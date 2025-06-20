 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 20.06.2025
18:20  "Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, - Алексей Лихачев
15:45  "Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки
15:09  ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем
15:01  Премьер Казахстана поручил исполнительным органам обеспечить практическую реализацию казахско-китайских соглашений
02:07  Мигрантская статистика в России. Какой процент приезжает работать
01:43  Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?
00:05  Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka
Четверг, 19.06.2025
22:59  Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)
19:51  Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал, - Сергей Кожемякин
17:00  Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США, - Тая Сильвергельм
16:01  Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
12:32  Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов
11:54  О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
17:35  Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
17:24  Персидский поход Нетаньяху, - Сергей Станкевич
14:51  Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"
11:13  Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT
11:00  Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...
10:56  Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
10:35  Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"
10:28  История ирано-израильских отношений в 1948–2007 гг. (перевод), - П.В.Густерин
00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
22:19  Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова
20:03  Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
23:37  Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК
21:59  Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
20:41  Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
12:16  Как Казахстан выбирает лидеров консорциума по строительству трех АЭС
03:39  Caravan.kz: Почему казахи массово отказываются от старинной традиции
02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
20:19  Парад Трампа в честь 250-летия армии США больше напоминал марш военнопленных (видео)
19:25  НГ: Пекин не бросит Тегеран в беде. Поражение Ирана ударит по экономике КНР
13:10  Эррол Маск о "либералах" и глубинном государстве: творцы хаоса спрятались в пещерах
12:53  Министр обороны Пакистана: "Мы защитим интересы Ирана..."
01:00  После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
00:05  Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
Суббота, 14.06.2025
20:00  Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный
19:14  День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт
17:24  Перспективы ирано-израильской войны, - П.В. Густерин
17:00  Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
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"Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки
15:45 20.06.2025

Турецкий актер из "Великолепного века" Озан Гювен получил тюремный срок за избиение бывшей девушки

20 июня 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Суд в Турции приговорил актера Озана Гювена к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о домашнем насилии. Гювен исполнил роль Рустема-паши - зятя султана Сулеймана и великого визиря - в историческом сериале "Великолепный век".



Бывшая девушка актера, журналистка Дениз Булутсуз, обратилась в полицию с заявлением о побоях. Это произошло в 2020 году. Она предоставила фото травм и медицинское заключение. Гювен отверг обвинения, утверждая, что именно Булутсуз проявила агрессию, и подал встречный иск с требованием компенсации за моральный ущерб.

Суд признал доводы женщины более убедительными. Все встречные иски со стороны актера были отклонены.

Суд признал Озана Гювена виновным в нанесении побоев и назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы. Ответные претензии актера были полностью отвергнуты как необоснованные.

По словам Дениз Булутсуз, она удовлетворена решением суда и считает, что справедливость восторжествовала. Адвокаты Гювена уже заявили о намерении обжаловать приговор.

Напомним, известный турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в популярном сериале "Великолепный век", приговорен к году и десяти месяцам тюрьмы. Его обвиняют в даче ложных показаний в деле, связанном с протестами в парке Гези в 2013 году.

Источник - Podrobno.uz
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