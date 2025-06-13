Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)

22:59 19.06.2025

Киевлянин Адам задал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос из серии: "А нас за что?".



Экс-спецслужбист не стал церемониться и с заметным раздражением объяснил, почему Россия наносит удары по военным объектам на Украине.



Украинцам надо избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, сдаться и сохранить как можно больше своей территории, а они продолжают сопротивляться, отметил эксперт.



"Тогда ждите большего. Вы сами это начали. Никто вас не жалеет. Ваша страна возвела Степана Бандеру в ранг национального героя. Вы позволили этому случиться! Это происходит прямо сейчас. За что вы боретесь? Вы хотите, чтобы я вас жалел? Тогда не вступайте в конфликт с Россией. Не объявляйте жителей Донбасса недолюдьми и не проводите АТО, так называемую антитеррористическую операцию", - заявил Риттер.



А еще послал Адама к черту.



