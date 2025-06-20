|"Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки
15:45 20.06.2025
Турецкий актер из "Великолепного века" Озан Гювен получил тюремный срок за избиение бывшей девушки
20 июня 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Суд в Турции приговорил актера Озана Гювена к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о домашнем насилии. Гювен исполнил роль Рустема-паши - зятя султана Сулеймана и великого визиря - в историческом сериале "Великолепный век".
Бывшая девушка актера, журналистка Дениз Булутсуз, обратилась в полицию с заявлением о побоях. Это произошло в 2020 году. Она предоставила фото травм и медицинское заключение. Гювен отверг обвинения, утверждая, что именно Булутсуз проявила агрессию, и подал встречный иск с требованием компенсации за моральный ущерб.
Суд признал доводы женщины более убедительными. Все встречные иски со стороны актера были отклонены.
Суд признал Озана Гювена виновным в нанесении побоев и назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы. Ответные претензии актера были полностью отвергнуты как необоснованные.
По словам Дениз Булутсуз, она удовлетворена решением суда и считает, что справедливость восторжествовала. Адвокаты Гювена уже заявили о намерении обжаловать приговор.
Напомним, известный турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в популярном сериале "Великолепный век", приговорен к году и десяти месяцам тюрьмы. Его обвиняют в даче ложных показаний в деле, связанном с протестами в парке Гези в 2013 году.