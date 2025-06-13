 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 21.06.2025
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Среда, 18.06.2025
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Вторник, 17.06.2025
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Понедельник, 16.06.2025
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Воскресенье, 15.06.2025
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Суббота, 14.06.2025
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Пятница, 13.06.2025
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Геостратег Школьников раскрыл причину конфликта Ирана и Израиля
01:22 21.06.2025

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Сейчас борьба идет не за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а за то, чтобы из Персидского залива нефть и газ перестали поставляться в Китай и Европу.

Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявил геостратег Андрей Школьников.

Для этого, по его словам, нужно не просто перекрыть Ормузский пролив, там нужно все полностью разбомбить.

США понимают, что они уходят из восточного полушария, и как только они уйдут, начнет подниматься Китай за счет экономики, за счет масштаба, объяснил геостратег.

Поэтому Вашингтону нужно сделать все, чтобы Китай не смог подняться.

США сейчас, как в загонной охоте, обкладывают Китай, заключил Школьников.



Полностью эфир программы "Стратегия и власть" слушайте здесь:

Андрей Школьников. Исламская революция и ирано-иракская война

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750458120


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