Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану

11:14 22.06.2025

Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране



МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением к нации по итогам операции против ядерных объектов Ирана.



Главные заявления американского лидера:

- целью ударов было ограничение ядерных возможностей Тегерана;

- ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены;

- теперь Иран должен заключить мир;

- следующие атаки со стороны Вашингтона могут быть намного хуже;

- на любое действие Ирана против Штатов последует более серьезный ответ:



Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей.

Президент США Дональд Трамп



