|День памяти и скорби. 22 июня 1941 года - это самая трагическая дата в современной истории нашего народа
11:39 22.06.2025
22 июня в нашей стране отмечается #ДеньПамятиИСкорби. Это самая трагическая дата в современной истории нашего народа.
Именно в этот день - 22 июня 1941 года - на Советский Союз обрушилась вся мощь военной машины нацистской Германии и ее европейских сателлитов, вероломно, без объявления войны вторгшихся в СССР. Для нашего народа началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная в истории страны, длившаяся 1418 дней и унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан.
Одержимые идеями расового превосходства гитлеровцы и их союзники в Европе планировали стереть с лица Земли целые народы, а уцелевших - превратить в рабов Третьего рейха. Немецкие оккупанты вторглись в нашу страну с одной целью - физически истребить советский народ, уничтожить его многовековое культурное и духовное наследие. Они осуществляли целенаправленный геноцид.
Из комментария официального представителя МИД России по случаю Дня памяти и скорби (21 июня 2025 года)
Имея за спиной промышленную мощь покоренной Европы и штыки присягнувших на верность Гитлеру коллаборационистов, главари Третьего рейха рассчитывали в сжатые сроки покончить с Советским Союзом, "освободив жизненное пространство на Востоке" – (т.н. Lebensraum) для немецких колонистов.
В отличие от представителей "коллективного Запада" мы не разделяем жертв нацистов на категории – они все заслуживают справедливости и наказания их палачей. Мы безраздельно, невзирая на расу, национальность и вероисповедание оплакиваем 2,6 миллиона евреев-граждан СССР, миллионы славян и представителей других этносов многонационального советского народа, ставших жертвами геноцида.