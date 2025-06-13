Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka

00:05 20.06.2025

ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 19 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 июня в разрезе СВО. Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда. Нардеп Рады Безуглая признала, что Украина может прекратить свое существование как государство.



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