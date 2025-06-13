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Русские войска готовятся к прорыву в глубину Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня
00:05 21.06.2025

ВС РФ готовятся к штурму крупного села в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 июня в разрезе СВО. Русские войска активно готовятся к прорыву в глубину территории Днепропетровской области. ВС РФ сумели внезапным ударом овладеть селом Московка у Купянска и выйти на дистанцию в 3 км до главной трассы снабжения гарнизона города. На Украине констатировали, что Россия в разы увеличила объемы выпуска дронов-камикадзе "Герань" и других типов БПЛА.

Большое село ценностью в маленький город



Части 41-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ уже вошли на территорию Днепропетровской области фронтом порядка 5 км и глубиной около 1 км. Позиции для дальнейшего продвижения есть. Следующая цель русской армии – Новопавловка. Противник готовится к обороне этого населенного пункта уже относительно давно. Однако план обороны ВСУ, скорее всего, сведется к 2 главным аспектам. Вероятно, неприятель попытается сначала задержать наши войска силами "опорников" по внешнему контору обороны Новопавловки на дистанции 1-1,5 км от села. А далее он, скорее всего, отступит в сам населенный пункт и с прорывом ВС РФ в него отойдет в западную часть села под прикрытие реки Соленая. Более того, высока вероятность того, что восточная часть Новопавловки и прилегающие поля на восточном берегу реки будут заминированы. Для ВСУ это единственная гарантия выиграть время и повысить шансы выстроить устойчивую оборону по берегам рек, согласно ранее предложенной редакцией Readovka оценке намерений украинского командования в данном секторе боев. Эта теория косвенно подтверждается следующим фактом. Чуть севернее Новопавловки подразделения противника зубами вгрызлись в район Муравки. Вроде бы маленькое поселение, никакой значимости, требующей затрат таких ресурсов. Однако Новопавловка готова к обороне, а южнее нее чрезвычайно сложная местность, где Соленая впадает в Волчью. А вот севернее Новопавловки картина совсем другая. За рекой Соленая на том участке всего пару малых хуторов, а далее вплоть до пгт Межевая сплошные поля с лесопосадками. Неприятелю опереться там практически не на что, соответственно, задержать ВС РФ возможностей крайне мало. Площади огромные лишь с одним населенным пунктом в десяток дворов и все. Это открывает для русской армии возможность "сделать ход конем" и, форсировав Соленую в районе Муравки, атаковать в направлении хутора Чугуево, попутно перебив сельскую трассу, соединяющую Новопавловку с пгт Межевая. Данным прорывом ВС РФ не просто приговорят гарнизон Новопавловки, но и нарушат потенциальные планы ВСУ организовать оборону по западным берегам рек Соленая и Волчья южнее села.

Внезапный успех

Министерство обороны РФ сообщило, что наши передовые подразделения овладели Московкой, непосредственно прилегающей к Купянску. Это означает, что началась операция по нарушению главного канала снабжения гарнизона города и всего оборонительного периметра ВСУ к востоку от него. Трасса Н-26 находится в 3 км от южной окраины Московки. Как противник прозевал такой опасный "хук кастетом", сказать трудно. Однако можно предположить, что короткая оперативная пауза ВС РФ на Купянском направлении сыграла с неприятелем злую шутку. Временный спад накала боев мог быть воспринят как возможность использовать развернутые в районе Купянска силы для усиления Покровского, Константиновского и Сумского направлений. Соответственно, могла образоваться "дыра" в оборонительных порядках ВСУ, которой русские войска и воспользовались. Причем на Купянском направлении "дыры" у противника появляются не в первый раз, это справедливо можно назвать уже традиционной ситуацией.

Период дурных новостей для ПВО Украины продолжается

В эфире украинского телевидения авиаэксперт Долинце заявил, что Россия сумела нарастить производство БПЛА "Герань" в 5 раз по сравнению с 2024 годом.

"При этом появилась еще большая ниша беспилотников-имитаторов и фальш-целей, которые также создают дополнительные помехи в работе системы противовоздушной обороны", – дополнил украинский эксперт.

В этой связи нельзя не упомянуть и прежние опасения Бескрестнова, еще одного местного специалиста в области БПЛА. Он в своем Telegram-канале акцентировал внимание на том, что если производственные площадки, работающие на ВСУ, резко не повысят производство дронов-перехватчиков, то, как он выразился, русские БПЛА "разнесут всю Украину". Речь, конечно, про всю военную инфраструктуру. И в условиях все более прогрессирующего дефицита ЗУР для средств ПВО противника "Герани" все очевиднее начинают играть роль первой скрипки в оркестре ударов по военной инфраструктуре незалежной. А дальнейшее техническое развитие этих изделий, которые стали быстрее, высотнее и с большей БЧ, приведет к тому, что они вполне смогут частично выполнять задачи более дорогих ракет. Но это уже при условии полной деградации системы ПВО Украины, которая по этому пути идет, причем быстро.

Вчера, 19 июня, главным событием дня стало успешное развитие наступления на восточный фланг Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750453500


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