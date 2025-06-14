День памяти и скорби. 22 июня 1941 года - это самая трагическая дата в современной истории нашего народа

11:39 22.06.2025

22 июня в нашей стране отмечается #ДеньПамятиИСкорби. Это самая трагическая дата в современной истории нашего народа.



Именно в этот день - 22 июня 1941 года - на Советский Союз обрушилась вся мощь военной машины нацистской Германии и ее европейских сателлитов, вероломно, без объявления войны вторгшихся в СССР. Для нашего народа началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная в истории страны, длившаяся 1418 дней и унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан.



Одержимые идеями расового превосходства гитлеровцы и их союзники в Европе планировали стереть с лица Земли целые народы, а уцелевших - превратить в рабов Третьего рейха. Немецкие оккупанты вторглись в нашу страну с одной целью - физически истребить советский народ, уничтожить его многовековое культурное и духовное наследие. Они осуществляли целенаправленный геноцид.



