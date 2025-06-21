Комментарий МИД России в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана

20:00 21.06.2025

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана

21.06.2025



19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России.



Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Случившееся лишний раз показывает беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Ее главарям, столь падким на разглагольствования о территориальной целостности Украины, безразлична территориальная целостность других стран, которую они все чаще нарушают.



