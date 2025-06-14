|Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану
11:14 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением к нации по итогам операции против ядерных объектов Ирана.
Главные заявления американского лидера:
- целью ударов было ограничение ядерных возможностей Тегерана;
- ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены;
- теперь Иран должен заключить мир;
- следующие атаки со стороны Вашингтона могут быть намного хуже;
- на любое действие Ирана против Штатов последует более серьезный ответ:
Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей.
Президент США Дональд Трамп
Американский лидер также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что они работали "как никакая команда раньше".
Атака США на Иран
- Утром 22 июня Трамп сообщил об успешной операции, в ходе которой американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- По данным Axios, Белый дом заранее предупредила Израиль о готовящейся атаке.
- В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США, сообщил Центр ядерной безопасности страны.
- Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание по поводу нападения США.
- МАГАТЭ сообщило, что не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов.
Реакция в мире
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне:
- генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности;
- глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья - это преступный безответственный акт, нарушающий нормы международного права;
- МИД Венесуэлы назвал авиаудары по иранским ядерным объектам прямой угрозой миру;
- конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США;
- конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее - обоснование для импичмента Трампа.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание - 3", атаковав военные цели противника.
- Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- В Иране сообщали о более чем 400 погибших мирных жителях и свыше трех тысяч пострадавших.
- В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
- Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
- Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.