|Альманах русской жизни: Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву...
22:07 21.06.2025
Беспощадный пиарщик
20.06.2025
Девочки, не только в дни ПМЭФ и не только бизнесмены съезжаются в Россию. Блогеры и вовсе переезжают к нам на ПМЖ. Как выяснила #ЛюбаЕст, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву. Чтобы понять причины такого решения, Люба встретилась с Мариам за обедом.
Мариам предложила встретиться на Патриках, в Amy, и объяснила свой выбор любовью к европейской кухне. В столице она также успела облюбовать рестораны "Юдашкин Сад", Salone & Pasta, бар "Менделеев", магазин KM20 и парк на Поклонной горе рядом с домом. Там она любит гулять с парнем Арно из Ростова, с которым теперь вместе живет на Кутузовском. Еще Мариам часто проводит время в Лужниках на падел-корте и жалуется на цены в московских фитнес-клубах. "Я хотела купить абонемент в Golden Mile, но они попросили 400 тысяч за три месяца", - даже внучек президентов Москва держит в тонусе не только физически, но и финансово.
Зато в России Мариам полюбила доступность медицины. "В США любая болезнь обходилась мне в 5–10 тысяч долларов. Здесь все проще. Плюс люди настоящие, без фейковых улыбок. И русский шоу-биз мне больше нравится, чем в Америке". Также она успела оценить российские бренды Ushatava и Say No More.
Мариам заказала артишок в голландском соусе (2800) и карпаччо из осьминога (3100) с американо. Люба съела томленого козленка с овощами (2300), арбуз (500) и начала расспрашивать Мариам про семью. Так выяснилось, что девушка уже три года не общается с родителями, но поддерживает контакт с другими родственниками. Очень тепло она рассказала о дедушке. Как выяснилось, Ислам Каримов был сладкоежкой, но всегда держал себя в форме. "Он всегда ел кашу, пока дома у моих родителей были устрицы. Советский человек. Только по воскресеньям позволял себе сладость - вареники с вишней". Мариам тоже с детства на диетах: с шести лет ей нельзя было есть шоколад из-за полноты. "В подвале у дедушки всегда были шоколадки от иностранных президентов - наедалась у него", - поделилась Мариам.
На обеде с Любой Мариам тоже не ела десерт. А вот Люба так прониклась фантазиями о "сладком подвале президента", что заказала пористый брауни, который подали со сладким соусом и мороженым (1200). Этим блюдом можно закрыть не только углеводное окно, но и какую-нибудь скважину.
В Москве Тилляева снимается в ТВ-шоу, пилит контент, но периодически летает по работе в Узбекистан: там находится половина ее команды из 11 человек. За день до встречи с Любой она снимала дебютный музыкальный клип в Ташкенте - вместе с "локальным Гуфом", рэпером Масой. "Сквозь музыку я напоминаю о себе в Узбекистане. Это мой способ усидеть на двух стульях". Она также поддерживает узбекские благотворительные проекты и местных дизайнеров. Но возвращаться на родину и как-то связывать свою жизнь с политикой не планирует. Зато хочет стать телеведущей, запустить с парнем бренд одежды и дебютировать в кино. Училась Мариам в Бостоне на политолога.
Тилляева идеально вписывалась в бетонный интерьер Amy и выглядела максимально просто: была одета в джинсы и футболку, под которой оказалась майка для сна. На ногах - гигантские кроссовки Balenciaga. Выдавало "голубую кровь" в Мариам только большое количество ювелирки и сумка Birkin. "В моей коллекции их четыре, одну купила сама - с рекламы. "Лабубу" никогда не повешу. Никто же не клеит наклейки на Bentley, как говорит Ким Кардашьян". Мариам также призналась, что в ее коллекции есть вещи из синих коробок Hermès, которые доступны только действительно люксовым клиентам. "Парень называет меня пылесосом", - мило пояснила она про необходимость дарить ей подарки. А также добавила, что обеспеченные друзья "кринжуют" с ее рилзов про привычки богатых.
Допив кофе, Мариам вызвала такси и поделилась, что поедет в налоговую. "Налоги - это важно. Мне нужно оформить какую-то электронную подпись", - сказала она и посетовала, что уже полгода оформляет все миграционные документы для легализации в России. Да, Россия - не Патрики. Визу по праву покупки сумки Birkin так просто не получишь.