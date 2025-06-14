"Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России", - Темир Сариев

15:00 21.06.2025 Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России, заявил глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев



"В самое тяжелое время мы были с вами. Если вспомнить ВОВ, то именно Панфиловская дивизия защитила Москву и это был переломный момент. Второе - когда началась СВО, первым, кто протянул руку, не побоялся, был Кыргызстан. Это побуждает Россию считать Кыргызстан самым надежным партнером в бизнесе, и в политике. Надежность - штука очень редкая. Мы вот вместе с вами", - сказал Сариев на Петербургском экономическом форуме.







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Позитивная сегрегация выходцев из Центральной Азии установит "русский стандарт" сотрудничества с каждым регионом



Сергей Аксенов

https://svpressa.ru/

19 июня 2025



Киргизия и ее народ хотят иметь в России особый статус, признался глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев. Резонансное заявление прозвучало на Петербургском экономическом форуме в ходе сессии, посвященной сотрудничеству Москвы и Бишкека. Что это, претензии на исключительность или шанс для РФ найти новый - умный! - формат отношений со странами Центральной Азии?



Темир Сариев оказался тонким политиком. "В самое тяжелое время мы были с вами… Именно Панфиловская дивизия защитила Москву и это был переломный момент… Когда началась СВО, первым, кто протянул руку, не побоялся, был Кыргызстан. Это побуждает Россию считать Кыргызстан самым надежным партнером в бизнесе, и в политике. Надежность - штука очень редкая", - аргументировал представитель РК.



И что здесь неправда? Разве панфиловцы не были сформированы в том числе из жителей Киргизии? В рамках единой страны по другому и быть не могло. Не совсем так, как сказал Сариев, повел себя Бишкек в связи с СВО? Верно, киргизские власти начали сажать своих граждан за наемничество, потому что у них в УК есть за это статья, а бюрократия везде соображает медленно. Но народ их страны - рядовые киргизы, воевали за нас.



Тем не менее реакция россиян в Сети на заявку Киргизии об особом статусе отличается резкостью. Эпитеты таковы, что вряд ли их стерпит Роскомнадзор. Складывается впечатление, что комментаторы делят весь мир на "русских" и "нерусских", не вдаваясь в детали. Для таких жители и бывшей советской Центральной Азии, и Ближнего Востока, и Закавказья, и даже российского Северного Кавказа - все одинаково чужие.



Бытовая шутка из фильма "Брат-2" про Филиппа Киркорова - то ли румына, то ли болгарина, конечно, смешная, но в реальной политике руководствоваться столь примитивными соображениями - самоубийство. Они что, хотят увидеть Россию в кольце врагов? Оскорбления по национальному признаку до добра не доведут. Да и превращать русских, живущих в этих странах, в заложников своей непримиримости, не стоит.



Есть, однако, и вполне здравые суждения. "Киргизы самые адекватные и реально спокойные люди, это как бывший сотрудник миграционной службы могу сказать, - пишет Мария Дробышева. - Узбеки, таджики, азербайджанцы тех сразу видно, киргизы другие по поведению". Немного резко в адрес представителей других экс-советских республик, но мнение профессионала миграционной системы в данном случае бесценно.



"Из всех среднеазиатских народов самые адекватные это киргизы, - вторит Марии некто Васильев. - Мой начальник на работу берет мужиков исключительно из Киргизии. Работящие, знание языка и законопослушные… с постановкой на учет никаких проблем". Кто не верит, может спросить жителей московского района Бирюлево, где по словам экс-президента РК Розы Отумбаевой "вся Баткенская область работает сантехниками и дворниками".



А вот фрагмент беседы с Отумбаевой бывшего главреда "Свободной прессы", писателя Сергея Шаргунова:



"Информационное пространство с Россией у нас единое, русский язык - всюду. Мы не хотим, чтобы русские уезжали. Весь наш умный технологический бизнес - это русские люди. У меня невестка - русская. Она говорит: „Мама, я нашла свои корни в Караколе, откуда мои бабушка и дедушка". У народа есть ностальгия по одной большой стране, ведь мы настрадались за эти 15−18 лет".



Вообще, киргизские президенты - просто песня. Роза Отумбаева - умница, философ, полиглот, дипломат, член коллегии МИД СССР, посол в ЮНЕСКО. Алмазбек Атамбаев - единственный из избранных президентов азиатских стран, кто не стал цепляться за власть и ушел по окончании президентского срока. Свергнутый Аскар Акаев нашел пристанище в России, служил профессором. А ведь по лидерам судят и о народе.



Киргизские лидеры повели себя разумно. Русский язык там имеет официальный статус, что закреплено в ст. 13 конституции республики. Это неудивительно, ведь 80% киргизов владеют русским свободно, а знают его все 100%. Половина контента на ТВ и радио - на русском. В интернете - еще больше. В стране с семимиллионным населением сотни школ с обучением на русском языке. По-русски говорят и в детских садах, и в университетах.



Поэтому основа киргизской диаспоры в Москве, кто не знает, состоит в основном из высокообразованных специалистов, окончивших столичные технические вузы, да так и оставшихся жить в гостеприимной России. Иногда они массово собираются в сквере у метро "Улица 1905 года". Местные жители с интересом рассматривают сотни прекрасно одетых то ли японцев, то ли южных корейцев, а потом удивляются, что те говорят по-русски как москвичи.



То есть киргизы среди жителей центральноазиатских республик, пожалуй, наиболее близки русским. Ментально и вообще… Также, как и казахи. Поэтому обе эти страны - Киргизия и Казахстан, и входят в ЕАЭС - относительная культурная близость делает экономическое и политическое сотрудничество возможным. Единый рынок товаров и услуг, единый рынок труда станет реальностью лишь с теми, с кем есть понимание общности судьбы.



Судьбу русского и киргизского народов можно легко проследить как минимум в течение последних двух веков. Про советский период более-менее верно изложил торговец Темир Сариев. О том, что было раньше, рассказал в "Капитанской дочке" Александр Пушкин. Герой повести Петр Гринев, получив назначение в Белогорскую крепость, что в Оренбуржье, обдумывал свое будущее житье-бытье "на самом краю киргизских степей".



(Известно, что киргизами тогда называли и нынешних казахов, но что это меняет? Позже Россия спасла их всех от порабощения Китаем. "Когда черный китаец придет, рыжий русский братом покажется", до сих пор повторяют поговорку предков в тех краях.)



Если начальство (Гринев - офицер, белая кость) воспринимало тогда инородцев из Азии, как чужих, варваров, от нападок которых нужно защищаться, то простой народ был киргизам если не брат, то товарищ по нелегкой судьбе. Русского и киргиза могли даже легко перепутать. Так, Емельян Пугачев, по описанию поэта, носил "киргизскую шапку" и седлал "прекрасную белую лошадь киргизской породы". А кто может оспорить Пушкина?



Нынешние киргизы по-прежнему немного разбойники, как и наш Емельян Пугачев. Во всяком случае их склонность к революциям, коих случилось уже несколько, можно так трактовать. Да и контрабандисты китайских товаров в Россию - совсем не паиньки. Но разве неукротимый энергичный дух - недостаток? Если против России, то да, наверное, но если за нас - это достоинство. Буйные союзники нам нужны.



Так может стоит прислушаться к словам Темира Сариева? И действительно предоставить киргизам некий статус наибольшего благоприятствования - выделить их из массы остальных мигрантов. "Идя на поводу" и создавая некие преференции для Киргизии (в данной ситуации), мы можем управлять миграционной госполитикой в среднеазиатских республиках. Они идут нам навстречу - мы меняем отношение к их людям у нас.



Позитивная сегрегация выходцев из Центральной Азии установит "русский стандарт" сотрудничества с регионом.



При этом бежать впереди паровоза в стремлении ублажить младшего партнера не следует. Так, предложение "Росатома" называть Киргизию впредь не иначе, как "Кыргызстан" - видимо, чтобы понравиться Бишкеку, неприемлемо (самоназвание любого народа или страны не обязательно навязывать окружающим - для кого-то "Дойчланд", а для кого "Германия"). Лучше выдерживать ровную линию взаимного уважения.



По примеру великого Пушкина.



***



Мигрант с особым статусом: кто его заслужил

Почему чиновники из Средней Азии хамят России, даже будучи у нас в гостях?



Ирина Мишина

Материал комментируют:

Кирилл Кабанов

https://svpressa.ru/

20 июня 2025



На фоне получившего большой резонанс заявления высокопоставленного чиновника из Киргизии Темира Сариева, потребовавшего на ПМЭФ особый статус для своих граждан в России, незамеченным осталось другое событие. Хотя оно едва не стало недавно причиной громкого дипломатического скандала между нашими странами.



Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Сериев об этом умолчал, тамошняя пресса тоже. 19 июня в Бишкеке была освобождена сотрудница Русского дома Наталья Секерина. Киргизские спецслужбы задержали ее по подозрению в "вербовке наемников".



Секерина помогала гражданам Киргизии, которые выражали желание участвовать в СВО на стороне России. В Госкомитете нацбезопасности Киргизии, где в отношении Секериной и еще 4-х человек было возбуждено уголовное дело, комментариев о прекращении расследования не дают.



"Свободная Пресса" приняла участие в судьбе Натальи Секериной. Программа "СП-видео" "Россия и бывшие союзные республики: кризис углубляется. „Мягкая сила" в Средней Азии и Закавказье не работает" собрала десятки тысяч просмотров, под видео на Youtube зрители оставили более 2000 комментариев.



В программе шла речь об уголовном преследовании в странах Средней Азии участников СВО, а также о сносе памятников Ленину в Киргизии.



Зрители возмущались тем, что республика, будучи членом ОДКБ и ЕАЭС, имея с Россией безвизовый обмен, упрощенную процедуру получения гражданства, беспошлинную торговлю и прочие льготы, преследует тех, кто выступил на нашей стороне в трудный момент.



Из комментариев:



"А как насчет того, что Киргизия является членом ОДКБ? Или обязательства по безопасности членов организации несет только Россия? Как вы понять не можете, не будет сильной России, не будет вас всех, вообще не будет, неужели так трудно это понять? Посмотрите на Украину, как сладко пел Запад украинцам, а что теперь? А теперь открыто говорят, что Украина нужна для ослабления России и для войны с Россией руками украинцев. И все вы нужны исключительно для борьбы с Россией", - считает @ХасанХайбулоев111



"России давно пора поставить вопрос об уважении к своей стране, создать условия для переселения русских людей, оставшихся в этих республиках, но почему-то все делается наоборот", - пишет @Лидия-49



"Какие это братья и дружественные республики, когда они не признают Крым, Донбасс, ЛНР, Херсон и Запорожье в составе России? Может, нам тоже не признавать некоторые области этих республик?" - замечает @МаринаБондарчук-р4ц



"Они плюют в колодец, из которого пьют воду", - категорична @Altyntu.



А еще помнится, сколько усилий потребовалось российскому МИДу и СПЧ при участии журналистов, чтобы вызволить из киргизской тюрьмы участника СВО, гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека. Он был приговорен в Бишкеке к 10 годам лишения свободы по статье "Наемничество".



И после всего этого глава ТПП Киргизии и экс-премьер Сариев требует для Киргизии "особого статуса" в России и как аргумент приводит "солидарность Бишкека с Москвой в первые дни объявления СВО". А еще вспоминает об участии Панфиловской дивизии в защите советской столицы в годы Великой Отечественной войны.



Сариев говорит о близости киргизского и русского народов. Да, мы когда-то жили в одной большой стране - СССР. Но о каком совместном будущем можно говорить, если в киргизском Оше власти сносят памятник Ленину? Правда потом, после скандала, спохватившись говорят, что установят его где-нибудь на окраине.



Если уж вспоминать историю, то киргизы должны памятники Ленину не демонтировать, а золотом покрывать.



Кстати, Панфиловская дивизия, сформированная из жителей Киргизии и Казахстана, наполовину состояла из русских. В ней было 11 тыс. человек: 6000 русских, 4000 казахов и 1000 киргизов.



Так что называть ее "киргизской" - большое преувеличение. Нелишне напомнить еще один факт: в ноябре 1943 г. был прекращен призыв в действующую армию представителей "коренных национальностей" республик Средней Азии.



Об "особом статусе" Киргизии в России уже высказались на государственном уровне. Так, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (фракция КПРФ) заявил:



- Мы знаем, что в Кыргызстане русский язык наделен статусом официального и ценим это. Однако особый статус предполагает особую конфигурацию сотрудничества. Например, в рамках Союзного государства, куда помимо России входит Беларусь. Кыргызстан уже имеет особый статус благодаря членству в ЕАЭС, это открывает для граждан республики двери безвизового въезда, облегчает трудоустройство и обеспечивает свободное передвижение рабочей силы в России. Членство в ОДКБ тоже дает определенные преимущества.



Какие еще бонусы может иметь Киргизия в России сверх того, что более 30% ВВП этой республики составляют денежные переводы работающих у нас мигрантов? На что еще она может претендовать? С таким вопросом "СП" обратилась к председателю Национального антикоррупционного комитета РФ, члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Кириллу Кабанову.



- В России особый статус имеет, пусть пока только на бумаге, государствообразующий народ. Но таким народом являются явно не киргизы. При этом число требований Киргизии уже переходит все разумные пределы. То они просят полный российский ОМС для своих мигрантов с семьями за счет российских налогоплательщиков, а теперь "особого статуса" захотелось.



Киргизии, видимо, мало, что значительная часть их пенсионеров и так получает российские пенсии, а не нужные им внутри страны радикалы-исламисты прекрасно себя чувствуют в наших городах. Требования Сариева я считаю провокационными. С какой стати гражданин Киргизии нам, в нашей стране, диктует, что надо делать? Это решает руководство России, а не Киргизии. Источник - СвободнаяПресса

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