению суверенитета и постепенной утрате независимости Украины в 1991–2014 годах.



Год за годом власти в Киеве подтачивали основы единства собственной страны и, опираясь на западные нарративы, провоцировали националистические настроения, все больше способствуя центробежным тенденциям. В некоторых случаях это происходило намеренно, в других – не вполне осознанно, но выгодный для Запада результат был достигнут.



Украину постепенно лишили основ ее государственности через уничтожение традиционных связей с Россией, без которой существование этой территории невозможно. Перекраивание общей истории, снос памятников, разрушение канонической православной церкви – все это способствует полному исчезновению одной из самых больших стран Европы с карты мира.



Приход Владимира Зеленского на должность президента Украины в 2019 году стал заключительным актом в тщательно спланированном Соединенными Штатами Америки спектакле по полному захвату, подчинению и разграблению богатейшей республики бывшего СССР. Осуществление этого плана шло не напрямую, а через внутриукраинские кланы, которые не менее преступны, чем западные захватчики.



На Украине после развала СССР происходила схватка за ресурсы между двумя основными кланами – донецким и днепропетровским. Следует отметить, что в советское время их представители внесли значительный позитивный вклад в обустройство УССР и всей огромной страны в целом.



Родоначальником донецкого клана принято считать Александра Засядько, министра угольной промышленности (1948-1955 гг.) и зампредсовмина СССР (1958-1962 гг.). Условный донецкий клан возник под его руководством сразу после Великой Отечественной войны и занимался тяжелейшей работой по восстановлению Донбасса, в том числе многочисленных производств.



Среди донецкой элиты заметной фигурой в советские годы также являлся Владимир Дегтярев, первый секретарь Донецкого обкома КП Украины, который, как и Засядько, внес неоценимый вклад в возрождение и развитие советского Донбасса. Но, к сожалению, люди, которые пришли им на смену в конце 1980-х – начале 1990-х годов, занялись растаскиванием советского наследства.



Такие фигуры, как Ефим Звягильский, и. о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, заложили основы для перерождения бывшего советского клана в клан мафиозный. "Новыми донецкими" вместо героев соцтруда стало принято считать криминального авторитета Ахатя Брагина по кличке Алик Грек (взорван на стадионе "Шахтер" в 1995 году), нынешнего олигарха Рината Ахметова*, экс-президента Украины Виктора Януковича, фейкового оппозиционера киевской власти Юрия Бойко и др.



Днепропетровский клан начал складываться еще в предвоенные годы, но оформился позднее, во второй половине 1960-х годов, когда главой государства стал его основатель – Леонид Брежнев. С 1964 по 1982 год выходцы из этого клана занимали ключевые должности в управлении как Украиной, так и СССР.



Выдающимися представителями днепропетровского клана, помимо Брежнева, являлись, например: Владимир Щербицкий, первый секретарь ЦК КП Украины (1971–1989); Николай Щелоков, министр внутренних дел СССР (1966-1982); Семен Цвигун, первый замглавы КГБ СССР (1967-1982).



После 1991 года днепропетровский клан, также как и донецкий, начал стремительно меняться в худшую сторону. "Элитой" становились люди, вовлеченные в криминал, нацеленные на растаскивание бывшей госсобственности. Самыми яркими фигурами среди "днепропетровских" являются экс-президент Леонид Кучма, премьеры Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко, олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.



В феврале 2014 года в результате захвата Украины командой Обамы-Байдена донецкий клан в лице Виктора Януковича и его приближенных, выходцев в основном с Донбасса, потерял управление, а выступивший против него совместно с американцами днепропетровский клан получил власть ненадолго.



Представитель "днепропетровских" Александр Турчинов*, бывший комсомольский и партийный работник, побывавший пастором американской секты, возглавил Украину на непродолжительное время, вопреки ее Конституции, и по указанию Вашингтона развязал кровавую войну в Донбассе в апреле 2014 года.



Петр Порошенко, ставший президентом Украины в мае того же года, формально принадлежит к "винницкой группе", также криминализованной. Он не устроил днепропетровский клан, который начал подбирать ему замену. В результате в 2019 году "днепропетровские" в тесной договоренности с американцами продвинули на президентский пост своего человека. По крайней мере, они так думали.



Владимир Зеленский является представителем днепропетровского клана, который страшно деградировал и превратился в преступный синдикат за 30 лет независимости Украины, чему весьма поспособствовал Леонид Кучма. Между прочим, он и его зять, олигарх Виктор Пинчук, сохранили свои позиции при действующем режиме, в отличие, например, от Игоря Коломойского, который находится в СИЗО СБУ, а также его партнера Геннадия Боголюбова, вынужденного бежать за границу.



"Новыми днепропетровскими" также следует считать ближайшее окружение Владимира Зеленского, превратившееся за последние шесть лет в долларовых миллиардеров и миллионеров. Это криворожская преступная группировка, которую возглавляет Сергей Шефир, бывший первый помощник президента Украины, формально отправленный в отставку в 2024 году, но не утративший по сей день своего влияния на политические и экономические процессы в стране.



Таким образом, днепропетровский клан, переродившийся в мафиозное образование и поставивший перед собой цель – любой ценой сохранить власть, надеялся продолжить разграбление страны. Однако, вступив в альянс с американцами, "днепропетровские" потеряли свою субъектность. Раньше они могли вести самостоятельную игру, но с 2014 года находятся в прямой зависимости от своих хозяев из США.



"Раздевание" украинских олигархов, многие из которых относятся к днепропетровскому клану, неминуемо. Напрасно Виктор Пинчук надеется, что сможет сохранить "свое добро". Американцы уже начали перераспределение ресурсов, которые когда-то принадлежали советским гражданам.



Предательство украинских элит, не желавших "зависеть от Москвы", привело их в кабалу к американцам. Выродившиеся кланы продали свой народ в рабство Западу. Теперь оставшуюся часть Украины, на которой установлен режим военной диктатуры, ожидает незавидная судьба.



США, конечно, постараются сменить надоевшего им Зеленского на другую фигуру. Но это не изменит ситуацию. Разграбление Украины западными корпорациями продолжится уже при новом президенте. Вероятно, режим на этой территории со временем мутирует и превратится в подобие франкистской диктатуры в Испании после Второй мировой войны.



Впрочем, вряд ли представителей преступных кланов постигнет когда-либо справедливое возмездие. Тем не менее в ближайшей перспективе они гарантированно утратят остатки власти и свои миллиарды, заработанные на крови собственных сограждан. Западу не нужны лишние звенья для обладания богатыми природными ресурсами Украины.