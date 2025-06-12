Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал, - Сергей Кожемякин

19:51 19.06.2025 Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал



Израильская агрессия против Ирана разжигает конфликт в масштабах всего Ближневосточного региона. Вопреки лицемерным заявлениям американских властей, Вашингтон знал о готовящихся ударах и всецело поддержал союзника. Бессмысленная жестокость выдает страх интервентов перед крахом.



Эталон экспансии



Современный Израиль можно назвать моделью глобального капитализма в миниатюре. Здесь в наиболее концентрированном виде представлены все "родимые пятна" буржуазной системы: безудержная экспансия, презрение к жизням людей, изощренная манипуляция сознанием со спекуляциями на "вековых ценностях" и выстраиванием "образа врага". Горькая ирония в том, что еврейский народ испытал огромные потери от прежней "эталонной модели" капитала - фашистских диктатур XX века. Но такие гримасы история строит довольно часто. В конце концов Германия тоже считалась образцом разумности…



Прямая агрессия в отношении Ирана стала закономерным результатом долгой череды событий. Выстраивая жесткую, схожую с режимом апартеида в ЮАР систему, правое правительство Израиля планомерно "прощупывало" реакцию остального мира. Выводы оказались удовлетворительными: благосклонность (или, в крайнем случае, поверхностная критика) со стороны Запада и нейтралитет большинства других стран, включая арабские. Ни геноцид в Палестине, ни удары по Ливану, Сирии и Йемену не вызвали критическую для Тель-Авива внешнюю реакцию. Это было расценено правящим классом как свидетельство безнаказанности и возможность дальнейшего расширения "жизненного пространства".



Удары по Ирану имеют и более утилитарную подоплеку. Главным поводом, напомним, является ядерное оружие, к обладанию которым, если верить израильским властям, Тегеран якобы вплотную подошел. Видя попустительство международного сообщества, они, впрочем, не сильно утруждают себя доказательствами. "Иран мог бы произвести ядерное оружие за очень короткое время. Может быть, за год, а может быть, за несколько месяцев", - походя бросил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.



В действительности главой правительства и его окружением движет страх потери власти и неминуемого ареста. Напомним: Нетаньяху обвиняется в нескольких коррупционных преступлениях. Судебные разбирательства продолжаются пять лет, однако 3 июня они вступили в решающую фазу перекрестных допросов. На все вопросы премьер отвечает фразой: "Не помню", но кольцо вокруг него постепенно сжимается.



Этому, помимо прочего, способствуют признания бывшего главы службы контрразведки ШАБАК. Ронен Бар заявил, что власти знали о планируемом нападении боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, но ничего не сделали для его предотвращения. Более того, на протяжении многих лет израильские власти способствовали укреплению ХАМАС, рассматривая движение как конкурента правящей на Западном берегу реки Иордан партии ФАТХ и как жупел для разжигания антипалестинской пропаганды.



Нетаньяху поспешил уволить опасного свидетеля, заменив его лояльной фигурой, но Верховный суд назвал перестановки незаконными. В целом нынешний кабмин уже несколько лет пытается поставить под контроль судебную власть. Помимо гарантии собственной неподсудности, это должно обеспечить зачистку политического поля. Так, правый лагерь пытается запретить левые и арабские партии под предлогом "поддержки терроризма".



Общественные настроения также складываются не в пользу Нетаньяху и его подельников. Опубликованный 5 июня опрос показал, что правящая партия "Ликуд" в случае выборов пришла бы второй с 22 мандатами, а все партии правящей коалиции получили бы 48 мест при необходимом для формирования кабинета 61. Почти 60 процентов граждан выступают за досрочные выборы, еще больше - за расследование вины действующей власти в атаках 7 октября.



12 июня коалиция едва избежала распада. Партнеры "Ликуда" - партии "Объединенный иудаизм Торы" и ШАС - грозились выходом, если кабмин не утвердит освобождение учащихся иудаистских учебных заведений от военной службы. Таких "уклонистов" набирается в стране 80 тыс., и большинство жителей против подобных привилегий. С помощью маневров и посулов Нетаньяху удалось отсрочить крах, но напряжение сохраняется.



Как это было и в случае с нападением на сектор Газа и Ливан, интервенция против Ирана временно отвела угрозу. Лидеры оппозиции Яир Лапид и Яир Голан, требовавшие отставки Нетаньяху, поддержали агрессию. По примеру преступных главарей премьер повязал их кровью.



Кровь на Белом доме



Чем масштабнее конфликт, тем выгоднее израильским властям. Нанося разрушительные, часто бессмысленные с военной точки зрения удары, они явно провоцировали Тегеран на ответные шаги. Израиль избрал путь открытого террора. В первые же дни атак погибли сотни мирных жителей, были повреждены системы жизнеобеспечения крупных городов. Но правительство Нетаньяху недооценило противника. "Иранский режим никогда не был таким слабым", - бахвалился премьер 13 июня. Ответные шаги исламской республики сбили с него спесь. Правда, в отличие от Израиля, Тегеран строго следует законам войны. Целями контрударов стали военные базы, объекты ВПК, штаб-квартиры силовых и разведывательных структур. Нанеся огромный урон военной инфраструктуре Израиля, Иран свел до минимума гражданские жертвы.



Не менее циничной является позиция, занятая США. Начатые в апреле переговоры были лишь прикрытием готовившейся интервенции. Отвергая разумные компромиссы, Вашингтон требовал от Ирана полного прекращения гражданских ядерных разработок, сворачивания ракетной программы и других уступок, равнозначных капитуляции. Это хорошо выразила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Есть только два варианта, - заявила она. - Либо Тегеран соглашается со всеми требованиями, либо ему не поздоровится".



Быстро рассыпались и попытки администрации Трампа изобразить непричастность к военным преступлениям Израиля. Незадолго до нападения США тайно отправили союзнику три сотни управляемых ракет "воздух-земля" "Хеллфайр". Это не считая текущих поставок оружия на сумму свыше 7 млрд долл., утвержденных после возвращения Трампа. Накануне атак началась эвакуация персонала американских дипмиссий из Ирака, Кувейта, Бахрейна.



Недолго ждало себя и саморазоблачение президента. "Я всегда знал дату [нападения], потому что я знаю все, - признался Трамп. - Израильтяне используют лучшие в мире вооружения - американские". Всю вину он возложил на Иран, который-де "упустил возможность заключить сделку". "Я дал Ирану 60 дней, они сказали "нет". Сегодня 61-й день", - добавил хозяин Белого дома. Окончательное сбрасывание масок произошло на четвертый день бомбардировок. "Безоговорочная капитуляция!" - потребовал Трамп на своих страницах в соцсетях.



При этом в Вашингтоне прекрасно понимают лживость утверждений о разработке Тегераном ядерного оружия. Не далее как в марте директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщала, что, по данным ведомства, Иран не создает боезаряды, а верховный лидер Али Хаменеи не санкционировал военную ядерную программу. Уточним, что фетва аятоллы против разработки и использования оружия массового уничтожения вышла еще в 1990-е годы. В 2005 году соответствующее заявление было сделано представителями Тегерана на заседании МАГАТЭ. С тех пор Иран твердо придерживается занятой позиции. Само агентство по атомной энергии между тем внесло свою лепту в эскалацию. 12 июня совет управляющих МАГАТЭ обвинил Тегеран в отказе от "полного и оперативного сотрудничества". К Израилю, десятки лет абсолютно бесконтрольно реализующему военную ядерную программу, вопросов у агентства не нашлось…



Другими словами, Иран в глазах империализма виновен постольку, поскольку следует суверенному курсу. Все остальное - лишь предлоги. Это доказывает реакция западных лидеров на израильскую агрессию. Многие американские конгрессмены разместили на своих страницах в соцсетях изображения израильского флага и фразу "Молимся за Израиль!". "Израиль прав и правомочен защищать себя", - написал спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон. Немало защитников агрессора нашлось и среди демократов. Сенатор Джон Феттерман, например, не скрывает восторга по поводу убийства командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами. "Спасибо, следующий!" - поглумился он. В то же время, согласно опросам, лишь 16 процентов американцев поддерживают войну против Ирана.



Позорную позицию заняли главы европейских государств. По утверждению лидеров Франции, Великобритании, Германии, Израиль "реализует право на самооборону и безопасность". Позвонив иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, Эмманюэль Макрон потребовал от него "вернуться за стол переговоров и достичь соглашения". "Ядерная программа Ирана угрожает не только Израилю, но и стабильности во всем регионе. У тамошних стран есть общая четкая цель - не допустить распространения ядерного оружия", - уверяет глава германского МИД Йоханн Вадефуль.



Буйство от бессилия



Готовя интервенцию, Израиль и США также заранее просчитали реакцию ближневосточных стран. Формально лидеры последних выступили с осуждением атак против Ирана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль самой большой угрозой стабильности и безопасности региона, призвав остановить его. Вместе с тем, по данным СМИ, в ходе ударов по Ирану израильские ВВС пользовались данными радиолокационной станции НАТО "Кюречик". Она расположена в провинции Малатья на востоке Турции.



Также Эрдоган потребовал от своего фактического вассала - самопровозглашенного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - сохранения дистанции от сторон конфликта. И в Дамаске, и в Анкаре закрывают глаза на оккупацию израильскими войсками части сирийской территории. С Тель-Авивом ведутся переговоры о нормализации отношений. Кроме того, как стало известно, сирийские власти разрешили Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата иранских ракет и беспилотников.



Столь же лукаво ведут себя арабские монархии. На словах осудив атаки, они не предприняли никаких конкретных шагов. Никто из имеющих дипотношения с Израилем (Иордания, ОАЭ, Бахрейн) даже не пригрозил разорвать их. Уверенно чувствует себя и 50-тысячный американский контингент, расквартированный на базах в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Ираке. По ряду данных, те же саудовские власти знали о подготовке ударов и за два месяца резко нарастили экспорт нефти в надежде захватить рынки, занятые иранским сырьем. Впрочем, столь же неоднозначным оказалось поведение ряда партнеров Тегерана по БРИКС и ШОС. Некоторые, видимо, не желая сжигать мосты в отношениях с Западом, поспешили отречься от тесного военно-политического сотрудничества с Ираном. Вероятность широкого антиимпериалистического альянса так и не вышла из области фантазий и газетных лозунгов.



В таких условиях вся надежда - на стойкость Ирана и рост сопротивления внутри стран-агрессоров. Опасаясь этого, израильские власти усилили репрессии. 15 июня они разогнали антивоенный митинг в Тель-Авиве, организованный Коммунистической партией Израиля и левой коалицией ХАДАШ. Были арестованы зампредседателя альянса Ноа Леви и ряд активистов.



Правые силы пытаются лишить мандатов неугодных депутатов. В конце мая глава ХАДАШ Айман Уда выступил с яркой речью с трибуны парламента. "Я вижу, насколько вы слабы. После полутора лет войны, в которой вы убили 19 тысяч детей, вы не добились ни одной политической победы. Поэтому вы сходите с ума", - обратился он к представителям власти. Не дав депутату закончить выступление, его насильно вывели из зала. А после того, как Уда выступил на митинге в Хайфе с разоблачением геноцида и заявил, что "Газа победит", против него начали процедуру импичмента. Из 90 требуемых подписей уже собрано 70.



Ряд "горячих голов" призывают не ограничиваться лишением политика мандата. Депутат от крайне правой партии "Оцма Иегудит" Цвика Фогель требует лишить Уду гражданства и выслать его в сектор Газа. Истерию поддержал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, выступивший за лишение депутатской неприкосновенности всех заподозренных в "подстрекательстве и поддержке терроризма". Показателен запрет под угрозой ареста съемки и публикации разрушений, произведенных иранскими контрударами. Бахвальство первых дней уступает место страху и неуверенности.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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