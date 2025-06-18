Пакистан отложил отправку первого грузового поезда в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке

12:03 21.06.2025

Пакистанские железные дороги (PR) сообщили об отмене первого грузового поезда в Россию, отправление которого было намечено на 22 июня. Причиной стала нестабильность в регионе, вызванная ирано-израильским конфликтом, и закрытие границ между Пакистаном, Ираном и другими странами транзита.



Поезд должен был направиться из Лахора в Астрахань, перевозя 16 вагонов с грузами. Маршрут через Иран, Туркменистан и Казахстан был частью стратегии по развитию сухопутного коридора между Южной и Центральной Азией.



В управлении железных дорог Пакистана подчеркнули, что запуск перевозок отложен на неопределенный срок до улучшения ситуации в регионе и восстановления безопасного транзита.



Автор: Анна Каренина

18.06.2025



