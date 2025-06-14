Readovka: Событие недели в СВО. Крылатые шахеды с кинжалами летят

00:05 22.06.2025

Евгений Норин



СВО



Центральным событием этой недели был экономический форум в Петербурге. Но и без него на полях сражений в зоне СВО было кое-что интересное. Эксперты в области всего на свете быстро утомились обсуждением ракетного фехтования между Израилем и Ираном.



