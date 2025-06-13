Русские войска готовятся к прорыву в глубину Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня

00:05 21.06.2025

ВС РФ готовятся к штурму крупного села в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 июня в разрезе СВО. Русские войска активно готовятся к прорыву в глубину территории Днепропетровской области. ВС РФ сумели внезапным ударом овладеть селом Московка у Купянска и выйти на дистанцию в 3 км до главной трассы снабжения гарнизона города. На Украине констатировали, что Россия в разы увеличила объемы выпуска дронов-камикадзе "Герань" и других типов БПЛА.



Большое село ценностью в маленький город



