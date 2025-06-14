|Readovka: Событие недели в СВО. Крылатые шахеды с кинжалами летят
00:05 22.06.2025
Евгений Норин
СВО
Центральным событием этой недели был экономический форум в Петербурге. Но и без него на полях сражений в зоне СВО было кое-что интересное. Эксперты в области всего на свете быстро утомились обсуждением ракетного фехтования между Израилем и Ираном.
После атак на аэродромы российской авиации на Украине ожидали снижения интенсивности ударов по инфраструктуре. Вместо этого она "почему-то" только выросла. Украину атакуют "Шахеды", крылатые ракеты и баллистика. С земли в основном были видны просто многочисленные попадания и пожары. Благодаря плачу в украинских соцсетях мы знаем как минимум об уничтожении склада с дронами. Наши не пожалели горшка с геранью на фирму, занимавшуюся пошивом униформы. Это, естественно, не исчерпывающий список, а то, о чем успели публично поплакать. Спутниковые снимки сообщают более интересные данные. В частности, было разрушено наследие "проклятого" СССР на Киевском радиозаводе с целым рядом производственных комплексов.
Интересно тут вот что. ПВО, как обычно, "працюе", но просто на редкость неубедительно. В общем и целом ракеты и дроны летят по целям – в промзоны и военные объекты.
В чем причина такой вялой защиты собственной столицы? На Украине уже успели заявить, что дешевые противоракеты забрали на Ближний Восток. Это наверняка правда, но трудности с боеприпасами для ПВО у незалежной обозначились и ранее. Другое дело, что отвлечение союзников на Израиль только усугубило проблемы Украины. А кроме того, есть и вторая сторона, то есть, РФ. И здесь у нас есть поводы для гордости. Так, противник сообщает, что впервые обнаружил "Герань" с камерой, системой прямого радиоуправления и модулем искусственного интеллекта. Это уже откровенно не те веселые, но туповатые "мопеды", что начинали кошмарить Киев когда-то в 2022. Это не то что умный боеприпас, это "Вассерман" на фоне того, что было. Усовершенствование техники позволяет улучшать тактику, а раскрутка массового производства дает возможность устраивать неистовые накаты беспилотников и ракет в регулярном режиме.
Осталось увязать прогресс тактики, техники и промышленности вкупе с деградацией ПВО противника в единую систему и построить на этой основе общую стратегию наступления на Украину.
И тогда живые в стане врага позавидуют мертвым.
Вчера, 20 июня, главным событием стала подготовка ВС РФ к штурму крупного села Новопавловка в Днепропетровской области.