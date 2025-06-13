|Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka
00:05 20.06.2025
ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 19 июня
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 июня в разрезе СВО. Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда. Нардеп Рады Безуглая признала, что Украина может прекратить свое существование как государство.
Проломить шейку горшка
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ успешно развивают наступление "веером" от недавно освобожденного поселка Коптево. Атака ведется в направлении Новоторецкого, а также Федоровки и Разино. Как и предполагала редакция Readovka, русские войска нацелились прямиком на Родинское. Более того, наша оценка боеспособности противника также подтверждается, о чем свидетельствует стремительное развитие оперативной картины.
Цель наступления – перебить сельские дороги, по которым украинские подразделения получают снабжение. Кроме того, это делается для того, чтобы максимально быстро выйти за реку Казенный Торец. Секрет в том, что у ВСУ есть шанс притормозить наступление русской армии, если командование незалежной успеет насытить личным составом полосу сел Новоторецкое – Владимировка – Шахово. Это весьма удобный рубеж для обороны. Однако, чтобы не дать Украине совершить задуманное, необходимо сохранять темп атаки. Чуть южнее передовые подразделения ВС РФ, продвигаясь в направлении поселка Разино, обеспечивают возможность удара в тыл позициям противника в Новоэкономическом, важность которого для неприятеля трудно переоценить. Ситуация может сложиться так, что восточный сектор Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ схлопнется, а украинские войска будут вынуждены отойти к Мирнограду, сохраняя последний внешний оборонительный рубеж перед ним. Он может проходить по административным зданиям шахты "Капитальная" и прочим техническим сооружениям, ранее обеспечивавших работу промышленного предприятия. Вместе с тем нельзя не заметить, что атака ВС РФ в стык оборонительных районов ВСУ привела к тому, что фронт противника сильно удлинился. А это требует от него выделения больших сил для обеспечения целостности оборонительных порядков. Соответственно, вместе с ростом протяженности позиций сокращается их плотность.
Пророческие слова
Нардеп и член комитета Рады по обороне и национальной безопасности Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале выразила опасения, что Украину ждет развал как государства.
"Наши предшественники столетие назад были в похожей спирали истории, но не выпутались – развалились и были собраны заново Россией. Это может случиться и с нами. Впереди – самые темные времена. У нас нет большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа – мы сейчас ничьи", – написала она.
Едва ли можно вспомнить за прошедшее десятилетие, чтобы кто-то из незалежной, будучи действующим политиком, допускал такого рода "зраду". Но в этом заявлении все чистая правда, итоги провала плана Банковой завязать беседу Зеленского и Трампа в рамках форума "Большой семерки" в Канаде оказались куда более ощутимыми для Киева. Более того, стоит допустить, что надежду на благополучный исход событий для Украины не испытывает вообще никто. А сам местный истеблишмент делится уже не на "позитивистов" и "критиков", ранее характерных для политической кухни в стране. Все дошло до того, что можно говорить о том, что теперь существуют 2 лагеря: одни находят в себе мужество признать очевидные вещи, другие предпочитают делать хорошую мину при плохой игре, продолжая извлекать свою выгоду из периода полураспада. И это очевидно: собственная военная промышленность Украины деградировала, а внешнее обеспечение также критически сократилось и далее тенденция продолжится. Тут, как говорится, вилять уже некуда, "приехали".
Нардеп также бьет тревогу касательно того, что из-за внутренних подковерных игр страдает производство дронов, в том числе при помощи которых ВСУ вообще в состоянии держать фронт хоть в каком-то виде. И она в ультимативной форме потребовала от Зеленского отстранить от должностей премьера Шмыгаля и министра обороны Умерова. А в противном случае Безуглая грозится открыто выступить против Зеленского и главы ОП Ермака. А недавний скандал, вызванный заявлением нардепа Рахманина о том, что подготовка обороны Сумской области была провалена, только усилит внутриполитическое напряжение на Украине.
Вчера, 18 июня, главным событием дня стал рост наступательной активности ВС РФ к западу от Покровска.