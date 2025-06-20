Альманах русской жизни: Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву...

22:07 21.06.2025

Беспощадный пиарщик

20.06.2025



Девочки, не только в дни ПМЭФ и не только бизнесмены съезжаются в Россию. Блогеры и вовсе переезжают к нам на ПМЖ. Как выяснила #ЛюбаЕст, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву. Чтобы понять причины такого решения, Люба встретилась с Мариам за обедом.



Мариам предложила встретиться на Патриках, в Amy, и объяснила свой выбор любовью к европейской кухне. В столице она также успела облюбовать рестораны "Юдашкин Сад", Salone & Pasta, бар "Менделеев", магазин KM20 и парк на Поклонной горе рядом с домом. Там она любит гулять с парнем Арно из Ростова, с которым теперь вместе живет на Кутузовском. Еще Мариам часто проводит время в Лужниках на падел-корте и жалуется на цены в московских фитнес-клубах. "Я хотела купить абонемент в Golden Mile, но они попросили 400 тысяч за три месяца", - даже внучек президентов Москва держит в тонусе не только физически, но и финансово.



