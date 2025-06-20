"Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки

15:45 20.06.2025

Турецкий актер из "Великолепного века" Озан Гювен получил тюремный срок за избиение бывшей девушки



20 июня 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Суд в Турции приговорил актера Озана Гювена к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о домашнем насилии. Гювен исполнил роль Рустема-паши - зятя султана Сулеймана и великого визиря - в историческом сериале "Великолепный век".



