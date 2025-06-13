Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома Наталья Секерина освобождена

20:30 20.06.2025

Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома освобождена

Наталья Секерина продолжает работу, сообщили в Россотрудничестве



БИШКЕК, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудница Русского дома в киргизском областном центре Ош Наталья Секерина, которая подозревалась в вербовке граждан, освобождена и вернулась на свое прежнее рабочее место. Об этом ТАСС сообщили в представительстве Россотрудничества в Киргизии.



"Наталья Секерина продолжает работу в Русском доме в Оше", - заявил представитель Россотрудничества. По его словам, юридические детали освобождения Секериной ему неизвестны. "Знаю, что ее освободили, после чего она вернулась в Ош и продолжает работать в Русском доме в Оше", - отметил собеседник.



В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, в котором возбуждали уголовное дело в отношении Секериной, факт прекращения расследования пока не комментируют.



