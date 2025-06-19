 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.06.2025
01:43  Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?
00:05  Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka
Четверг, 19.06.2025
19:51  Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал, - Сергей Кожемякин
17:00  Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США, - Тая Сильвергельм
16:01  Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
12:32  Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов
11:54  О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
17:35  Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
17:24  Персидский поход Нетаньяху, - Сергей Станкевич
14:51  Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"
11:13  Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT
11:00  Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...
10:56  Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
10:35  Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"
10:28  История ирано-израильских отношений в 1948–2007 гг. (перевод), - П.В.Густерин
00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
22:19  Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова
20:03  Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
23:37  Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК
21:59  Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
20:41  Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
12:16  Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
03:39  Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции
02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
20:19  Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)
19:25  НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР
13:10  Эррол Маск о "либералах" и глубинном государстве: творцы хаоса спрятались в пещерах
12:53  Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
01:00  После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
00:05  Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
Суббота, 14.06.2025
20:00  Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный
19:14  День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт
17:24  Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?
01:43 20.06.2025

Афганские диверсанты подрывают партнерство Кабула и Тегерана
После завершения конфликта с Израилем Иран может начать зачистку государства от мигрантов из двух стран

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.
19.06.2025

Война Израиля и Ирана может испортить отношения Тегерана и Кабула. Как оказалось, значительную часть израильской диверсионной агентуры, атаковавшей цели в Исламской Республике, составили выходцы из соседнего Афганистана. Иранские силовики практически каждый день задерживают афганцев, работавших на израильскую спецслужбу МОССАД в Тегеране и других городах страны. Появились версии о причастности к антииранским акциям израильской разведки даже спецслужб "Талибана" (17 апреля Верховный суд РФ исключил это движение из списка террористических организаций). Новая реальность может серьезно изменить отношение Ирана к талибскому режиму.

Массированная [] дроновая атака Израиля 13 июня на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученых-ядерщиков в Тегеране, ставшая важным этапом июньской войны, была бы невозможна без разветвленной агентурно-диверсионной сети, заранее созданной МОССАД на иранской территории. Как выяснилось, помимо выходцев из Индии значительная часть этой израильской сети была сформирована из афганских мигрантов, осевших в разных городах Исламской Республики в последние несколько лет.

По словам знакомых с ситуацией источников, группа израильских агентов-афганцев в составе 28 человек была схвачена иранскими силовиками в Тегеране в первые дни войны. После этого практически ежедневно несколько афганских шпионов и диверсантов МОССАД выявлялись и задерживались в различных городах страны. Так, 17 июня в городе Рее был схвачен студент-афганец, учившийся в магистратуре одного из иранских университетов и одновременно шпионивший в пользу МОССАД. На следующий день в городе Исламшехр иранские силовики захватили секретный склад взрывчатки, созданный израильскими агентами. Вместе со складом в руки Службы безопасности Исламской Республики попала группа из четырех афганцев, завербованных МОССАД для подготовки диверсионных актов. Всех этих агентов и диверсантов ждет печальная судьба: как правило, в течение суток их казнят через повешение.

Афганские источники сообщают также о том, что израильская разведка как минимум последние полгода чувствовала себя в талибском "эмирате" как дома и использовала граничащие с Ираном районы Афганистана для подготовки диверсионных ударов, случившихся 13 июня. В частности, появилась информация о том, что МОССАД еще в конце 2024 года создал в афганском городе Шинданд (западная провинция Герат) секретную базу для переброски на территорию Ирана израильской агентуры из числа афганцев. Через "шиндандский коридор" в Исламскую Республику из Афганистана и, возможно, Пакистана перевозились также готовые беспилотники и элементы их конструкции, которые позже использовались для нанесения ударов по целям в Иране.

По словам афганских источников, партии беспилотников перебрасывались в Иран через гератский пограничный переход Ислам-Кала. "Контейнеры с БПЛА доставлялись самолетами из-за границы в Кандагар и Кабул, а затем уже оттуда на автомобилях доставлялись в Герат и через Ислам-Калу под видом контейнеров с сугубо мирными грузами переправлялись в Иран", – сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, иранские пограничники и таможенники эти контейнеры не досматривали – "в соответствии с практикой добрососедских отношений с афганскими талибами, сложившейся за последнее время".

Афганские источники уверены, что без спецслужб "Талибана" все эти операции израильской разведки на территории Афганистана были бы невозможны. Некоторые афганские эксперты прямо указывают на причастность к операции с беспилотниками оперативников "сети Хаккани" (признана в РФ террористической и запрещена), которую возглавляет глава МВД талибов Сираджуддин Хаккани, и Главного управления разведки (ГУР) "Талибана" во главе с муллой Абдул Хаком Васиком. Оба они поддерживают тесные связи с представителями американского разведсообщества и получают от ЦРУ США регулярную финансовую поддержку в рамках проекта "совместной борьбы с терроризмом".

В афганском сегменте соцсетей в последние дни активно распространяется также аудиозапись с голосом якобы одного из сотрудников посольства "Талибана" в Тегеране. На ней слышно, как автор аудиосообщения говорит, что иранские силовики арестовали двух афганцев, которые представились талибами и признались, что принимали участие в доставке из Афганистана в Иран элементов БПЛА и взрывчатки. Задержанные якобы даже заявили, что сохраняют связи с "Талибаном" и пользовались поддержкой талибского посольства в Тегеране при выполнении заданий израильской разведки. В связи с этим талибский дипломат предупредил адресатов сообщения, что иранские власти могут решиться на временное закрытие посольства "Талибана" в Тегеране "до выяснения всех обстоятельств инцидента".

Впрочем, местные эксперты полагают, что пока идет острая фаза вооруженного противостояния Израиля и Ирана, Тегеран "не станет плодить новых врагов" и постарается избежать публичных скандалов, способных "необратимо обострить" отношения Исламской Республики с соседним Афганистаном, а также с Индией. "Но после завершения кризиса следует ожидать жесткого разбирательства с иранской стороны, которая вправе рассматривать поведение афганских талибов как предательство", – полагают наблюдатели, напоминая, что Тегеран довольно активно несколько месяцев поддерживает в политическом и финансовом отношении "кандагарскую фракцию" афганского "Талибана" во главе с эмиром Хайбатуллой Ахундзадой. Разоблачения же израильской агентуры в Иране показали, что афганская ее часть в значительной степени состоит из пуштунов – уроженцев района "Большого Кандагара".

Некоторые региональные эксперты не исключают, что после завершения военного кризиса, связанного с нападением Израиля, "если актуальный иранский режим устроит", нельзя исключать массовой депортации из Исламской Республики большей части афганских беженцев, а также индийских мигрантов. Для режима талибов перемещение сотен тысяч афганцев из Ирана в Афганистан станет сильнейшим социальным и гуманитарным вызовом, с которым кандагарские и кабульские "яростные муллы" могут и не справиться. Тем более если Тегеран лишит их привычной поддержки. Впрочем, не исключают наблюдатели, возможно, свою помощь талибам предложит Израиль, который многим обязан афганской агентуре.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750372980


Новости Казахстана
- Мажилис обсудил отчеты Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
- Олжас Бектенов провел республиканское совещание по развитию моногородов
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане Рашедом Мустафой Сарваром
- Новое назначение
- О новейшей истории Казахстана
- "Это тяжело, это больно, но это необходимо" - "Ак жол" выступил против Отчета Правительства за 2024 год, но пожелал ему успеха в 2025 году
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы
- Экономический штаб: 1,3 трлн тенге в туризм и 358 проектов в водной сфере
- До 80% посевов – казахстанскими семенами: НАНОЦ обозначил научные приоритеты до 2030 года
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  