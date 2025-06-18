Иранские уроки: твой смартфон - шпион, - Геннадий Шангин

02:10 21.06.2025

Иранские уроки: твой смартфон - шпион

информационная безопасность теперь удел всех нас



Геннадий Шангин

18 июня 2025



В результате атак Израиля убиты высокопоставленные военные и ученые. Это не первые подобные действия Израиля, но до того удары наносились по отдельным, конкретным, людям. Теперь атаке одновременно подверглись несколько человек, и, согласно некоторым сообщениям, они находились вместе на секретном совещании. Иран не сообщает об обстоятельствах их гибели, а западные СМИ полны домыслов и преувеличений.



Так или иначе, Израиль вычислил точное местонахождение двух десятков высокопоставленных людей. Но каким образом? "Кроты" в окружении каждого? Слежка со спутников 24/7?



Удары по жилым кварталам, конкретным окнам многоквартирных домов заставляют задуматься. У израильтян есть доступ к иранскому кадастру недвижимости и домовым книгам?



Но, скорее всего, спецслужбы Израиля и помогающие им американские ИТ-гиганты получали информацию со смартфонов родственников и соседей погибших. В Иране есть ограничения на использование западных социальных сетей и мессенджеров, но неполные. Купить смартфоны с андроидом можно легко, хотя и только с паспортом. У нас тоже считается (пока считается) достаточным ограничить использование "Ватсапа" и андроида в служебных вопросах. В быту же при общении с родственниками и друзьями многие, даже высокопоставленные, люди, пренебрегают информационной безопасностью. Также этим пренебрегают дети, жены, домработницы, дворники, доставщики.



СМИ неоднократно писали о шпионской программе "Пегасус", удаленно устанавливаемой на смартфоны и разработанной израильской компанией NSO Group Technologies. С помощью этой программы следили за многими политиками и журналистами из разных стран, несмотря на официальный запрет властями Израиля на экспорт этой программы.



"Пегасус" может собирать электронные письма, записи звонков, публикации в социальных сетях, пароли пользователей, списки контактов, изображения, видео, звуковые записи и историю просмотров. Шпионское ПО может активировать камеры или микрофоны для получения свежих изображений и записей. Оно может прослушивать звонки и голосовую почту, собирать данные о местоположении пользователя, а также определять, где этот пользователь находится в данный момент, вместе с информацией о том, неподвижен ли человек или движется, и в каком направлении. И все это происходит без ведома пользователя: на его смартфон просто пришло некое сообщение, о котором он даже не узнает.



С разработчиками "Пегасус" судились американские ИТ-гиганты, владеющие самыми популярными мессенджерами и соцсетями, официально из-за взломов, а в реальности, возможно, из-за негласной конкуренции в слежке.



В СМИ также появлялись сообщения о взломах программного обеспечения, установленного в личных целях в "умном доме", роботах-пылесосах, акустических колонках, видеокамерах уличного наблюдения и видеорегистраторов личных автомобилей, где используется импортное программное обеспечение. Так, взломы видеорегистраторов использовались в резонансных терактах против наших генералов.



Особо подчеркнем, что серверы станций "Яндекс.Алиса" частично расположены в Израиле.



У меня есть знакомый, который занимается отслеживанием сотрудников с разъездной работой на служебном транспорте. Простейший "троян" на смартфоне сотрудника указывает его местоположение даже при отключенной геолокации, через соседние смартфоны ничего не подозревающих случайных людей. Не говоря уже о триангуляции через вышки сотовой связи (опять же, с отключенной геолокацией), а в даркнете иногда можно недорого купить историю геолокаций конкретных абонентов (хотя и с приличной задержкой).



В Донецке в 2022 году было неписаное правило: если рядом гражданский со смартфоном, этот смартфон можно отобрать и разбить. У меня с тех пор хранится колоритный для непосвященных сувенир - смартфон с гвоздем в экране. Такие обычно прибивались на видных местах в назидание, приклеивались на двусторонний скотч (были даже идеи делать сувениры-напоминания с магнитиками на холодильник; моя попытка подарить такие в Москве высоким чиновникам вызвала у них непонимание и заметное мимолетное раздражение). Использовались тогда только простейшие кнопочные телефоны, купленные на местном рынке "Маяк", с местными симками, никак не засвеченными в Большой России. Даже редкие тогда там дети относились с пониманием и никогда на публике в смартфонах не зависали. Власти и жители Донецка до сих пор избегают массового использования видеокамер, даже несмотря на серьезный сдвиг передовой на запад и сокращение прилетов.



Под удары Израиля попали не только высокопоставленные иранские военные, но и несколько видных ученых: Мохаммад Мехди Техранчи (президент одного из ведущих университетов), Ферейдун Аббаси-Давани (ученый-ядерщик, экс-глава иранского агентства по атомной энергии) и другие. Они, скорее всего, бывали на военных объектах, участвовали во многих совещаниях, но ядерные технологии в Иране используются в основном в мирной энергетике. По мнению Израиля, под ударом теперь могут оказаться любые физики-ядерщики?



А Илон Маск или Питер Тиль тоже могут стать, по аналогии, законными целями? Оба много заработали на продаже "ПэйПэл" и потом вложились в ИТ-технологии на стыке со спецслужбами и ВПК. Программы слежения через смартфоны, мессенджеры и соцсети теперь опаснее "кротов", а "Палантир" Тиля как раз про такое слежение. "Старлинки" Маска, очевидно, используются в военных целях для координации ударов дронами и ракетами. Каждый может найти в интернете видео прототипов микродронов размером с ладошку и с гранатой, потенциальных роев таких дронов. Совокупность этих технологий не менее опасна, чем ядерное оружие, поскольку "работает" точечно и уже достаточно массово. Высокопоставленные айтишники и электронщики теперь тоже могут стать законной целью?



Россия дружит с Ираном и не ссорится с Израилем. Но с Украиной и стоящим за ней Западом у нас все очевидно. Или для некоторых еще нет? Журналисты пытаются выстраивать параллели между "Паутиной" со "спящими" дронами при атаке Украины и Запада на наши тыловые аэродромы и попытками Израиля похожим образом нейтрализовать ПВО Ирана перед ракетными атаками. Что если единичные резонансные теракты против российских генералов превратятся в нечто большее, по аналогии с нападением Израиля на Иран? Еще раз напомним, что в Иране били по многоквартирным домам, где, предположительно, проживали высокопоставленные ученые и их семьи, и у нас теракты против генералов были в местах их проживания.



Следующий резонансный вопрос касается того, что многие погибшие высокопоставленные иранские военные и ученые входили в переговорную группу по ядерной сделке с США. Со слов журналистки CNN, Трамп буквально на следующий день после ударов Израиля по Ирану сказал ей, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Более того, многие мировые СМИ стали утверждать, что, дескать, Трамп знал о планах Израиля и чуть ли не специально вводил иранских переговорщиков в заблуждение. Таким образом, создан международный прецедент, когда людей, представляющих и отстаивающих интересы своей страны на международной арене, можно просто уничтожить. До того подобное происходило крайне редко и не массово, только с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, тайно-конспирологично - с Уго Чавесом.



В нашей стране погибшие в результате терактов генерал-лейтенанты Игорь Кириллов и Ярослав Москалик в разное время представляли Россию в международных группах высокого уровня по химическому оружию и украинскому урегулированию. Те теракты не были прилетами ракет или дронов, но слежка за генералами велась при помощи разных, кажущихся бытовыми, программ, как и подрыв взрывчатки.



С прилетом "личного" "Хаймарса" на смартфон связана гибель депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой в декабре 2022 года, что зафиксировано на видео последних минут ее жизни. Также вспоминается Дарья Дугина, журналистка, дочь философа и внучка высокопоставленного службиста, демонстративно убитая в подмосковных Больших Вяземах, вокруг которых очень много серьезных объектов.



Еще один важнейший вопрос - память и напоминания. Как говорят и пишут бывавшие в Тегеране, там на улицах, станциях метро, правительственных и жилых зданиях много памятников погибшим, мемориальных досок, фотографий, названий. У нас пока мемориальные доски - редкость. Вспоминаю из личного: в Ростове-на-Дону - мемориальная доска Василию Фофанову (позывной "Ратибор", молодой и непоседливый, увлекавшийся смартфонами и соцсетями), а также красный уголок и портрет на философском факультете МГУ Антона Выдры (позывной "Моссад", нацбол, его портрет рядом с портретом Дарьи Дугиной). Василий Фофанов погиб еще до массового применения дронов, когда операторы противника тщательно выбирали приоритетные цели по камерам с дронов и программам распознавания лиц.



Надеюсь, что после ударов Израиля по Ирану наши граждане будут с еще большим пониманием относиться к периодическим отключениям мобильного интернета, к поэтапной замене западных ИТ-решений на отечественные. Информационная безопасность теперь удел не только высокопоставленных людей и охраняющих их профильных служб, но и их дальних родственников, соседей, всех нас.