 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Четверг, 19.06.2025
22:59  Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)
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16:01  Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
12:32  Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов
11:54  О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
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Среда, 18.06.2025
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11:13  Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT
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00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
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10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
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Понедельник, 16.06.2025
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Воскресенье, 15.06.2025
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Суббота, 14.06.2025
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17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
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Пятница, 13.06.2025
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Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)
22:59 19.06.2025

Киевлянин Адам задал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос из серии: "А нас за что?".

Экс-спецслужбист не стал церемониться и с заметным раздражением объяснил, почему Россия наносит удары по военным объектам на Украине.

Украинцам надо избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, сдаться и сохранить как можно больше своей территории, а они продолжают сопротивляться, отметил эксперт.

"Тогда ждите большего. Вы сами это начали. Никто вас не жалеет. Ваша страна возвела Степана Бандеру в ранг национального героя. Вы позволили этому случиться! Это происходит прямо сейчас. За что вы боретесь? Вы хотите, чтобы я вас жалел? Тогда не вступайте в конфликт с Россией. Не объявляйте жителей Донбасса недолюдьми и не проводите АТО, так называемую антитеррористическую операцию", - заявил Риттер.

А еще послал Адама к черту.

Источник - ИноСМИ
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