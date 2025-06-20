|ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем
15:09 20.06.2025
Африка становится пионером недолларовых платежных систем
20.06.2025
Платежная система PAPSS позволяет осуществлять торговые расчеты в местных валютах и уже работает в 15 странах.
Стремление Африки к созданию платежных систем в местной валюте, когда-то не более чем стремление, наконец-то приносит конкретные результаты, давая надежду на снижение издержек торговли континенту, долгое время страдающему от истощающих ресурсы долларовых транзакций.
Однако попытки отказаться от доллара сталкиваются с сильным противодействием и угрозой ответных мер со стороны президента США Дональда Трампа, который полон решимости сохранить его в качестве доминирующей валюты в мировой торговле.
Шаг Африки по созданию платежных систем, не зависящих от доллара, отражает стремление Китая развивать финансовые системы, независимые от западных институтов. Такие страны, как Россия, которые сталкиваются с экономическими санкциями, также стремятся к альтернативе доллару.
Но хотя это движение приобрело актуальность из-за изменения торговых схем и геополитических перестановок после возвращения президента Трампа в Белый дом, африканские сторонники альтернативных способов оплаты аргументируют свою позицию, основываясь на издержках.
"Наша цель, вопреки тому, что могут подумать люди, - это не дедолларизация", - заявил Майк Огбалу, генеральный директор Панафриканской системы платежей и расчетов, которая позволяет сторонам совершать сделки напрямую в местных валютах, минуя доллар.
"Если вы посмотрите на африканские экономики, то увидите, что они испытывают трудности с доступностью сторонних мировых валют для проведения транзакций", - сказал он.
Коммерческие банки Африки обычно полагаются на зарубежных коллег через так называемые корреспондентские банковские отношения, чтобы облегчить проведение международных платежей. Это включает платежи между африканскими соседями.
По данным Агентства ООН по торговле и развитию, это существенно увеличивает транзакционные издержки, которые, наряду с другими факторами, такими как плохая транспортная инфраструктура, сделали торговлю в Африке на 50% дороже, чем в среднем в мире.
Это также одна из причин, по которой большая часть торговли Африки - 84%, согласно отчету базирующейся на Маврикии компании MCB Group - осуществляется с внешними партнерами, а не между африканскими странами.
"Существующая финансовая сеть, в значительной степени основанная на долларе, по сути, стала менее эффективной для Африки и более затратной", - сказал Дэниел Макдауэлл, профессор Сиракузского университета в Нью-Йорке, специализирующийся на международных финансах.
По данным, собранным PAPSS, в рамках существующей системы банков-корреспондентов торговая операция на сумму 200 миллионов долларов между двумя сторонами в разных африканских странах оценивается в 10–30% от стоимости сделки.
Переход на собственные платежные системы может сократить стоимость такой транзакции до всего 1%.
Такие системы, как PAPSS, позволяют предприятию из одной страны, например, Замбии, оплачивать товары из другой страны, например, Кении, при этом и покупатель, и продавец получают оплату в своих валютах, а не конвертируют их в доллары для завершения транзакции.
Огбалу сообщил агентству Reuters, что использование таких валют, как нигерийская найра, ганский седи или южноафриканский рэнд, для внутриафриканских торговых платежей может сэкономить континенту 5 миллиардов долларов в год в твердой валюте.
Система PAPSS, запущенная в январе 2022 года при участии всего 10 коммерческих банков, сегодня действует в 15 странах, включая Замбию, Малави, Кению и Тунис, и теперь объединяет 150 коммерческих банков.
"Мы также отметили очень значительный рост количества наших транзакций", - сказал Огбалу, не предоставив данных об использовании.
Тем временем Международная финансовая корпорация, подразделение Всемирного банка по кредитованию частного сектора, начала выдавать кредиты африканским предприятиям в местной валюте.
По словам Эфиописа Тафары, вице-президента IFC по Африке, компания рассматривает этот переход как необходимое условие для своего роста, поскольку он избавит ее от валютных рисков, связанных с заимствованиями в долларах.
"Если они не генерируют твердую валюту, то кредит в твердой валюте становится для них бременем, которое затрудняет им достижение успеха", - сказал он.
ГЕОПОЛИТИКА И ФАКТОР ТРАМПА
Кампания Африки по развитию региональных платежных систем нашла поддержку в Группе двадцати крупнейших экономик, где ЮАР лидирует в качестве председателя G20.
Она провела, по крайней мере, одну сессию по стимулированию региональных платежных систем, когда Южная Африка принимала встречу министров финансов и управляющих центральных банков G20. И Южная Африка хочет, чтобы она продолжила разговор конкретными действиями. Следующая встреча финансовых чиновников G20 запланирована на середину июля.
"Некоторые из самых дорогих коридоров для трансграничных платежей на самом деле находятся на африканском континенте", - заявил агентству Reuters Лесетджа Кганьяго, глава Центрального банка ЮАР, на встрече G20 в Кейптауне в феврале.
"Чтобы мы могли функционировать как континент, важно начать торговать и проводить расчеты в собственных валютах".
Однако разговоры об отказе от доллара-либо в торговле, либо как резервной валюты - вызвали агрессивную реакцию со стороны президента Трампа.
После того, как страны БРИКС - группа стран, в которую входят Россия, Китай, Индия и Бразилия, а также такие африканские страны, как Южная Африка, Египет и Эфиопия, - задумались о снижении зависимости от доллара и создании общей валюты, Трамп ответил угрозой введения 100%-ных пошлин.
"Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать „привет" тарифам и „прощай", Америка!" - написал он в Truth Social в январе.
За прошедшие месяцы Трамп продемонстрировал свою готовность использовать пошлины для давления и наказания как союзников, так и врагов. Эта стратегия перевернула мировую торговлю и геополитику.
Макдауэлл из Сиракузского университета заявил, что, независимо от намерений Африки перейти на большее количество операций в местной валюте, ей будет сложно дистанцироваться от более политически мотивированных усилий по дедолларизации, подобных тем, которые предпринимают Китай и Россия.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Reuters.