"Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, - Алексей Лихачев

18:20 20.06.2025

В Казахстане и Узбекистане построят лучшие АЭС в мире, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире



С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.



"Мы подписали два документа и с Казахстаном, и с Узбекистаном. Мы им будем строить самые лучшие станции на планете. Может быть, в моменте они даже будут чуть лучше, чем мы сами себе строим", - сказал Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме.



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Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС

РФ подписала с республикой Казахстан дорожную карту по проекту постройки АЭС



С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС, передает корреспондент РИА Новости.



Церемония прошла на полях ПМЭФ, в ней приняли участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.



На прошлой неделе Астана выбрала российскую госкорпорацию лидером международного консорциума по строительству АЭС большой мощности в стране.



Как отметил Лихачев, стороны вышли на конкретные параметры проекта.



Подробности проекта



- АЭС планируют возвести к 2035 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш.

- Проект оценивают в 11,2 миллиарда долларов.

- В шорт-лист кандидатов на строительство входил "Росатом", а также южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.

- Одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов.

- Предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и локализация всех этапов строительства.

- В Казахстане организуют собственное производство тепловыделяющих сборок.



"Сегодня мы завершили самый сложный и не очень короткий первый этап переговоров, выйдя уже на конкретные параметры проекта в части сроков реализации, в части его технического облика", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания.



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Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности

РФ и Узбекистан подписали на ПМЭФ документ о строительстве АЭС большой мощности



С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости.



Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.



"Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет", - говорится в сообщении "Росатома".



Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.