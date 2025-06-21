|Комментарий МИД России в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана
20:00 21.06.2025
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана
21.06.2025
19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России.
Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Случившееся лишний раз показывает беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Ее главарям, столь падким на разглагольствования о территориальной целостности Украины, безразлична территориальная целостность других стран, которую они все чаще нарушают.
Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное – публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона.
Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог.
Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ.