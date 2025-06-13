Мигрантская статистика в России. Какой процент приезжает работать

02:07 20.06.2025

Более 6 млн мигрантов прибыли в РФ в 2024 году, только половина из них приезжает с целью работать



В прошедшем году в России находились 6,3 млн иностранцев, 700 тыс из которых - с нарушениями миграционного законодательства, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на ПМЭФ. По ее словам, только около половины иностранцев прибывает с трудовой целью. Преимущественно в Россию приезжают мигранты из стран СНГ - Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%).



Прямо сейчас, по словам Казаковой, в России трудятся порядка 3 млн иностранцев. Из них 800 тыс - в сфере строительства, 50 тыс - в оптовой и розничной торговле и обрабатывающем производстве, 193 тыс - в транспортировке и хранении, а в сельском хозяйстве - еще 63 тыс. В ее презентации было указано, что в 2024 году в стране находились 700 тыс нелегалов, а за 3 месяца этого года уже выявлены и занесены в спецреестр 800 тыс человек.



При этом, по данным Росстата, за прошлый год миграционный прирост в России составил 568,5 тыс - самый большой миграционный прирост за 29 лет. Кроме того, как ранее писала Readovka, в России резко выросло число родителей-мигрантов из Средней Азии, особенно в Москве и Питере, где их доля среди родивших превышала 40–50%. Особенно заметен прирост среди выходцев из Таджикистана: количество матерей увеличилось на 236,6%, а отцов - на 286,8%. У киргизов число отцов выросло на 258,1%, матерей - на 84%, что, по мнению исследователей, может быть связано с браками с россиянками.



