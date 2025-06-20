ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем

15:09 20.06.2025

Африка становится пионером недолларовых платежных систем



20.06.2025



Платежная система PAPSS позволяет осуществлять торговые расчеты в местных валютах и уже работает в 15 странах.



Стремление Африки к созданию платежных систем в местной валюте, когда-то не более чем стремление, наконец-то приносит конкретные результаты, давая надежду на снижение издержек торговли континенту, долгое время страдающему от истощающих ресурсы долларовых транзакций.



