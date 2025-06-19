Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?

01:43 20.06.2025

Афганские диверсанты подрывают партнерство Кабула и Тегерана

После завершения конфликта с Израилем Иран может начать зачистку государства от мигрантов из двух стран



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.

19.06.2025



Война Израиля и Ирана может испортить отношения Тегерана и Кабула. Как оказалось, значительную часть израильской диверсионной агентуры, атаковавшей цели в Исламской Республике, составили выходцы из соседнего Афганистана. Иранские силовики практически каждый день задерживают афганцев, работавших на израильскую спецслужбу МОССАД в Тегеране и других городах страны. Появились версии о причастности к антииранским акциям израильской разведки даже спецслужб "Талибана" (17 апреля Верховный суд РФ исключил это движение из списка террористических организаций). Новая реальность может серьезно изменить отношение Ирана к талибскому режиму.



Массированная [] дроновая атака Израиля 13 июня на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученых-ядерщиков в Тегеране, ставшая важным этапом июньской войны, была бы невозможна без разветвленной агентурно-диверсионной сети, заранее созданной МОССАД на иранской территории. Как выяснилось, помимо выходцев из Индии значительная часть этой израильской сети была сформирована из афганских мигрантов, осевших в разных городах Исламской Республики в последние несколько лет.



По словам знакомых с ситуацией источников, группа израильских агентов-афганцев в составе 28 человек была схвачена иранскими силовиками в Тегеране в первые дни войны. После этого практически ежедневно несколько афганских шпионов и диверсантов МОССАД выявлялись и задерживались в различных городах страны. Так, 17 июня в городе Рее был схвачен студент-афганец, учившийся в магистратуре одного из иранских университетов и одновременно шпионивший в пользу МОССАД. На следующий день в городе Исламшехр иранские силовики захватили секретный склад взрывчатки, созданный израильскими агентами. Вместе со складом в руки Службы безопасности Исламской Республики попала группа из четырех афганцев, завербованных МОССАД для подготовки диверсионных актов. Всех этих агентов и диверсантов ждет печальная судьба: как правило, в течение суток их казнят через повешение.



Афганские источники сообщают также о том, что израильская разведка как минимум последние полгода чувствовала себя в талибском "эмирате" как дома и использовала граничащие с Ираном районы Афганистана для подготовки диверсионных ударов, случившихся 13 июня. В частности, появилась информация о том, что МОССАД еще в конце 2024 года создал в афганском городе Шинданд (западная провинция Герат) секретную базу для переброски на территорию Ирана израильской агентуры из числа афганцев. Через "шиндандский коридор" в Исламскую Республику из Афганистана и, возможно, Пакистана перевозились также готовые беспилотники и элементы их конструкции, которые позже использовались для нанесения ударов по целям в Иране.



По словам афганских источников, партии беспилотников перебрасывались в Иран через гератский пограничный переход Ислам-Кала. "Контейнеры с БПЛА доставлялись самолетами из-за границы в Кандагар и Кабул, а затем уже оттуда на автомобилях доставлялись в Герат и через Ислам-Калу под видом контейнеров с сугубо мирными грузами переправлялись в Иран", – сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, иранские пограничники и таможенники эти контейнеры не досматривали – "в соответствии с практикой добрососедских отношений с афганскими талибами, сложившейся за последнее время".



Афганские источники уверены, что без спецслужб "Талибана" все эти операции израильской разведки на территории Афганистана были бы невозможны. Некоторые афганские эксперты прямо указывают на причастность к операции с беспилотниками оперативников "сети Хаккани" (признана в РФ террористической и запрещена), которую возглавляет глава МВД талибов Сираджуддин Хаккани, и Главного управления разведки (ГУР) "Талибана" во главе с муллой Абдул Хаком Васиком. Оба они поддерживают тесные связи с представителями американского разведсообщества и получают от ЦРУ США регулярную финансовую поддержку в рамках проекта "совместной борьбы с терроризмом".



В афганском сегменте соцсетей в последние дни активно распространяется также аудиозапись с голосом якобы одного из сотрудников посольства "Талибана" в Тегеране. На ней слышно, как автор аудиосообщения говорит, что иранские силовики арестовали двух афганцев, которые представились талибами и признались, что принимали участие в доставке из Афганистана в Иран элементов БПЛА и взрывчатки. Задержанные якобы даже заявили, что сохраняют связи с "Талибаном" и пользовались поддержкой талибского посольства в Тегеране при выполнении заданий израильской разведки. В связи с этим талибский дипломат предупредил адресатов сообщения, что иранские власти могут решиться на временное закрытие посольства "Талибана" в Тегеране "до выяснения всех обстоятельств инцидента".



Впрочем, местные эксперты полагают, что пока идет острая фаза вооруженного противостояния Израиля и Ирана, Тегеран "не станет плодить новых врагов" и постарается избежать публичных скандалов, способных "необратимо обострить" отношения Исламской Республики с соседним Афганистаном, а также с Индией. "Но после завершения кризиса следует ожидать жесткого разбирательства с иранской стороны, которая вправе рассматривать поведение афганских талибов как предательство", – полагают наблюдатели, напоминая, что Тегеран довольно активно несколько месяцев поддерживает в политическом и финансовом отношении "кандагарскую фракцию" афганского "Талибана" во главе с эмиром Хайбатуллой Ахундзадой. Разоблачения же израильской агентуры в Иране показали, что афганская ее часть в значительной степени состоит из пуштунов – уроженцев района "Большого Кандагара".



Некоторые региональные эксперты не исключают, что после завершения военного кризиса, связанного с нападением Израиля, "если актуальный иранский режим устроит", нельзя исключать массовой депортации из Исламской Республики большей части афганских беженцев, а также индийских мигрантов. Для режима талибов перемещение сотен тысяч афганцев из Ирана в Афганистан станет сильнейшим социальным и гуманитарным вызовом, с которым кандагарские и кабульские "яростные муллы" могут и не справиться. Тем более если Тегеран лишит их привычной поддержки. Впрочем, не исключают наблюдатели, возможно, свою помощь талибам предложит Израиль, который многим обязан афганской агентуре.